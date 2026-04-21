La gamme améliorée de cryptos d'Axi permet une adoption à 46 % chez sa clientèle

SYDNEY, 21 avril 2026 /PRNewswire/ -- Malgré une accalmie de trois mois dans la volatilité du marché des cryptomonnaies, 46 % des clients d'Axi détiennent désormais des cryptomonnaies dans le cadre de leur portefeuille global. L'adoption couvre l'ensemble de la gamme de produits d'actifs numériques du courtier, y compris les contrats perpétuels, les CFD et la propriété directe de cryptos grâce à la fonction Buy Crypto d'Axi, ce qui indique un changement structurel dans la façon dont les traders particuliers abordent les actifs numériques.

Ce chiffre met en évidence une transition d'un trading purement spéculatif de cryptos vers une participation basée sur la propriété, les opérateurs recherchant des points d'entrée plus simples dans les actifs numériques.

Alors que les produits dérivés cryptos restent populaires, Axi affirme que la nouvelle fonctionnalité permet d'intégrer un nombre croissant de nouveaux utilisateurs de cryptomonnaies en permettant aux clients d'acheter et de détenir des actifs numériques sans effet de levier directement au sein de sa plateforme de trading.

Les premières données d'utilisation indiquent que de nombreux traders intègrent pour la première fois les cryptomonnaies dans leurs portefeuilles, en utilisant les actifs numériques comme outils de diversification et en prenant des positions à long terme plutôt qu'en effectuant uniquement des transactions à court terme.

Stuart Cooke, responsable des nouveaux comptes chez Axi, a déclaré que les chiffres indiquent un changement fondamental dans la façon dont les traders abordent les cryptomonnaies : « La demande de propriété directe de cryptomonnaies augmente, mais ce qui est tout aussi révélateur, c'est la fluidité avec laquelle les clients passent d'un type de produit à l'autre en fonction de l'évolution de la situation. Au gré de la volatilité, le même actif sous-jacent est négocié de manière totalement différente : contrats perpétuels, CFD, propriété directe. Le fait d'offrir aux clients plusieurs façons de négocier le même actif signifie que leurs objectifs sont atteints quel que soit l'évolution du marché ».

Axi note que l'intérêt pour la propriété directe fait écho à l'évolution générale du secteur, les plateformes s'orientant vers des écosystèmes financiers intégrés combinant le trading, l'investissement et l'accès aux actifs numériques.

Pour plus d'informations sur Buy Crypto d'Axi, consultez le site : https://www.axi.com/int/blog/education/cryptocurrencies/spot-trading-cryptocurrency

À propos d'Axi

Axi est une marque mondiale de trading en ligne pour les devises et les CFD, au service de milliers de clients dans plus de 100 pays. Axi propose des CFD sur plusieurs classes d'actifs, notamment le marché des devises, les actions, l'or, le pétrole, le café, les cryptomonnaies et bien plus encore.

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Développé par AxiTrader LLC. Le trading comporte un risque élevé de perte d'investissement. Les crypto-actifs sont des produits complexes et instables. Les prix sont très variables et peuvent fluctuer rapidement, entraînant des pertes substantielles. Le trading de cryptomonnaies n'est pas réglementé dans toutes les juridictions et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Demandez-vous si vous comprenez le fonctionnement de ces produits et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

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