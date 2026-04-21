La gama mejorada de criptomonedas de Axi logra una adopción del 46% en las carteras de sus clientes

SÍDNEY, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A pesar de un periodo de tres meses de baja volatilidad en el mercado de criptomonedas, el 46% de la clientela de Axi ahora posee criptomonedas como parte de su cartera de inversiones. Esta adopción abarca toda la gama de productos de activos digitales del bróker, incluidos los contratos perpetuos, los CFD y la compra directa de criptomonedas a través de la función "Comprar criptomonedas" de Axi, lo que indica un cambio estructural en la forma en que los inversores minoristas abordan los activos digitales.

La figura pone de manifiesto un cambio más amplio, que se aleja del comercio de criptomonedas puramente especulativo y se orienta hacia la participación basada en la propiedad, a medida que los operadores buscan puntos de entrada más sencillos a los activos digitales.

Si bien los derivados de criptomonedas siguen siendo populares, Axi indica que la nueva función está atrayendo a un número creciente de usuarios novatos de criptomonedas, al permitir a los clientes comprar y mantener activos digitales sin apalancamiento directamente dentro de su plataforma de negociación.

Los primeros datos de uso indican que muchos operadores están integrando las criptomonedas en sus carteras por primera vez, utilizando los activos digitales como herramientas de diversificación y para posiciones a largo plazo, en lugar de limitarse a operaciones a corto plazo.

Stuart Cooke, director de nuevos negocios de Axi, afirmó que las cifras apuntan a un cambio fundamental en la forma en que los inversores abordan las criptomonedas: "La demanda de poseer criptomonedas de forma directa está creciendo, pero lo que resulta igualmente revelador es la fluidez con la que los clientes cambian de producto según las condiciones. A medida que fluctúa la volatilidad, vemos que el mismo activo subyacente se negocia de formas completamente diferentes: contratos perpetuos, CFD, propiedad directa. Ofrecer a los clientes múltiples maneras de negociar el mismo activo significa que sus objetivos se cumplen independientemente de las condiciones del mercado".

Axi señala que el interés por la propiedad directa coincide con las tendencias generales del sector, a medida que las plataformas avanzan hacia ecosistemas financieros integrados que combinan el comercio, la inversión y el acceso a activos digitales.

Para obtener más información sobre Axi Buy Crypto, visite: https://www.axi.com/int/blog/education/cryptocurrencies/spot-trading-cryptocurrency

Acerca de Axi

Axi es una marca global de trading online de divisas y CFD que presta servicios a miles de clientes en más de 100 países. Axi ofrece CFD en diversas clases de activos, incluyendo divisas, acciones, oro, petróleo, café, criptomonedas y más.

Contacto para medios: [email protected]

Promocionado por AxiTrader LLC. Operar con criptomonedas conlleva un alto riesgo de pérdida de inversión. Los criptoactivos son productos complejos y volátiles. Los precios son altamente volátiles y pueden fluctuar rápidamente, lo que puede ocasionar pérdidas sustanciales. El comercio de criptomonedas no está regulado en todas las jurisdicciones y puede no ser adecuado para todos los inversores. Considere si comprende cómo funcionan estos productos y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2918418/5880986/AXI_logo.jpg