設有 100 呎私人露台、傲視「板球之家」的 Lord's Penthouse 頂層豪宅首次推出市場

倫敦2026年6月4日 /美通社/ -- 設有 100 呎私人露台、直接傲視 Lord's 板球場的頂層豪宅首次推出市場。

投標者須透過密封投標程序，就倫敦一座獨特非凡的運動場地景觀物業提交保密報價，截止日期為 2026 年 7 月 31 日，最低出價為 1,000 萬英鎊。

Robert Silman on the 100-foot private terrace of the Lord's View Penthouse, overlooking Lord's Cricket Ground. The penthouse was created by his late brother Laurence Silman and is being offered for sale for the first time.

這個名為 Lord's View Penthouse 頂層豪宅，是全球唯一私人擁有的住宅，設有 100 呎私人露台和觀景休息空間，能直接俯瞰 Lord's 的三柱門區、Marylebone 板球俱樂部 (MCC) 看台，以及由 Future Systems 設計的媒體中心。

整體觀感如同懸浮於全球極受推崇的運動競技場之上的私人看台，為觀賞頂級測試賽、世界盃及國際賽事，帶來在私人業權下絕無僅有的觀賞角度。

是次出售的所有收益將全數撥捐 Launan 慈善信託基金，該基金乃註冊慈善機構，由已故業主、MCC 終身會員 Laurence Silman 及其妻子 Nancy 創立。

該信託基金會將部分收益用於一個英國基層板球慈善機構，而另一筆慈善捐款則由買家指定用途，讓成功中標者能夠塑造與這個物業相關的慈善傳承。

這個頂層公寓預計將吸引國際板球發燒友、收藏家及全球買家的熱切關注，尤其是來自 Lord's 極具象徵意義的市場，包括印度、澳洲、中東及廣大的英聯邦地區。

是次放售，正值 Lord's 迎來其中一個最繁忙的國際板球夏季，全球目光因而聚焦於 NW8。

Silman 最初從一個破產的發展商購入未完工的上層，然後與建築師兼設計師 Max Clendinning（其客戶包括 Christian Dior 和 Liberty London）合作，將其改造成具有當代風格、適合家居規模的板球看台式住所。

是次放售，適逢英國皇家建築師協會 (RIBA) 及倫敦大都會檔案館 (London Metropolitan Archives) 舉辦一場探討 Clendinning 作品的展覽，為鍾情英國戰後設計底蘊的買家，再添一重魅力。

Robert Silman 代表家族致詞時表示：「Laurence 在那片未完工的屋頂上，看到旁人未曾察覺的風光：那是一個溫馨天地，能以他喜歡的運動為契機，讓他所愛之人齊聚一堂。 這個露台，見證數十年來觀賞測試賽及單日國際賽 (ODI) 的夏日時光。此刻放售，感覺時機正好。 慈善元素對我們意義重大：一份源於對板球熱愛而建成的產物，理應回饋這項運動，此舉實在合情合理。」

合資格人士將可存取安全資訊平台，平台內載有更多物業細節、圖片及完整的投標程序，並會在投標期內安排私人參觀。

這個度身設計的密封投標程序，由倫敦頂尖律師事務所安排，賣方承諾接納最高出價。

已登記的投標者可經 https://www.overlordsclub.co.uk/ 獲得更多資料，包括參考價格、法律框架及提交要求。

傳媒查詢：[email protected]

網站：https://www.overlordsclub.co.uk/

SOURCE Lords Penthouse