Midea zwiększa obecność na rynku pomp ciepła wobec optymistycznych prognoz jego rozwoju

FOSHAN, Chiny, 13 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- W opublikowanym niedawno ekskluzywnym wywiadzie dla JARN, czołowego japońskiego czasopisma poświęconego branży HVAC (techniki grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej), Peter Guan – zajmujący stanowisko Vice President w Midea Group i President w Midea Building Technologies (MBT) – podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat ewolucji światowego rynku pomp ciepła. Guan z optymizmem mówił o perspektywach wzrostu europejskiego runku pomp ciepła ATW (powietrze-woda), zwracając uwagę również na obiecujące możliwości w Ameryce Północnej i Australii.

Pompy ciepła: przełomowa technologia dla zrównoważonego rozwoju

Technologia pomp ciepła, uznana przez MIT Technology Review za jedną z przełomowych technologii 2024 r., to innowacja odgrywająca kluczową rolę w odchodzeniu od paliw kopalnych i dążeniu do neutralności węglowej. Według Guana za sprawą rozwoju technologicznego, różnych programów wsparcia i rosnącej świadomości konsumentów kolejne dwa lata przyniosą duże ożywienie na rynku.

MBT, stanowiąca trzon segmentu HVAC w ramach Midea Group, znajduje się w światowej forpoczcie rozwoju technologii pomp ciepła, zwłaszcza w Europie. To właśnie w tym regionie firma od kilku lat aktywnie zwiększa swoją obecność na rynku pomp ciepła ATW.

Europa: dynamiczny ośrodek rozwoju technologii pomp ciepła

Unia Europejska wdrożyła szeroko zakrojone programy mające na celu rozpowszechnienie stosowania pomp ciepła. Inicjatywy takie jak rozporządzenie unijne w sprawie technologii neutralnych emisyjnie (Net Zero Industry Act – NZIA) przyspieszają procesy uzyskiwania pozwoleń, wsparcia finansowego i szkolenia pracowników. Na największych rynkach europejskich, w tym w Niemczech, Francji i Polsce, wprowadzono rozbudowane ramy dofinansowania, które w ocenie Guana przyczynią się do ożywienia i wzrostu w branży.

Europejskie Stowarzyszenie Branży Pomp Ciepła (European Heat Pump Association) wprowadziło ponadto Program Akceleratora Rynku Pomp Ciepła (Heat Pump Accelerator Programme), który zakłada uruchomienie blisko 10 mln pomp ciepła do 2029 r., z czego ponad połowę mają stanowić rozwiązania ATW. Zgodnie z prognozami skumulowany roczny wskaźnik wzrostu komercyjnego rynku pomp ciepła ma kształtować się na poziomie 12%, a do 2028 r. wartość rynku ma sięgnąć 1,15 mld EUR.

Strategie przywództwa na rynku

Chcąc wykorzystać potencjał wzrostowy w Europie, MBT podjęła szereg strategicznych działań mających na celu wzmocnienie obecności na lokalnych rynkach.

Firma utworzyła tu swoje centrum badawczo-rozwojowe, aby pracować nad produktami dostosowanymi do miejscowych potrzeb, zachowując elastyczność w reagowaniu na ich dynamiczne zmiany.

Dzięki współpracy z dystrybutorami udało się zwiększyć skuteczność kampanii marketingowych prowadzonych zarówno w internecie, jak i poza siecią, co przełożyło się na większą świadomość konsumentów na temat zalet pomp ciepła w zastosowaniach komercyjnych i domowych. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat udoskonalono też ponad 700 ekspozycji pomp ciepła typu „sklep w sklepie" (SIS).

Swoją pozycję na rynku MBT budowała również poprzez udział w wydarzeniach branżowych. Przykładowo podczas Chillventa 2024 firma zaprezentowała Super Advisor – stworzony wspólnie z francuską Trace Software program do systemu zarządzania energią iEasyEnergy, który obejmuje instalacje fotowoltaiczne, domowe akumulatory oraz pompy ciepła, zapewniając współczynnik samowystarczalności na imponującym poziomie 80-90%. Program wydatnie zwiększa precyzję i wydajność domowych rozwiązań w zakresie zarządzania energią.

MBT stawia też na rozwój potencjału kadrowego, prowadząc 32 ośrodki szkolące monterów pomp ciepła na terenie Europy, w tym we Włoszech, w Niemczech, na Węgrzech oraz w Polsce.

Ponadto firma cały czas rozbudowuje swój łańcuch dostaw poprzez przejęcia na rynku, np. spółki Clivet w 2016 r. Z myślą o dalszym rozwoju w ostatnim czasie zainwestowała w nowe obiekty produkcyjne i badawczo-rozwojowe ponad 60 mln EUR.

Zwiększanie obecności w Ameryce Północnej i Australii

MBT buduje obecność nie tylko w Europie, lecz także na terenie Ameryki Północnej i Australii. Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej do 2030 r. na północnoamerykańskim rynku pomp ciepła ma nastąpić ponad 50-procentowy wzrost, a sprzedaż w Stanach Zjednoczonych ma urosnąć o 25%. Z kolei w Australii do 2030 r. wskaźnik zastosowania pomp ciepła ma być większy o 40%, czemu sprzyjać będą publiczne programy takie jak Ramy Przystosowania do Zmian Klimatu (Climate Change Adaptation Framework).

MBT stworzyła specjalną ofertę odpowiadającą na specyficzne potrzeby tych rynków, wprowadzając do sprzedaży pompy ciepła i podgrzewacze wody o podwyższonych parametrach użytkowych. MBT zamierza wzmacniać globalną przewagę konkurencyjną poprzez rozwój technologii, różnicowanie oferty i zapewnianie obsługi posprzedażowej.

Innowacyjność i zrównoważony rozwój

Z myślą o przywództwie produktowym MBT przeznacza 5% swoich rocznych przychodów na badania i rozwój. Firma posiada 6 ośrodków badawczo-rozwojowych i 93 centra szkoleniowe na całym świecie, dzięki czemu jest w stanie szybko reagować na zmiany rynkowe, utrzymując najwyższy poziom usług.

„Światowa branża pomp ciepła rośnie w dużym tempie, korzystając na szybkim rozwoju technologii i sprzyjającym rozwiązaniom systemowym – powiedział Guan. – Nasza branża ma dużo do zaoferowania konsumentom przywiązującym coraz większą wagę do zrównoważonego rozwoju. Koncentrując się na rozwoju działalności w Europie i innych regionach, chcemy napędzać wzrost i przełomowe innowacje w tym kluczowym sektorze".

