Компания Medit выпустила мобильное приложение MEDIT M, чтобы коренным образом изменить цифровые рабочие процессы в стоматологии

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Medit

Dec 23, 2024, 10:00 ET

СЕУЛ, Южная Корея, 23 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Medit выпустила мобильное приложение MEDIT M, доступное пользователям с 18 декабря 2024 года.

Это долгожданное приложение имеет основные функции, необходимые профессионалам стоматологической сферы, и призвано улучшить вопросы сотрудничества и эффективности работы клиник и лабораторий.

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MEDIT M
MEDIT M

Основные характеристики

  • Уведомления в режиме реального времени — Будьте в курсе новых заказов, изменений статусов и запросов на партнерство.
  • Мобильное ведение пациентов — Доступ к данным пациента и 3D-сканирования в любое время и в любом месте
  • Простая коммуникация — Чат с партнерами для обсуждения подробной информации по клиническим случаям, расписаний и качества сканов.

Революция стоматологических рабочих процессов с MEDIT M

MEDIT M упрощает цифровую стоматологию, давая возможность совместной работы в режиме реального времени и организации бесперебойных рабочих процессов для стоматологов. Благодаря удобному интерфейсу приложение отвечает конкретным нуждам стоматологической отрасли.

Оно повышает эффективность и удобство рабочих процессов благодаря мгновенным уведомлениям и наличию чата для быстрой и эффективной коммуникации. Приложение, полностью интегрированное с Medit Link, обеспечивает мобильный доступ к данным пациентов и клиническим случаям.

Пользователи могут быстро просматривать данные 3D-сканирования, что помогает сократить количество ошибок и улучшить результаты лечения. Кроме того, приложение оптимизирует рабочие процессы, экономя время за счет упразднения ненужных шагов и повышая общую производительность.

Доступность и поддержка

MEDIT M будет доступно для скачивания в Google Play Store и App Store. Для помощи пользователям на официальном веб-сайте Medit доступны исчерпывающие руководства и материалы для ознакомления.

О Medit 
Medit — ведущий поставщик решений для цифровой стоматологии, стремящийся к продвижению данной отрасли с помощью инновационных технологий и поддержки клиентов. Благодаря постоянным инновациям Medit помогает стоматологам достигать исключительных результатов, продвигая отрасль вперед.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2581750/MEDIT_M.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpg

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