Le Penthouse de Lord's, avec une terrasse privée de 30 mètres de long surplombant le Home of Cricket, est mis sur le marché pour la première fois.

LONDRES, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- Un penthouse avec une terrasse privée de 100 pieds donnant directement sur le Lord's Cricket Ground a été mis sur le marché pour la première fois.

Les soumissionnaires devront présenter des offres confidentielles pour l'une des propriétés les plus remarquables de Londres en matière de vue sur le sport, dans le cadre d'une procédure d'offre scellée se terminant le 31 juillet 2026, avec une offre minimale de 10 millions de livres sterling.

Robert Silman on the 100-foot private terrace of the Lord's View Penthouse, overlooking Lord's Cricket Ground. The penthouse was created by his late brother Laurence Silman and is being offered for sale for the first time.

Connue sous le nom de Lord's View Penthouse, cette résidence est la seule maison privée au monde à disposer d'une terrasse privée de 30 mètres et d'un salon d'observation donnant directement sur le guichet de Lord's, sur le pavillon du Marylebone Cricket Club (MCC) et sur le centre médiatique conçu par Future Systems.

L'effet est celui d'un pavillon privé suspendu au-dessus de l'une des arènes sportives les plus vénérées du monde, offrant une position de spectateur pour les grands matchs de test, les coupes du monde et les rencontres internationales, comme il n'en existe pas d'autre dans le domaine privé.

Tous les bénéfices de la vente seront reversés au Launan Charitable Trust, une organisation caritative enregistrée créée par le défunt propriétaire, Laurence Silman, membre à vie du MCC, et son épouse Nancy.

Le Trust versera une partie du produit de la vente à une organisation caritative britannique de cricket de base, et une autre donation caritative sera désignée par l'acheteur, ce qui permettra à l'adjudicataire de façonner l'héritage philanthropique associé à la propriété.

Le penthouse devrait susciter un vif intérêt de la part des amateurs de cricket, des collectionneurs et des acheteurs internationaux, en particulier sur les marchés où Lord's jouit d'un statut emblématique, notamment l'Inde, l'Australie, le Moyen-Orient et le Commonwealth au sens large.

La vente intervient alors que Lord's entre dans l'un de ses étés les plus actifs en matière de cricket international, ce qui attire l'attention du monde entier sur le NW8.

À l'origine, Silman a acquis le niveau supérieur inachevé auprès d'un promoteur en faillite et, en collaboration avec l'architecte et designer Max Clendinning - qui compte parmi ses clients Christian Dior et Liberty London - l'a transformé en un pavillon de cricket contemporain à l'échelle domestique.

La vente coïncide avec une exposition organisée par le RIBA et les London Metropolitan Archives sur le travail de Clendinning, ce qui ajoute un intérêt supplémentaire pour les acheteurs sensibles à l'héritage du design britannique de l'après-guerre.

Robert Silman, s'exprimant au nom de la famille, a déclaré : « Laurence a vu quelque chose dans ce toit inachevé que personne d'autre n'a vu : un lieu pour rassembler les gens qu'il aimait, autour du jeu qu'il aimait. La terrasse a servi de toile de fond à des décennies d'étés mesurés en matchs test et en ODI ; la libérer maintenant semble être le bon moment. L'aspect caritatif était important pour nous : Il nous a semblé normal qu'une organisation fondée sur l'amour du cricket puisse apporter sa contribution à ce sport ».

Les parties qualifiées auront accès à un portail d'information sécurisé contenant des détails supplémentaires sur les propriétés, des images et des procédures d'offre complètes, avec des visites privées organisées pendant la période d'offre.

La procédure d'offre scellée sur mesure a été conçue par des avocats londoniens de premier plan, le vendeur s'engageant à accepter l'offre la plus élevée.

Les soumissionnaires enregistrés peuvent obtenir des informations supplémentaires, notamment sur les prix indicatifs, le cadre juridique et les exigences en matière de soumission, à l'adresse suivante : https://www.overlordsclub.co.uk/.

Contact presse : [email protected]

Site Web : https://www.overlordsclub.co.uk/

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