Midea укрепляет глобальное присутствие в секторе тепловых насосов с оптимистичными рыночными перспективами

ФОШАНЬ, Китай, 13 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- В недавнем эксклюзивном интервью JARN — ведущему японскому отраслевому изданию в области оборудования для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — Питер Гуань (Peter Guan), вице-президент Midea Group и президент Midea Building Technologies (MBT), поделился своими взглядами на развивающийся глобальный рынок тепловых насосов. Господин Гуань выразил оптимизм по поводу перспектив роста европейского рынка тепловых насосов типа «воздух-вода» (ATW) и отметил многообещающие возможности в отношении рынков Северной Америке и Австралии.

Midea ATW Heat Pump Midea R290 Commercial Heat Pump

Тепловые насосы: революционная технология для устойчивого развития

Технология тепловых насосов, признанная одной из 10 прорывных технологий 2024 года по версии MIT Technology Review, является ключевой инновацией, призванной способствовать снижению глобальной зависимости от ископаемого топлива и движению к углеродной нейтральности. По мнению господина Гуаня, в течение следующих двух лет можно ожидать активного восстановления рынка, обусловленного технологическим прогрессом, политикой поддержки и растущей осведомленностью потребителей.

Являясь ключевым подразделением Midea Group в области систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, MBT находится в авангарде внедрения тепловых насосов во всем мире, особенно в Европе. В течение нескольких лет компания активно расширяла свое присутствие на рынке тепловых насосов ATW в этом регионе.

Европа: динамично развивающийся центр по разработке тепловых насосов

Европейский союз проводит решительную политику содействия внедрению тепловых насосов. Такие инициативы, как Закон о нулевом уровне выбросов в промышленности (Net-Zero Industry Act), предусматривают упрощенную процедуру получения разрешений, финансовую поддержку и обучение персонала. На основных рынках, включая Германию, Францию и Польшу, действуют расширенные механизмы субсидирования, что, по мнению господина Гуаня, будет стимулировать восстановление и рост рынка.

Кроме того, программа Европейской ассоциации по тепловым насосам (European Heat Pump Association) по ускорению производства тепловых насосов (Heat Pump Accelerator Programme) ставит целью установку около 10 миллионов тепловых насосов к 2029 году, из которых более 5 миллионов единиц являются тепловыми насосами типа ATW. Прогнозируется, что рынок промышленных тепловых насосов будет расти с совокупным среднегодовым темпом роста (CAGR) в 12% и к 2028 году достигнет 1,15 млрд евро.

Стратегии лидерства на рынке

Чтобы максимально задействовать потенциал роста в Европе, MBT реализовала ряд стратегических мер по укреплению локализации производства.

С созданием европейского центра исследований и разработок MBT сосредоточилась на разработке продукции с учетом местной специфики, обеспечивая адаптивность к меняющимся требованиям рынка.

Сотрудничество с дистрибьюторами способствовало проведению маркетинговых кампаний в режиме онлайн и офлайн, повышая осведомленность потребителей о преимуществах тепловых насосов для жилых и промышленных объектов. За последние два года было модернизировано более 700 витрин для демонстрации тепловых насосов в магазинах.

Участие в отраслевых мероприятиях еще больше укрепило влияние MBT на рынке. На выставке Chillventa 2024 компания MBT в партнерстве с французской компанией Trace Software представила Super Advisor — программный инструмент для системы управления энергопотреблением iEasyEnergy, объединяющей фотоэлектрические системы, домашние аккумуляторные батареи и тепловые насосы и создающей возможность для достижения впечатляющего уровня самообеспечения энергией (80–90%). Это программное обеспечение значительно повышает точность и экономическую эффективность решений по управлению энергопотреблением в домашних условиях.

MBT также уделяет приоритетное внимание развитию персонала, располагая 32 учебными центрами в таких европейских странах, как Италия, Германия, Венгрия и Польша, для подготовки квалифицированных монтажников тепловых насосов.

Между тем, благодаря приобретениям, в том числе компании Clivet в 2016 году, MBT укрепила свою отраслевую цепочку, а недавние инвестиции в новые производственные мощности и центры НИОКР превысили 60 миллионов евро для обеспечения будущего роста.

Расширение присутствия в Северной Америке и Австралии

Помимо Европы MBT также расширяет сферу своей деятельности в Северной Америке и Австралии. По данным Международного энергетического агентства (International Energy Agency), к 2030 году ожидается рост рынка тепловых насосов в Северной Америке более чем на 50%, а к 2023 году объем поставок в США вырастет на 25%. В Австралии использование тепловых насосов, по прогнозам, увеличится на 40% к 2030 году, что обусловлено правительственными инициативами, такими как Национальная программа адаптации к изменению климата (National Climate Change Adaptation Framework).

Компания MBT адаптировала свои предложения для этих рынков, представив высокопроизводительные тепловые насосы и водонагреватели, отвечающие региональным требованиям. Делая упор на технологию, дифференциацию услуг и послепродажную поддержку, MBT стремится укрепить свое конкурентное преимущество на глобальном уровне.

Курс на инновации и устойчивое развитие

MBT выделяет 5% своего годового дохода от продаж на НИОКР, обеспечивая стабильное лидерство в области разработки продукции. Компания располагает шестью центрами НИОКР и 93 учебными центрами по всему миру, что позволяет быстро реагировать на запросы рынка и поддерживать высокий уровень обслуживания.

«Мировая индустрия тепловых насосов стремительно развивается благодаря технологическому прогрессу и благоприятной политике, — поделился господин Гуань. — По мере того, как приоритеты потребителей все больше смещаются в сторону устойчивого развития, отрасль открывает для этого значительные возможности. Наши стратегические усилия в Европе и за ее пределами позволяют нам стимулировать трансформационный рост в этом критически важном секторе».

Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://mbt.midea.com/global

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2579715/Midea_Nature_ATW_Heat_Pump.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2579716/Midea_R290_Commercial_Heat_Pump.jpg