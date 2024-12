A Medit lança um aplicativo móvel, o MEDIT M, para revolucionar os fluxos de trabalho odontológicos digitais

SEUL, Coreia do Sul, 23 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Medit lançou um aplicativo móvel, o MEDIT M, disponível para os usuários a partir de 18 de dezembro de 2024.

Essa versão tão esperada contém os principais recursos solicitados pelos profissionais de odontologia e tem como objetivo melhorar a colaboração e a eficiência entre clínicas e laboratórios.

MEDIT M

Principais recursos

Notificações em tempo real : mantenha-se atualizado sobre novos pedidos, alterações de status e solicitações de parceria.

: mantenha-se atualizado sobre novos pedidos, alterações de status e solicitações de parceria. Gestão de casos por dispositivo móvel : acesse detalhes de pacientes e dados de digitalizações em 3D a qualquer hora e em qualquer lugar.

: acesse detalhes de pacientes e dados de digitalizações em 3D a qualquer hora e em qualquer lugar. Facilidade de comunicação: converse com parceiros para discutir detalhes de casos, cronogramas e qualidade de digitalização.

Revolucione os fluxos de trabalho odontológicos com o MEDIT M

O MEDIT M simplifica a odontologia digital, permitindo a colaboração em tempo real e fluxos de trabalho integrados para profissionais da área odontológica. Com sua interface amigável, o aplicativo foi projetado para atender às necessidades específicas do setor.

Ele aumenta a eficiência e a conveniência do fluxo de trabalho, e fornece notificações instantâneas e recursos de bate-papo para permitir uma comunicação rápida e eficaz. Totalmente integrado ao Medit Link, o aplicativo oferece acesso móvel a dados de pacientes e casos.

Os usuários podem visualizar rapidamente dados de digitalização em 3D, o que ajuda a reduzir erros e melhorar os resultados. Além disso, o aplicativo simplifica os fluxos de trabalho, economizando tempo, pois elimina etapas desnecessárias, o que aumenta a produtividade geral.

Disponibilidade e suporte

O MEDIT M estará disponível para download na Google Play Store e na App Store. Para ajudar os usuários, guias abrangentes e materiais de integração estão disponíveis no site oficial da Medit.

Sobre a Medit

A Medit é uma fornecedora líder de soluções odontológicas digitais, comprometida com o avanço do setor com tecnologias inovadoras e suporte ao cliente. Por meio da inovação contínua, a Medit ajuda os profissionais de odontologia a obter resultados excepcionais e, ao mesmo tempo, ajuda o setor a avançar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2581778/MEDIT_M.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpg

FONTE Medit