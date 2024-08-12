Microland 憑藉卓越的可持續發展表現榮獲 EcoVadis 黃金評級

Microland 致力於培養優先考慮可持續性、道德和勞動力發展的文化。透過將可持續發展融入其核心企業文化中，Microland 確保每一項主動和實踐，都有助於實現長期環境和社會目標。公司重視員工，視員工為公司獲得成功的重要元素，為員工提供持續的訓練和支援以符合道德標準和可持續發展目標。這種全面的方法有助推動創新，加強 Microland 對誠信和責任運作的承諾，在組織內部和更廣泛的社區創造積極影響。

EcoVadis 為企業永續性評級設立全球標準，評估了四大核心主題的 21 項標準：環境、勞動與人權、道德和可持續採購。

Microland 創辦人、主席兼董事總經理 Pradeep Kar 表示對此成就感到驕傲：「這成就反映了我們對可持續發展的深厚承諾。我們致力於支持社區，保護環境，並促進合作以促進可持續發展。」

Microland 財務總裁 Rajesh Kharidehal 補充說：「我們在所有獲評公司中名列前 5%，這對我們而言是一種鼓舞，因為我們將繼續透過可持續發展的實踐，提供創新的 AI 驅動技術和服務。我們會繼續專注於為實現可持續社會作出貢獻。」

EcoVadis 的評級基於國際可持續發展標準，包括聯合國全球協議的十項原則、國際勞工組織 (ILO) 公約、全球報告倡議 (GRI) 標準和 ISO 26000。這些評級提供基於實證的績效分析，並提供可行的路線圖以持續改進。

Microland 簡介

Microland 是一間開創的 IT 基礎設施服務和諮詢公司，總部位於印度邦加羅爾，在提供有形業務成果方面擁有 35 年的實證記錄。如今，隨著企業認識到網絡支持現代數碼系統的功能和效率，並支持創新，我們提供 AI、自動化操作和平台驅動解決方案等新一代技術，這些技術為全球組織提高營運卓越、敏捷性和生產力。我們超過 4,600 位專家團隊在亞洲、澳洲、歐洲、中東和北美洲的 100 多個國家提供服務，提供網路、雲端、資料中心、網路安全、服務管理、應用程式和自動化領域的高科技解決方案。Microland 因創新策略而獲得領先業界分析師的肯定，致力於強化治理、環境永續發展，以及培養包容的工作環境，讓多元人才茁壯成長。當企業與 Microland 合作時，就是與最好的人才、技術和解決方案聯繫起來，創造無與倫比的價值。

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