La gama mejorada de criptomonedas de Axi ofrece una adopción de cartera del 46 % entre los clientes

SÍDNEY, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A pesar de una pausa de tres meses en la volatilidad del mercado de criptomonedas, el 46 % de la base de clientes de Axi ahora tiene criptomonedas como parte de su cartera más amplia. La adopción abarca toda la variedad de productos de activos digitales del bróker, incluidos los contratos perpetuos, los CFD y la propiedad directa de criptomonedas a través de la función Buy Crypto (comprar criptomonedas) de Axi, lo que apunta a un cambio estructural en la forma en que los operadores minoristas se están acercando a los activos digitales.

Este porcentaje pone de manifiesto un cambio más amplio que se aleja de las operaciones de criptomonedas puramente especulativas para acercarse a la participación basada en la propiedad, ya que los operadores buscan puntos de ingreso más sencillos a los activos digitales.

Si bien los derivados de criptomonedas siguen siendo populares, Axi señala que la nueva función está incorporando a una cantidad de nuevos usuarios de criptomonedas cada vez mayor al permitir a los clientes comprar y mantener activos digitales sin apalancamiento directamente dentro de su plataforma de operaciones.

Los datos de uso anticipado indican que muchos operadores están integrando las criptomonedas en las carteras por primera vez, al utilizar activos digitales como herramientas de diversificación y posiciones a largo plazo en lugar de solo operaciones a corto plazo.

Stuart Cooke, director de Nuevos Negocios de Axi, señaló que las cifras apuntan a un cambio fundamental en la forma en que los operadores se están acercando a las criptomonedas: "La demanda de propiedad de criptomonedas directa está creciendo, pero lo que es igualmente revelador es la fluidez con la que los clientes cambian de tipos de productos a medida que las condiciones también cambian. A medida que la volatilidad fluctúa, observamos que el mismo activo subyacente se opera de maneras por completo diferentes: contratos perpetuos, CFD, propiedad directa. Ofrecer a los clientes múltiples formas de operar con el mismo activo se traduce en que pueden cumplir sus objetivos sin importar a dónde los lleve el mercado".

Axi señala que el interés en la propiedad directa está en consonancia con los desarrollos más amplios del sector a medida que las plataformas avanzan hacia ecosistemas financieros integrados que combinan las operaciones, la inversión y el acceso a activos digitales.

Para más información sobre la función Buy Crypto de Axi, visite: https://www.axi.com/int/blog/education/cryptocurrencies/spot-trading-cryptocurrency

Acerca de Axi

Axi es una marca mundial de operaciones en línea de FX y CFD, que atiende a miles de clientes en más de 100 países. Axi ofrece CFD en múltiples clases de activos, como Forex, acciones, oro, petróleo, café, criptomonedas y más.

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FUENTE AxiTrader