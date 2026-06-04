A Lord's Penthouse com terraço privativo de 30 metros com vista para a Casa do Críquete chega ao mercado pela primeira vez

LONDRES, 4 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Uma cobertura com um terraço privado de 30 metros com vista direta para o Lord's Cricket Ground chegou ao mercado pela primeira vez.

Os licitantes serão obrigados a enviar ofertas confidenciais para uma das propriedades com vista esportiva mais distintas de Londres por meio de um processo de licitação fechado até 31 de julho de 2026, com uma oferta mínima de £ 10 milhões.

Robert Silman on the 100-foot private terrace of the Lord's View Penthouse, overlooking Lord's Cricket Ground. The penthouse was created by his late brother Laurence Silman and is being offered for sale for the first time.

Conhecida como The Lord's View Penthouse, a residência é a única casa de propriedade privada do mundo com um terraço privado de 30 metros e um salão de observação com vista direta para o postigo do Lord's, o Marylebone Cricket Club (MCC) Pavilion e o centro de mídia projetado pela Future Systems.

O efeito é o de um pavilhão privado suspenso acima de uma das arenas esportivas mais reverenciadas do mundo, proporcionando uma posição de visualização para os principais jogos de teste, Copas do Mundo e jogos internacionais diferentes de qualquer outro em propriedade privada.

Todos os lucros da venda irão para o Launan Charitable Trust, uma instituição de caridade registrada estabelecida pelo falecido proprietário, membro da MCC Life, Laurence Silman, e sua esposa Nancy.

O Fundo direcionará uma parte dos recursos para uma instituição de caridade de críquete de base do Reino Unido, com uma outra doação de caridade a ser designada pelo comprador, permitindo que o licitante vencedor molde o legado filantrópico associado à propriedade.

Espera-se que a cobertura atraia sério interesse de entusiastas internacionais de críquete, colecionadores e compradores globais, particularmente de mercados onde a Lord's detém status icônico, incluindo Índia, Austrália, Oriente Médio e a Commonwealth em geral.

A venda ocorre no momento em que a Lord's entra em um de seus verões internacionais de críquete mais movimentados, concentrando a atenção global no NW8.

Silman originalmente adquiriu o nível superior inacabado de um desenvolvedor falido e, trabalhando com o arquiteto e designer Max Clendinning – cujos clientes incluíam Christian Dior e Liberty London – transformou-o em um pavilhão de críquete contemporâneo em escala doméstica.

O momento da venda coincide com uma exposição do Riba e do London Metropolitan Archives explorando o trabalho de Clendinning, adicionando uma camada extra de interesse para compradores sintonizados com o patrimônio de design britânico do pós-guerra.

Robert Silman, falando em nome da família, disse: "Laurence viu algo naquele telhado inacabado que ninguém mais viu: um lugar para reunir as pessoas que ele amava, em torno do jogo que ele amava. O terraço tornou-se o pano de fundo para décadas de verões medidos em partidas de teste e ODIs; liberá-lo agora parece o momento certo. O elemento caritativo era importante para nós: parecia certo que algo construído em torno do amor pelo críquete devolvesse algo ao jogo."

As partes qualificadas terão acesso a um portal de informações seguro contendo mais detalhes da propriedade, imagens e procedimentos completos de licitação, com visualizações privadas organizadas durante o período de licitação.

O processo de oferta selada sob medida foi projetado pelos principais advogados de Londres, com o vendedor comprometido em aceitar a oferta mais alta.

Informações adicionais, incluindo preços guia, estrutura legal e requisitos de envio, estão disponíveis para licitantes registrados em https://www.overlordsclub.co.uk/.

Consultas de imprensa: [email protected]

Site: https://www.overlordsclub.co.uk/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2994458/Lords_Penthouse.jpg

FONTE Lords Penthouse