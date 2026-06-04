Lord's Penthouse con una terraza privada de 100 pies con vistas a la Casa del Cricket llega al mercado por primera vez

LONDRES, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Un ático con una terraza privada de 100 pies con vista directa al Lord's Cricket Ground ha llegado al mercado por primera vez.

Los licitadores deberán presentar ofertas confidenciales para una de las propiedades de vista deportiva más distintivas de Londres a través de un proceso de licitación sellado que cerrará el 31 de julio de 2026, con una oferta mínima de £ 10 millones.

Robert Silman on the 100-foot private terrace of the Lord's View Penthouse, overlooking Lord's Cricket Ground. The penthouse was created by his late brother Laurence Silman and is being offered for sale for the first time.

Conocida como The Lord's View Penthouse, la residencia es la única casa de propiedad privada del mundo con una terraza privada de 100 pies y un salón con vistas que da directamente al wicket de Lord's, al pabellón del Marylebone Cricket Club (MCC) y al centro de medios diseñado por Future Systems.

El efecto es el de un pabellón privado suspendido sobre uno de los estadios deportivos más venerados del mundo, que proporciona una posición de visualización para los principales partidos de prueba, Copas del Mundo y partidos internacionales como ningún otro de propiedad privada.

Todas las ganancias de la venta se destinarán al Launan Charitable Trust, una organización benéfica registrada establecida por el difunto propietario, Laurence Silman, miembro vitalicio de MCC, y su esposa Nancy.

El Fideicomiso destinará una parte de los ingresos a una organización benéfica de críquet de base del Reino Unido, con una donación caritativa adicional que será designada por el comprador, lo que permitirá al adjudicatario dar forma al legado filantrópico asociado con la propiedad.

Se espera que el ático atraiga un gran interés de los entusiastas del cricket internacional, coleccionistas y compradores globales, particularmente de los mercados donde Lord's tiene un estatus icónico, como India, Australia, el Medio Oriente y la Commonwealth en general.

La venta se produce cuando Lord's entra en uno de sus veranos de cricket internacionales más concurridos, centrando la atención mundial en NW8.

Silman originalmente adquirió el nivel superior inacabado de un desarrollador en bancarrota y, trabajando con el arquitecto y diseñador Max Clendinning, cuyos clientes incluían a Christian Dior y Liberty London, lo transformó en un pabellón de cricket contemporáneo a escala nacional.

El momento de la venta coincide con una exposición del RIBA y los Archivos Metropolitanos de Londres que explora el trabajo de Clendinning, agregando una capa adicional de interés para los compradores en sintonía con el patrimonio de diseño británico de la posguerra.

Robert Silman, hablando en nombre de la familia, dijo: "Laurence vio algo en esa azotea inacabada que nadie más vio: un lugar para reunir a las personas que amaba, alrededor del juego que amaba. La terraza se convirtió en el telón de fondo de décadas de veranos medidos en partidos de prueba y ODI; lanzarlo ahora parece el momento adecuado. El elemento caritativo era importante para nosotros: nos parecía correcto que algo construido alrededor del amor por el cricket le devolviera algo al juego ".

Las partes calificadas tendrán acceso a un portal de información seguro que contiene más detalles de la propiedad, imágenes y procedimientos completos de licitación, con visitas privadas organizadas durante el período de licitación.

El proceso de oferta sellada a medida ha sido diseñado por los principales abogados de Londres, con el vendedor comprometido a aceptar la oferta más alta.

Información adicional, incluidos los precios guía, el marco legal y los requisitos de presentación, está disponible para los licitadores registrados a través de https://www.overlordsclub.co.uk/.

Consultas de prensa: [email protected]

Sitio web: https://www.overlordsclub.co.uk/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2994458/Lords_Penthouse.jpg

FUENTE Lords Penthouse