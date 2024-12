A Midea fortalece sua presença global no setor de bombas de calor com perspectiva de mercado otimista.

FOSHAN, China, 13 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Em uma recente entrevista exclusiva com a JARN, uma publicação líder do setor HVAC do Japão, Peter Guan, vice-presidente do Midea Group e presidente da Midea Building Technologies (MBT), compartilhou insights sobre o dinâmico mercado global de bombas de calor. Guan expressou otimismo sobre as perspectivas de crescimento do mercado europeu de bombas de calor ar-água (ATW) e destacou oportunidades promissoras na América do Norte e na Austrália.

Bombas de calor: uma tecnologia inovadora para sustentabilidade

Bomba térmica Midea ATW Bomba térmica comercial Midea R290

Reconhecida como uma das 10 Tecnologias Revolucionárias de 2024 pela MIT Technology Review, a tecnologia de bombas de calor é uma inovação fundamental para reduzir a dependência global de combustíveis fósseis e avançar em direção à neutralidade de carbono. Guan prevê uma forte recuperação do mercado nos próximos dois anos, orientada por avanços tecnológicos, políticas de apoio e pela crescente conscientização do consumidor.

Como um segmento central de HVAC do Midea Group, a MBT tem estado na vanguarda do avanço da adoção de bombas de calor globalmente, particularmente na Europa. Por muitos anos, a empresa tem expandido ativamente sua presença no mercado de bombas de calor (ATW) em toda a região.

Europa: um centro próspero para o desenvolvimento de bombas de calor

A União Europeia apresentou fortes políticas para promover a adoção de bombas de calor. Iniciativas como o Ato da Indústria de Emissão Zero oferecem aprovações simplificadas, apoio financeiro e treinamento de mão de obra. Principais mercados, incluindo Alemanha, França e Polônia, aprimoraram os quadros de subsídios, o que Guan acredita que estimulará a recuperação e o crescimento do mercado.

Além disso, o Programa de Aceleração de Bombas de Calor da Associação Europeia de Bombas de Calor visa implantar cerca de 10 milhões de bombas de calor até 2029, com as bombas de calor ATW representando mais de 5 milhões de unidades. O mercado de bombas de calor comerciais está projetado para crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 12%, alcançando 1,15 bilhões de euros até 2028.

Estratégias para liderança de mercado

Para capitalizar o potencial de crescimento da Europa, a MBT implementou uma série de medidas estratégicas para aprimorar as operações localizadas.

Com o estabelecimento de um centro de P&D europeu, a MBT está focada no desenvolvimento de produtos personalizados para as necessidades locais, garantindo adaptabilidade às variações na demanda de mercado.

Colaborações com distribuidores reforçaram as campanhas de marketing online e offline, aumentando a conscientização dos consumidores sobre as vantagens das bombas de calor em aplicações residenciais e comerciais. Nos últimos dois anos, mais de 700 displays de bombas de calor em lojas foram atualizados.

A participação em eventos do setor fortaleceu ainda mais a influência de mercado da MBT. Na Chillventa 2024, a MBT fez parceria com a francesa Trace Software para apresentar o Super Advisor, uma ferramenta de software para o sistema de gestão de energia iEasyEnergy, que integra sistemas fotovoltaicos, baterias de armazenamento doméstico e bombas de calor, alcançando uma impressionante taxa de autossuficiência energética de 80 a 90%. O software melhora expressivamente a precisão e a relação custo-eficiência das soluções de gestão de energia doméstica.

A MBT também prioriza o desenvolvimento da força de trabalho, operando 32 centros de treinamento em países europeus como Itália, Alemanha, Hungria e Polônia para formar instaladores qualificados de bombas de calor.

Enquanto isso, através de aquisições, incluindo a Clivet em 2016, a MBT aprimorou sua cadeia industrial, com investimentos recentes ultrapassando 60 milhões de euros em novas instalações de produção e P&D para impulsionar o crescimento futuro.

Expandindo a presença na América do Norte e na Austrália

Além da Europa, a MBT também está expandindo seu alcance na América do Norte e na Austrália. De acordo com a Agência Internacional de Energia, espera-se que o mercado norte-americano de bombas de calor cresça mais de 50% até 2030, com os EUA vendo um aumento de 25% nas remessas até 2023. Na Austrália, o uso de bombas de calor deve aumentar em 40% até 2030, impulsionado por iniciativas governamentais como o Quadro Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas.

A MBT adaptou suas ofertas para esses mercados, apresentando bombas de calor e aquecedores de água de alto desempenho para atender às demandas regionais. Ao enfatizar a tecnologia, a diferenciação de serviços e o suporte pós-venda, a MBT busca solidificar sua vantagem competitiva globalmente.

Compromisso com a inovação e sustentabilidade

A MBT aloca 5% de sua receita anual de vendas para P&D, garantindo liderança consistente em produtos. A empresa opera seis centros de P&D e 93 centros de treinamento em todo o mundo, permitindo uma resposta rápida ao mercado e mantendo a excelência no serviço.

"O setor global de bombas de calor está crescendo rapidamente, apoiado por avanços tecnológicos e políticas favoráveis", afirmou Guan. "À medida que os consumidores priorizam cada vez mais a sustentabilidade, o setor oferece oportunidades expressivas. Nosso foco estratégico na Europa e em outros países permite-nos estimular o crescimento transformador nesse setor fundamental."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2579920/Midea_Nature_ATW_Heat_Pump.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2579921/Midea_R290_Commercial_Heat_Pump.jpg

