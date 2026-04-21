A linha aprimorada de criptomoedas da Axi alcança uma taxa de adoção de 46% em seu portfólio entre os clientes

SYDNEY, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Apesar de uma pausa de três meses na volatilidade do mercado de criptomoedas, 46% da base de clientes da Axi agora detém criptomoedas como parte de seu portfólio mais amplo. A adoção abrange toda a linha de produtos de ativos digitais da corretora – incluindo contratos perpétuos, CFDs e propriedade direta de criptomoedas por meio do recurso Axi Buy Crypto – apontando para uma mudança estrutural na forma como os traders de varejo estão abordando os ativos digitais.

O número destaca uma mudança mais ampla da negociação de criptomoedas puramente especulativa para a participação baseada em propriedade, à medida que os traders buscam pontos de entrada mais simples em ativos digitais.

Embora os derivativos de criptomoedas continuem populares, a Axi afirma que o novo recurso está atraindo um número crescente de usuários iniciantes de criptomoedas, permitindo que os clientes comprem e mantenham ativos digitais sem alavancagem diretamente em sua plataforma de negociação.

Dados iniciais de uso indicam que muitos traders estão integrando criptomoedas em portfólios pela primeira vez, usando ativos digitais como ferramentas de diversificação e posições de longo prazo, e não apenas para operações de curto prazo.

Stuart Cooke, diretor de Novos Negócios da Axi, afirmou que os números apontam para uma mudança fundamental na forma como os traders estão abordando as criptomoedas: "A demanda por posse direta de criptomoedas está crescendo – mas o que é igualmente revelador é a fluidez com que os clientes transitam entre os tipos de produto conforme as condições mudam. À medida que a volatilidade oscila, vemos ele, ativo subjacente sendo negociado de maneiras completamente diferentes – contratos perpétuos, CFDs, posse direta. Oferecer aos clientes múltiplas formas de negociar ele, ativo significa que seus objetivos são atingidos onde quer que o mercado os leve".

A Axi observa que o interesse pela propriedade direta está alinhado com os desenvolvimentos mais amplos do setor, à medida que as plataformas avançam para ecossistemas financeiros integrados que combinam negociação, investimento e acesso a ativos digitais.

Para mais informações sobre a Axi Buy Crypto, acesse: https://www.axi.com/int/blog/education/cryptocurrencies/spot-trading-cryptocurrency

Sobre a Axi

A Axi é uma marca global de trading de FX e CFD on-line, atendendo milhares de clientes em mais de 100 países. A Axi oferece CFDs em várias classes de ativos, incluindo Forex, Ações, Ouro, Petróleo, Café, Criptomoedas e muito mais.

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Promovido pela AxiTrader LLC. A negociação envolve um alto risco de perda de investimento. Os criptoativos são produtos complexos e voláteis. Os preços são altamente voláteis e podem flutuar rapidamente, resultando em perdas substanciais. A negociação de criptomoedas não é regulamentada em todas as jurisdições e pode não ser adequada para todos os investidores. Pense se você entende como esses produtos funcionam e se pode correr o risco de perder seu dinheiro.

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FONTE AxiTrader