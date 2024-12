Midea renforce sa présence mondiale dans le secteur des pompes à chaleur grâce à des perspectives de marché optimistes

FOSHAN, Chine, 13 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors d'une récente interview exclusive avec JARN, une publication japonaise de premier plan sur l'industrie du CVC, Peter Guan, vice-président de Midea Group et président de Midea Building Technologies (MBT), a partagé ses idées sur l'évolution du marché mondial des pompes à chaleur. Guan s'est montré optimiste quant aux perspectives de croissance du marché européen des pompes à chaleur air-eau (ATW) et a relevé des opportunités prometteuses en Amérique du Nord et en Australie.

Pompes à chaleur : une technologie révolutionnaire pour le développement durable

Reconnue comme l'une des dix technologies révolutionnaires de 2024 par la MIT Technology Review, la technologie des pompes à chaleur est une innovation essentielle pour réduire la dépendance mondiale à l'égard des combustibles fossiles et faire progresser la neutralité carbone. Guan prévoit une forte reprise du marché au cours des deux prochaines années, grâce aux progrès technologiques, aux politiques de soutien et à la sensibilisation croissante des consommateurs.

En tant que segment principal de CVC du groupe Midea, MBT a été à l'avant-garde de l'adoption des pompes à chaleur dans le monde entier, en particulier en Europe. Depuis plusieurs années, l'entreprise développe activement sa présence sur le marché des pompes à chaleur ATW dans la région.

Europe : Un pôle prospère pour le développement des pompes à chaleur

L'Union européenne a mis en place des politiques solides pour promouvoir l'adoption des pompes à chaleur. Des initiatives telles que le « Net Zero Industry Act » offrent des approbations simplifiées, un soutien financier et une formation de la main-d'œuvre. Les principaux marchés, dont l'Allemagne, la France et la Pologne, ont amélioré leurs cadres de subventions, ce qui, selon Guan, stimulera la reprise et la croissance du marché.

En outre, le programme d'accélération des pompes à chaleur de l'Association européenne des pompes à chaleur vise à déployer près de dix millions de pompes à chaleur d'ici 2029, dont plus de cinq millions de pompes à chaleur ATW. Le marché des pompes à chaleur commerciales devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12 %, pour atteindre 1,15 milliard d'euros en 2028.

Stratégies de leadership sur le marché

Pour tirer parti du potentiel de croissance de l'Europe, MBT a mis en œuvre une série de mesures stratégiques visant à renforcer les opérations localisées.

Avec l'établissement d'un centre européen de R&D, MBT se concentre sur le développement de produits adaptés aux besoins locaux, garantissant ainsi l'adaptabilité à l'évolution des demandes du marché.

Les collaborations avec les distributeurs ont renforcé les campagnes de marketing en ligne et hors ligne, en sensibilisant les consommateurs aux avantages des pompes à chaleur dans les applications résidentielles et commerciales. Au cours des deux dernières années, plus de 700 présentoirs de pompes à chaleur ont été modernisés.

La participation à des événements industriels a encore renforcé l'influence de MBT sur le marché. Lors du Chillventa 2024, MBT s'est associé à la société française Trace Software pour présenter le Super Advisor, un outil logiciel pour le système de gestion de l'énergie iEasyEnergy, qui intègre des systèmes photovoltaïques, des batteries de stockage domestique et des pompes à chaleur, atteignant un taux d'autosuffisance énergétique impressionnant de 80 à 90 %. Le logiciel améliore considérablement la précision et la rentabilité des solutions de gestion de l'énergie domestique.

MBT donne également la priorité au développement de la main-d'œuvre, en exploitant 32 centres de formation dans des pays européens tels que l'Italie, l'Allemagne, la Hongrie et la Pologne, afin de former des installateurs de pompes à chaleur qualifiés.

En parallèle, grâce à des acquisitions, dont celle de Clivet en 2016, MBT a renforcé sa chaîne industrielle, avec des investissements récents de plus de 60 millions d'euros dans de nouvelles installations de production et de R&D pour stimuler la croissance future.

Renforcement de la présence en Amérique du Nord et en Australie

Au-delà de l'Europe, MBT étend également son champ d'action à l'Amérique du Nord et à l'Australie. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le marché nord-américain des pompes à chaleur devrait croître de plus de 50 % d'ici à 2030, avec une augmentation de 25 % des livraisons aux États-Unis d'ici à 2023. En Australie, l'utilisation des pompes à chaleur devrait augmenter de 40 % d'ici à 2030, sous l'impulsion d'initiatives gouvernementales telles que le cadre national d'adaptation au changement climatique.

MBT a adapté son offre à ces marchés, en introduisant des pompes à chaleur et des chauffe-eau très performants pour répondre aux demandes régionales. En mettant l'accent sur la technologie, la différenciation des services et le soutien après-vente, MBT vise à renforcer son avantage concurrentiel au niveau mondial.

Engagement en faveur de l'innovation et de la durabilité

MBT consacre 5 % de son chiffre d'affaires annuel à la R&D, ce qui lui permet d'assurer une position de leader en matière de produits. L'entreprise dispose de six centres de R&D et de 93 centres de formation dans le monde entier, ce qui lui permet de répondre rapidement aux besoins du marché et de maintenir l'excellence de ses services.

« L'industrie mondiale des pompes à chaleur connaît une croissance rapide, soutenue par des avancées technologiques et des politiques favorables », déclare Guan. « Les consommateurs accordant de plus en plus d'importance à la durabilité, le secteur offre des opportunités significatives. Notre orientation stratégique en Europe et au-delà nous place en position de stimuler une croissance transformatrice dans ce secteur critique. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2579715/Midea_Nature_ATW_Heat_Pump.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2579716/Midea_R290_Commercial_Heat_Pump.jpg