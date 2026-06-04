Lord's Penthouse mit 100 Fuß langer privater Terrasse mit Blick auf das „Home of Cricket" kommt zum ersten Mal auf den Markt

LONDON, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Ein Penthouse mit einer 100 Fuß langen privaten Terrasse direkt über dem Lord's Cricket Ground ist zum ersten Mal auf den Markt gekommen.

Die Bieter werden aufgefordert, im Rahmen eines verdeckten Bieterverfahrens, das am 31. Juli 2026 endet, vertrauliche Angebote für eine der markantesten Sportstätten Londons abzugeben, wobei das Mindestgebot 10 Millionen Pfund betragen muss.

Robert Silman on the 100-foot private terrace of the Lord's View Penthouse, overlooking Lord's Cricket Ground. The penthouse was created by his late brother Laurence Silman and is being offered for sale for the first time.

Das Penthouse mit dem Namen The Lord's View ist das einzige Privathaus der Welt, das über eine 100 Fuß lange Privatterrasse und eine Aussichtslounge mit direktem Blick auf das Wicket von Lord's, den Pavillon des Marylebone Cricket Club (MCC) und das von Future Systems entworfene Medienzentrum verfügt.

Der Effekt ist der eines privaten Pavillons, der über einer der berühmtesten Sportarenen der Welt schwebt und eine Aussichtsposition für wichtige Testspiele, Weltmeisterschaften und internationale Begegnungen bietet, wie es sie in Privatbesitz noch nie gab.

Der gesamte Erlös aus dem Verkauf geht an den Launan Charitable Trust, eine eingetragene Wohltätigkeitsorganisation, die von dem verstorbenen Eigentümer, MCC-Mitglied auf Lebenszeit Laurence Silman, und seiner Frau Nancy gegründet wurde.

Der Trust wird einen Teil des Erlöses an eine britische Cricket-Wohltätigkeitsorganisation weiterleiten, eine weitere Spende wird vom Käufer bestimmt, so dass der erfolgreiche Bieter das mit der Immobilie verbundene philanthropische Vermächtnis gestalten kann.

Es wird erwartet, dass das Penthouse auf großes Interesse bei internationalen Kricket-Enthusiasten, Sammlern und globalen Käufern stößt, insbesondere auf Märkten, auf denen Lord's's einen Kultstatus genießt, einschließlich Indien, Australien, dem Nahen Osten und dem weiteren Commonwealth.

Der Verkauf erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Lord's's einen seiner geschäftigsten internationalen Cricket-Sommer erlebt, der die weltweite Aufmerksamkeit auf NW8 lenkt.

Silman erwarb das unfertige Obergeschoss von einem bankrotten Bauträger und verwandelte es in Zusammenarbeit mit dem Architekten und Designer Max Clendinning - zu dessen Kunden Christian Dior und Liberty London gehörten - in einen zeitgenössischen Cricket-Pavillon in Wohnungsgröße.

Der Zeitpunkt der Versteigerung fällt mit einer Ausstellung des RIBA und des London Metropolitan Archives zusammen, die Clendinnings Werk erforscht, was für Käufer, die sich für das britische Designerbe der Nachkriegszeit interessieren, von zusätzlichem Interesse ist.

Robert Silman, der im Namen der Familie sprach, sagte: „Laurence sah in dem unfertigen Dach etwas, das niemand sonst sah: einen Ort, an dem er die Menschen, die er liebte, um das Spiel, das er liebte, versammeln konnte. Die Terrasse wurde zur Kulisse für Jahrzehnte von Sommern, die in Testspielen und ODIs gemessen wurden; sie jetzt freizugeben fühlt sich wie der richtige Moment an. Das karitative Element war uns wichtig: Ich fand es richtig, dass etwas, das aus der Liebe zum Kricket entstanden ist, dem Spiel etwas zurückgeben sollte."

Qualifizierte Interessenten erhalten Zugang zu einem sicheren Informationsportal, das weitere Einzelheiten zu den Immobilien, Bildmaterial und das vollständige Gebotsverfahren enthält, wobei während der Gebotsfrist private Besichtigungen möglich sind.

Das maßgeschneiderte verdeckte Bieterverfahren wurde von führenden Londoner Anwälten entwickelt, wobei sich der Verkäufer verpflichtet, das höchste Gebot zu akzeptieren.

Zusätzliche Informationen, einschließlich der Richtpreise, des rechtlichen Rahmens und der Einreichungsanforderungen, stehen registrierten Bietern unter https://www.overlordsclub.co.uk/ zur Verfügung.

Presseanfragen: [email protected]

Website: https://www.overlordsclub.co.uk/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2994458/Lords_Penthouse.jpg