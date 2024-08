Microland erhält Gold-Bewertung von EcoVadis für herausragende Nachhaltigkeitsleistung

BENGALURU, Indien, 12. August 2024 /PRNewswire/ -- Microland, das sein 35-jähriges Jubiläum feiert, hat von EcoVadis eine Gold-Bewertung erhalten und gehört damit zu den besten 5% von über 125.000 bewerteten Unternehmen. Dieser Meilenstein unterstreicht die außergewöhnliche Leistung von Microland in den Bereichen Umwelt und nachhaltige Beschaffung und spiegelt das Engagement des Unternehmens für hohe Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) wider.

Bei Microland werden Spitzentechnologien eingesetzt, um nachhaltige Lösungen zu entwickeln und diese in jeden Aspekt des Betriebs zu integrieren. Das Engagement des Unternehmens für die Nutzung fortschrittlicher Technologien wie KI wird ergänzt durch den Fokus auf die Einbettung von Nachhaltigkeitsprinzipien in alle Praktiken, von der Innovation bis zur Umsetzung. Microland ist bestrebt, den technischen Fortschritt voranzutreiben und zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen, indem es sich für die Umwelt einsetzt.

Microland hat sich der Förderung einer Kultur verschrieben, in der Nachhaltigkeit, Ethik und die Entwicklung der Arbeitskräfte im Vordergrund stehen. Durch die Integration von Nachhaltigkeit in die Unternehmenskultur stellt Microland sicher, dass jede Initiative und Praxis zu langfristigen ökologischen und sozialen Zielen beiträgt. Das Unternehmen schätzt seine Mitarbeiter als entscheidenden Bestandteil seines Erfolgs und bietet ihnen im Einklang mit ethischen Standards und Nachhaltigkeitszielen kontinuierliche Schulungen und Unterstützung an. Dieser ganzheitliche Ansatz treibt die Innovation voran und unterstreicht das Engagement von Microland, mit Integrität und Verantwortung zu arbeiten und sowohl innerhalb des Unternehmens als auch in der Gesellschaft einen positiven Beitrag zu leisten.

EcoVadis setzt den weltweiten Standard für Nachhaltigkeitsbewertungen von Unternehmen und bewertet 21 Kriterien in vier Kernthemen. Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung.

Pradeep Kar, Gründer, Vorsitzender und Geschäftsführer von Microland, , zeigte sich stolz auf diese Leistung und erklärte: „Dieser Erfolg spiegelt unser großes Engagement für Nachhaltigkeit wider. Wir engagieren uns für die Unterstützung von Gemeinden, den Schutz der Umwelt und die Förderung der Zusammenarbeit zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung."

Rajesh Kharidehal, Finanzleiter bei Microland,, fügte hinzu: „Unsere Aufnahme in die Top 5 % aller bewerteten Unternehmen inspiriert uns, da wir weiterhin innovative KI-gesteuerte Technologie und Dienstleistungen durch nachhaltige Praktiken anbieten. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, einen Beitrag zur Verwirklichung einer nachhaltigen Gesellschaft zu leisten."

Die Bewertungen von EcoVadis basieren auf internationalen Nachhaltigkeitsstandards, darunter die zehn Prinzipien des UN Global Compact, die Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), die Standards der Global Reporting Initiative (GRI) und ISO 26000. Diese Bewertungen bieten eine evidenzbasierte Analyse der Leistung und liefern einen umsetzbaren Fahrplan für kontinuierliche Verbesserungen.

Microland ist ein bahnbrechendes IT-Infrastrukturdienstleistungs- und Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Bengaluru, Indien, das seit 35 Jahren nachweislich greifbare Geschäftsergebnisse erzielt hat. Heute, da Unternehmen erkannt haben, dass Netzwerke die Funktionalität und Effizienz moderner digitaler Systeme untermauern und Innovationen unterstützen, bieten wir Technologien der nächsten Generation wie KI, automatisierte Abläufe und plattformgesteuerte Lösungen an - , die betriebliche Exzellenz, Agilität und Produktivität für Unternehmen weltweit fördern. Unser Team mit über 4.600 Experten erbringt Dienstleistungen in über 100 Ländern in Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika und bietet innovative Lösungen in den Bereichen Netzwerke, Cloud, Rechenzentren, Cybersicherheit, Servicemanagement, Anwendungen und Automatisierung. Microland wird von führenden Branchenanalysten für seine innovativen Strategien anerkannt und setzt sich für eine solide Unternehmensführung, ökologische Nachhaltigkeit und die Förderung eines integrativen Arbeitsplatzes ein, an dem vielfältige Talente gedeihen. Wenn Unternehmen mit Microland zusammenarbeiten, können sie auf die besten Talente, Technologien und Lösungen zurückgreifen, um einen unvergleichlichen Mehrwert zu schaffen.

