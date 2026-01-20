LEPAS ouvre sa première salle d'exposition au monde en Indonésie, ouvrant un nouveau chapitre sur le marché des véhicules électriques rechargeables

JAKARTA, Indonésie, 21 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le 19 janvier, LEPAS, la toute nouvelle marque NEV du groupe Chery, a officiellement ouvert son World's First Showroom à Jakarta, en Indonésie. Plus d'une centaine de participants, dont des représentants du gouvernement indonésien, des médias, des KOL et des partenaires concessionnaires, se sont réunis pour assister à cette étape importante dans le parcours d'expansion de la marque.

Lors de cet événement, des représentants du gouvernement indonésien, plusieurs cadres de LEPAS Indonésie et la gagnante de Miss Univers Indonésie 2025 ont visité la salle d'exposition et ont coupé ensemble le ruban pour ouvrir la première salle d'exposition LEPAS au monde. Dans la salle d'exposition, le modèle phare, LEPAS L8, qui allie innovation et design élégant, a attiré l'attention. AiMOGA, le robot hôte de la salle d'exposition, a fourni des conseils intelligents et a guidé les visiteurs à travers la salle d'exposition, offrant une expérience nouvelle et immersive. Les experts en mode de vie ont commenté l'événement : "De la réception robotisée intelligente à l'expérience futuriste de l'habitacle, le showroom intègre parfaitement la technologie à une esthétique élégante." À la fin de l'événement, le moment de la capsule temporelle LEPAS a symbolisé l'engagement à long terme de LEPAS en faveur de l'innovation, de la qualité et de la durabilité.

Pour LEPAS, cela représente non seulement l'ouverture de sa première salle d'exposition, mais aussi la mise en œuvre réussie d'un système complet d'exploitation de la marque sur le marché mondial. Zeng Shuo, président-directeur de LEPAS Indonésie, a déclaré : "La présence du showroom MAS Kelapa Gading renforce l'engagement de LEPAS à développer la marque de manière durable grâce à un réseau cohérent, à la qualité du service et à l'expérience de la marque".

Au cours de l'année écoulée, depuis ses débuts en tant que marque indépendante en avril 2025, LEPAS a fait des apparitions dans le monde entier : une première outre-mer au salon international de l'automobile d'Indonésie (GIIAS), une première européenne au Salone dell'Auto di Torino en Italie, la signature d'accords avec des distributeurs aux Émirats arabes unis et au Koweït, et l'organisation d'une cérémonie de lancement de la marque et de signature des contrats avec les concessionnaires en Afrique du Sud.

Avec l'ouverture de la première salle d'exposition au monde, le positionnement et les objectifs de LEPAS sur la scène internationale sont devenus encore plus clairs. Cette étape est non seulement un symbole important de la concrétisation de la philosophie de la marque, à savoir un style de vie élégant , mais aussi un moment clé dans l'établissement de LEPAS en tant que référence sur le marché mondial des véhicules utilitaires légers.

À l'avenir, LEPAS continuera à favoriser l'intégration profonde de l'innovation technologique, de l'esthétique du design et de la conduite élégante, afin d'offrir aux utilisateurs du monde entier une expérience de mobilité NEV sans précédent et un mode de vie élégant.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2866101/World_s_First_LEPAS_Showroom.jpg