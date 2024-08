Microland obtient la note d'or d'EcoVadis pour sa performance exceptionnelle en matière de développement durable

BENGALURU, Inde, 12 août 2024 /PRNewswire/ -- Microland, qui célèbre son 35e anniversaire, a obtenu une note d'or de la part d'EcoVadis, ce qui la place dans les 5 % les plus performants parmi plus de 125 000 entreprises évaluées. Cette étape souligne la performance exceptionnelle de Microland en matière d'environnement et d'approvisionnement durable, reflétant son engagement envers des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) élevées.

Chez Microland, les technologies de pointe sont exploitées pour trouver des solutions durables et les intégrer dans toutes les facettes des opérations. L'engagement de l'entreprise à tirer parti des technologies avancées, telles que l'IA, est complété par l'intégration des principes de durabilité dans toutes les pratiques, de l'innovation à la mise en œuvre. Grâce à la gestion de l'environnement, Microland vise à faire progresser le progrès technologique et à contribuer à un avenir plus durable.

Microland s'engage à favoriser une culture qui donne la priorité à la durabilité, à l'éthique et au développement de la main-d'œuvre. En intégrant le développement durable dans sa culture d'entreprise, Microland s'assure que chaque initiative et pratique contribue aux objectifs environnementaux et sociaux à long terme. L'entreprise considère son personnel comme un élément essentiel de sa réussite, et lui offre une formation et un soutien continus afin de l'aligner sur les normes éthiques et les objectifs de développement durable. Cette approche holistique stimule l'innovation et renforce l'engagement de Microland à opérer avec intégrité et responsabilité, en créant un impact positif à la fois au sein de l'organisation et dans la communauté au sens large.

EcoVadis établit la norme mondiale en matière d'évaluation de la durabilité des entreprises, en évaluant 21 critères sur quatre thèmes principaux : Environnement, Droits de l'homme et du travail, Éthique et Approvisionnement durable.

Pradeep Kar, fondateur, président et directeur général de Microland, a exprimé sa fierté à l'égard de cette réalisation en déclarant : « Cette réussite reflète notre profond engagement en faveur du développement durable. Nous sommes déterminés à soutenir les communautés, à protéger l'environnement et à encourager la collaboration pour promouvoir le développement durable. »

Rajesh Kharidehal, directeur financier de Microland, a ajouté : « Notre inclusion dans les 5 % des entreprises les mieux notées nous inspire, car nous continuons à fournir des technologies et des services innovants basés sur l'IA grâce à des pratiques durables. Nous restons déterminés à contribuer à la réalisation d'une société durable. »

Les notations d'EcoVadis sont fondées sur des normes internationales de développement durable, notamment les dix principes du Pacte mondial des Nations unies, les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT), les normes de la Global Reporting Initiative (GRI) et la norme ISO 26000. Ces notations offrent une analyse de la performance basée sur des preuves et fournissent une feuille de route pour une amélioration continue.

À propos de Microland

Microland est une société pionnière de services et de conseils en matière d'infrastructure informatique, dont le siège se trouve à Bengaluru, en Inde, et qui a fait ses preuves depuis 35 ans en matière de résultats commerciaux tangibles.Aujourd'hui, alors que les entreprises reconnaissent que les réseaux sous-tendent la fonctionnalité et l'efficacité des systèmes numériques modernes et soutiennent l'innovation, nous fournissons des technologies de nouvelle génération telles que l'IA, les opérations automatisées et les solutions axées sur les plateformes - qui favorisent l'excellence opérationnelle, l'agilité et la productivité pour les organisations du monde entier. Notre équipe de plus de 4 600 experts fournit des services dans plus de 100 pays en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, offrant des solutions de pointe en matière de réseaux, de cloud, de centres de données, de cybersécurité, de gestion des services, d'applications et d'automatisation. Reconnue par les principaux analystes de l'industrie pour ses stratégies innovantes, Microland s'engage en faveur d'une gouvernance solide, d'une durabilité environnementale et de la promotion d'un lieu de travail inclusif où la diversité des talents s'épanouit. Lorsque les entreprises travaillent avec Microland, elles bénéficient des meilleurs talents, technologies et solutions pour créer une valeur inégalée.

