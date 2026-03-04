Axi inaugura a compra de criptomoedas para simplificar o investimento em ativos digitais

SYDNEY, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Axi, corretora líder global de trading online, anunciou o lançamento do recurso Buy Crypto para negociação de criptomoedas hoje. É uma nova oferta projetada para fornecer aos traders e investidores acesso seguro, transparente e direto aos ativos digitais. Ele permite que os traders comprem, vendam ou segurem criptomoedas na plataforma Axi.

À medida que o mercado de criptomoedas continua crescendo, ele permanece caracterizado pela volatilidade e complexidade. Com o Buy Crypto da Axi, a empresa aproveita seus mais de 18 anos de experiência no setor para oferecer uma solução integrada que simplifica o processo de compra e posse de criptomoedas, permitindo que os clientes participem desse mercado com maior clareza e confiança.

"Na Axi, construímos nossa reputação com base em credibilidade, transparência e inovação", afirmou Stuart Cooke, diretor de novos negócios da Axi. "O investimento em ativos digitais deve atender aos mesmos padrões profissionais de qualquer outro mercado financeiro. Com o Buy Crypto da Axi, estamos expandindo nossa plataforma para atender à crescente demanda, garantindo que os clientes tenham as ferramentas e o suporte necessários para se engajarem com responsabilidade."

Principais recursos do Buy Crypto da Axi

Plataforma unificada: acesse as principais criptomoedas em um só lugar.

acesse as principais criptomoedas em um só lugar. Preços competitivos: ajudando os clientes a maximizar o valor ao comprar criptomoedas.

ajudando os clientes a maximizar o valor ao comprar criptomoedas. Fornecedor confiável: apoiado por uma corretora reconhecida e transparente em todo o mundo.

apoiado por uma corretora reconhecida e transparente em todo o mundo. Ferramentas integradas e educação: recursos e análises acessíveis para apoiar a tomada de decisões informadas.

O lançamento faz parte da estratégia mais ampla da Axi de aprimorar seu ecossistema de ativos digitais e fornecer aos clientes maneiras mais flexíveis de acessar os mercados globais.

"Nossos clientes querem diversificar seus portfólios em criptomoedas com um parceiro em quem possam confiar", acrescentou Cooke. "O Buy Crypto da Axi oferece simplicidade sem comprometer a transparência ou a segurança."

A introdução do Buy Crypto da Axi reflete o compromisso contínuo da empresa com a inovação, o empoderamento do cliente e o crescimento a longo prazo em um cenário financeiro em evolução.

Para mais informações sobre o Buy Crypto da Axi, visite:

https://www.axi.com/int/blog/education/cryptocurrencies/spot-trading-cryptocurrency

Sobre a Axi

A Axi é uma marca global de trading de FX e CFD online, atendendo milhares de clientes em mais de 100 países. A Axi oferece CFDs em várias classes de ativos, incluindo Forex, Ações, Ouro, Petróleo, Café, Criptomoedas e muito mais.

Contato de mídia: [email protected]

Promovido pela AxiTrader LLC. Participar de trading é uma atividade de alto risco e pode ocasionar perda nos investimentos. Os criptoativos são produtos complexos e voláteis. Os preços são altamente voláteis e podem flutuar rapidamente, resultando em perdas substanciais. O trading de criptomoedas não é regulamentado em todas as jurisdições e pode não ser adequado para todos os investidores. Pense se você entende como esses produtos funcionam e se você pode correr o risco de perder seu dinheiro.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2918418/AXI_logo.jpg

FONTE AxiTrader