Medit lance une application mobile, MEDIT M, pour révolutionner les flux de travail dentaires numériques

SÉOUL, Corée du Sud, 23 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Medit a lancé une application mobile, MEDIT M, disponible pour les utilisateurs à partir du 18 décembre 2024.

Cette version très attendue présente des fonctionnalités clés demandées par les professionnels dentaires et vise à améliorer la collaboration et l'efficacité entre les cliniques et les laboratoires.

MEDIT M

Principales caractéristiques

Notifications en temps réel : Restez informé des nouvelles commandes, des changements d'état et des demandes de partenariat.

: Restez informé des nouvelles commandes, des changements d'état et des demandes de partenariat. Aide mobile à la gestion de cas : Accédez aux informations sur les patients et aux données des scans 3D à tout moment et en tout lieu.

: Accédez aux informations sur les patients et aux données des scans 3D à tout moment et en tout lieu. Communication facile: Chat avec les partenaires pour discuter des spécificités des cas, des horaires et de la qualité des scans.

Révolutionner les flux de travail des dentistes avec MEDIT M

MEDIT M simplifie la dentisterie numérique en permettant une collaboration en temps réel et des flux de travail continus pour les professionnels dentaires. Grâce à son interface conviviale, l'application est conçue pour répondre aux besoins spécifiques de l'industrie.

Elle améliore l'efficacité et la commodité des flux de travail, en fournissant des notifications instantanées et des fonctions de chat, pour une communication rapide et efficace. Entièrement intégrée à Medit Link, l'application offre un accès mobile aux données concernant les patients et les dossiers.

Les utilisateurs peuvent visualiser rapidement les données des scans en 3D, ce qui permet de réduire les erreurs et d'améliorer les résultats. En outre, l'application rationalise les flux de travail, ce qui permet de gagner du temps en éliminant les étapes inutiles et en augmentant la productivité globale.

Disponibilité et soutien

MEDIT M sera disponible en téléchargement sur Google Play Store et App Store. Pour aider les utilisateurs, des guides complets et des documents d'accompagnement sont disponibles sur le site officiel de Medit.

À propos de Medit

Medit est un fournisseur de premier plan de solutions de dentisterie numérique, qui s'engage à faire progresser le secteur grâce à des technologies innovantes et à l'assistance à la clientèle. Grâce à l'innovation continue, Medit aide les professionnels du secteur dentaire à obtenir des résultats exceptionnels, tout en faisant progresser l'industrie.

