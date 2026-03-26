Axi lança podcast "The Strategy Room" apresentando por Kathy Lien

A nova série Axi Select apresenta traders e profissionais de mercado discutindo estratégia, gerenciamento de riscos e mercados globais

SYDNEY, 26 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Axi, empresa global de trading, anunciou hoje o lançamento de The Strategy Room by Axi Select, uma nova série de podcasts apresentada pela renomada estrategista de moedas e diretora-gerente da BK Forex, Kathy Lien. A série foi projetada para fornecer aos traders acesso direto às estratégias, ao pensamento e às abordagens de gerenciamento de riscos de traders de alto desempenho e profissionais de mercado respeitados.

Destinado a traders ativos e entusiastas do mercado, o The Strategy Room procura preencher a lacuna entre a teoria e a execução no mundo real, oferecendo insights baseados na experiência prática do mercado.

Greg Rubin, chefe da Axi Select na Axi, disse:

"O desempenho de trading sustentado requer mais do que acesso ao mercado — exige disciplina, estrutura e aprendizado contínuo. Com a The Strategy Room, estamos criando uma plataforma onde os traders podem ouvir diretamente os melhores profissionais do programa Axi Select e os principais especialistas do setor sobre como eles refinam estratégias e gerenciam riscos em condições dinâmicas de mercado."

Apresentado por Kathy Lien, amplamente reconhecida por sua experiência em mercados de câmbio e análise macro global, o podcast destacará os traders do programa Axi Select, juntamente com profissionais experientes de todo o setor financeiro. Os episódios examinarão como os participantes do mercado se adaptam à volatilidade, à evolução dos ciclos econômicos e às oportunidades de trading emergentes.

O lançamento reflete o compromisso mais amplo da Axi com a educação dos traders e o envolvimento da comunidade por meio do Axi Select, o programa de alocação de capital e desenvolvimento de traders da empresa, projetado para identificar e apoiar traders talentosos à medida que escalam suas estratégias.

A The Strategy Room da Axi Select estará disponível nas principais plataformas de podcast, com novos episódios lançados regularmente. Os destaques e o conteúdo exclusivo também serão compartilhados nos canais digitais da Axi.

Assista a The Strategy Room: https://youtu.be/S2ZJbltwGIo

Sobre a Axi

A Axi é uma marca global de trading online que oferece acesso a forex, índices, commodities e ativos digitais, atendendo clientes em mais de 100 países. Por meio da Axi Select, a empresa oferece oportunidades de trading financiadas e suporte estruturado ao desenvolvimento de traders.

Informações para a mídia: [email protected]

Para saber todos os detalhes do programa Axi Select, acesse: https://www.axi.com/int/funded-trader-program

O programa Axi Select está disponível apenas para clientes da AxiTrader LLC. Os CFDs apresentam um alto risco de perda de investimento. Este conteúdo pode não estar disponível na sua região. Para obter mais informações, consulte nossos Termos de Serviço. Taxas padrão de trading e depósito mínimo se aplicam.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2918418/5882756/AXI_logo.jpg

FONTE AxiTrader