美的在熱泵行業強化全球佈局，展望樂觀市場前景

被《麻省理工科技評論》評為2024年十大突破性技術之一，熱泵技術在減少全球對化石燃料的依賴和推動碳中和方面發揮著至關重要的作用。管先生預計，在技術進步、政策支持和消費者意識提升的推動下，未來兩年市場將強勁復甦。

作為美的集團核心暖通空調業務板塊之一，MBT多年來一直走在全球熱泵普及的前沿，尤其是在歐洲市場，積極擴大空氣源熱泵的市場覆蓋。

歐洲：熱泵發展的繁榮之地

歐盟已推出多項強有力的政策以促進熱泵的應用。例如《淨零工業法案》提供了簡化審批、財政支持和勞動力培訓等措施。包括德國、法國和波蘭在內的主要市場加強了補貼框架，這被管先生視為市場復甦和增長的催化劑。

此外，歐洲熱泵協會的熱泵加速計劃目標是在2029年前部署近1000萬台熱泵，其中空氣源熱泵將占500萬台以上。商業熱泵市場預計將以12%的復合年增長率(CAGR)增長，到2028年達到11.5億歐元規模。

搶佔市場領先地位的策略

為充分把握歐洲的增長潛力，MBT實施了一系列戰略措施，以提升本地化運營能力。

通過建立歐洲研發中心，MBT專注於開發符合當地需求的產品，適應不斷變化的市場需求。

與分銷商合作強化線上和線下營銷活動，提升消費者對熱泵在住宅和商業應用中優勢的認識；過去兩年內，已有700多個熱泵體驗店完成升級。

參加行業活動進一步加強了MBT的市場影響力。在2024年Chillventa展會上，MBT與法國Trace Software合作推出了「超級顧問」軟件。這是一種用於iEasyEnergy能源管理系統的軟件工具，它集成了光伏系統、家庭儲能電池和熱泵，能實現80-90%的能源自給率，顯著提升了家庭能源管理解決方案的精確性與成本效益。

MBT還優先考慮員工發展，在意大利、德國、匈牙利和波蘭等歐洲國家運營32個培訓中心，培訓合格的熱泵安裝人員。

此外，通過包括2016年收購Clivet在內的一系列併購活動，MBT加強了其產業鏈，並在新的生產和研發設施上投入超過6000萬歐元，為未來發展提供動力。

在北美和澳大利亞擴展版圖

除了歐洲市場，MBT還在北美和澳大利亞加速佈局。根據國際能源署的數據，到2030年，北美熱泵市場預計增長超過50%，而美國的出貨量預計在2023年增長25%。在澳大利亞，受國家氣候變化適應框架等政府舉措推動，到2030年熱泵使用率預計將增長40%。

MBT針對這些市場的特點，推出高性能熱泵及熱水器滿足區域需求，重視技術創新、服務差異化及完善的售後支持，以鞏固其全球競爭優勢。

堅持創新與可持續發展

MBT每年將銷售收入的5%投入研發，確保產品的持續領先地位。該公司在全球運營6個研發中心和93個培訓中心，以快速響應市場需求並保持卓越服務。

管先生表示：「在技術進步和有利政策的推動下，全球熱泵行業正迅速增長。隨著消費者越來越重視可持續性，這一行業蘊含巨大機會。我們在歐洲及其他市場的戰略佈局，將推動這一關鍵領域的變革性增長。」

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SOURCE Midea Building Technologies