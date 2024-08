A Microland recebe a classificação de ouro da EcoVadis pelo excelente desempenho em sustentabilidade

BENGALURU, Índia, 12 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Microland, que comemora seu 35.º aniversário, alcançou uma classificação de ouro da EcoVadis, colocando-a entre as 5% melhores de mais de 125.000 empresas avaliadas. Este marco sublinha o excecional desempenho da Microland em Meio Ambiente e Contratos Públicos Sustentáveis, refletindo o seu compromisso para com padrões Ambientais, Sociais e de Governação (ESG) elevados.

A Microland domina a tecnologia de ponta para impulsionar soluções sustentáveis e integrá-las em todas as facetas das operações. O compromisso da empresa em aproveitar ao máximo tecnologias avançadas, como a IA, é complementado pelo foco na incorporação de princípios de sustentabilidade em todas as práticas, da inovação à implementação. Através da gestão ambiental, a Microland visa promover o progresso tecnológico e contribuir para um futuro mais sustentável.

A Microland dedica-se a promover uma cultura que prioriza a sustentabilidade, a ética e o desenvolvimento dos seus quadros de pessoal. Ao integrar a sustentabilidade na sua cultura empresarial essencial, a Microland garante que todas as iniciativas e práticas contribuem para os objetivos ambientais e sociais a longo prazo. A empresa valoriza os seus recursos humanos como um componente crucial para o seu sucesso, fornecendo formação e apoio contínuos para se alinhar com os padrões éticos e os objetivos de sustentabilidade. Esta abordagem holística impulsiona a inovação e reforça o compromisso da Microland em operar com integridade e responsabilidade, criando um impacto positivo tanto na organização quanto na comunidade em geral.

A EcoVadis define o padrão global para classificações de sustentabilidade dos negócios, avaliando 21 critérios em quatro temas principais: Meio Ambiente, Direitos Laborais e Humanos, Ética e Contratos Públicos Sustentáveis.

Pradeep Kar, fundador, presidente e diretor-geral da Microland, expressou o seu orgulho por este feito, afirmando: "Este feito reflete o nosso profundo compromisso para com a sustentabilidade. Dedicamo-nos a apoiar as comunidades, proteger o meio ambiente e promover a colaboração para promover o desenvolvimento sustentável."

Rajesh Kharidehal, diretor financeiro da Microland, acrescentou: "A nossa inclusão entre as 5% melhores de todas as empresas classificadas inspira-nos à medida que continuamos a oferecer tecnologia e serviços inovadores baseados em IA através de práticas sustentáveis. Continuamos focados em contribuir para a concretização de uma sociedade sustentável."

As classificações da EcoVadis baseia-se em padrões internacionais de sustentabilidade, incluindo os Dez Princípios do Pacto Global da ONU, convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), padrões da Iniciativa Global Reporting (GRI) e ISO 26000. Essas classificações oferecem uma análise de desempenho baseada em evidências e proporcionam um roteiro acionável para a melhoria contínua.

Sobre a Microland

A Microland é uma empresa pioneira de serviços e consultoria de infraestrutura de TI com sede em Bengaluru, na Índia, com um histórico comprovado de fornecer resultados de negócios tangíveis há 35 anos. Hoje, à medida que as empresas reconhecem que as redes sustentam a funcionalidade e a eficiência dos sistemas digitais modernos e apoiam a inovação, fornecemos tecnologias de última geração, como a IA, operações automatizadas e soluções orientadas por plataformas – que impulsionam a excelência operacional, a agilidade e a produtividade para organizações em todo o mundo. A nossa equipe, com mais de 4600 especialistas, oferece serviços em mais de 100 países na Ásia, Austrália, Europa, Médio Oriente e América do Norte, oferecendo soluções de ponta em redes, nuvem, centros de dados, cibersegurança, gestão de serviços, aplicações e automação. Reconhecida pelos principais analistas do setor pelas suas estratégias inovadoras, a Microland está comprometida com uma forte governação, sustentabilidade ambiental e promoção de um local de trabalho inclusivo, onde prosperam talentos diversos. Quando as empresas trabalham com a Microland, ligam-se aos melhores talentos, tecnologias e soluções para criar um valor incomparável.

