Midea stärkt globale Präsenz in der Wärmepumpenbranche mit optimistischem Marktausblick

FOSHAN, China, 13. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- In einem kürzlich geführten Exklusivinterview mit JARN, einer führenden japanischen Publikation der HVAC-Branche, gab Peter Guan, Vizepräsident der Midea Group und Präsident von Midea Building Technologies (MBT), Einblicke in den sich entwickelnden globalen Wärmepumpenmarkt. Guan äußerte sich optimistisch über die Wachstumsaussichten des europäischen Marktes für Luft-Wasser-Wärmepumpen (ATW) und verwies auf vielversprechende Möglichkeiten in Nordamerika und Australien.

Wärmepumpen: eine bahnbrechende Technologie für Nachhaltigkeit

Midea ATW Heat Pump Midea R290 Commercial Heat Pump

Die Wärmepumpentechnologie wurde von der MIT Technology Review als eine der 10 bahnbrechenden Technologien des Jahres 2024 anerkannt und ist eine entscheidende Innovation zur Verringerung der globalen Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und zur Förderung der Kohlenstoffneutralität. Guan rechnet mit einer starken Markterholung in den nächsten zwei Jahren, die von technologischen Fortschritten, unterstützenden politischen Maßnahmen und einem zunehmenden Verbraucherbewusstsein getragen wird.

Als zentrales HVAC-Segment der Midea Group hat MBT die Einführung von Wärmepumpen weltweit, insbesondere in Europa, vorangetrieben. Seit mehreren Jahren baut das Unternehmen seine Präsenz auf dem ATW-Wärmepumpenmarkt in der Region aktiv aus.

Europa: ein florierendes Zentrum für die Entwicklung von Wärmepumpen

Die Europäische Union hat eine solide Politik zur Förderung der Einführung von Wärmepumpen eingeführt. Initiativen wie das Netto-Null-Industrie-Gesetz bieten vereinfachte Genehmigungen, finanzielle Unterstützung und Schulungen für Arbeitskräfte. Wichtige Märkte, darunter Deutschland, Frankreich und Polen, haben ihren Subventionsrahmen verbessert, was nach Ansicht von Guan die Markterholung und das Wachstum fördern wird.

Darüber hinaus zielt das Wärmepumpen-Beschleunigungsprogramm des Europäischen Wärmepumpenverbands darauf ab, bis 2029 fast 10 Millionen Wärmepumpen zu installieren, von denen über 5 Millionen ATW-Wärmepumpen sind. Der Markt für gewerbliche Wärmepumpen wird voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12 % wachsen und bis 2028 1,15 Milliarden Euro erreichen.

Strategien für die Marktführerschaft

Um das Wachstumspotenzial in Europa zu nutzen, hat MBT eine Reihe strategischer Maßnahmen ergriffen, um das lokale Geschäft zu stärken.

Mit der Einrichtung eines europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrums konzentriert sich MBT auf die Entwicklung von Produkten, die auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnitten sind, um die Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Marktanforderungen zu gewährleisten.

Die Zusammenarbeit mit den Händlern hat sowohl die Online- als auch die Offline-Marketingkampagnen gestärkt und das Bewusstsein der Verbraucher für die Vorteile von Wärmepumpen in privaten und gewerblichen Anwendungen erhöht. In den vergangenen zwei Jahren wurden mehr als 700 Shop-in-Shop-Displays für Wärmepumpen aufgerüstet.

Die Teilnahme an Branchenveranstaltungen hat den Markteinfluss von MBT weiter gestärkt. Auf der Chillventa 2024 stellte MBT in Zusammenarbeit mit dem französischen Unternehmen Trace Software den Super Advisor vor, ein Softwaretool für das Energiemanagementsystem iEasyEnergy, das Photovoltaikanlagen, Hausspeicher und Wärmepumpen integriert und einen beeindruckenden Energieautarkiegrad von 80–90 % erreicht. Die Software verbessert die Präzision und Kosteneffizienz von Lösungen für das Energiemanagement im Haushalt erheblich.

MBT legt auch großen Wert auf die Entwicklung von Arbeitskräften und betreibt 32 Schulungszentren in europäischen Ländern wie Italien, Deutschland, Ungarn und Polen, um qualifizierte Wärmepumpeninstallateure auszubilden.

In der Zwischenzeit hat MBT durch Übernahmen, darunter Clivet im Jahr 2016, seine Industriekette erweitert und kürzlich mehr als 60 Millionen Euro in neue Produktions- und F&E-Einrichtungen investiert, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben.

Ausweitung der Präsenz in Nordamerika und Australien

Außerhalb Europas weitet MBT seinen Tätigkeitsbereich auch auf Nordamerika und Australien aus. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur wird der nordamerikanische Wärmepumpenmarkt bis 2030 voraussichtlich um über 50 % wachsen, wobei die USA bis 2023 einen Anstieg der Lieferungen um 25 % verzeichnen werden. In Australien wird der Einsatz von Wärmepumpen bis 2030 voraussichtlich um 40 % zunehmen, was auf staatliche Initiativen wie den Nationalen Rahmenplan zur Anpassung an den Klimawandel zurückzuführen ist.

MBT hat sein Angebot auf diese Märkte zugeschnitten und hochleistungsfähige Wärmepumpen und Warmwasserbereiter eingeführt, die den regionalen Anforderungen entsprechen. Durch die Betonung von Technologie, Service-Differenzierung und After-Sales-Support will MBT seinen Wettbewerbsvorteil weltweit festigen.

Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit

MBT wendet 5 % seines Jahresumsatzes für Forschung und Entwicklung auf, um eine konsequente Produktführerschaft zu gewährleisten. Das Unternehmen betreibt weltweit sechs Forschungs- und Entwicklungszentren und 93 Schulungszentren, die eine schnelle Reaktion auf den Markt ermöglichen und einen hervorragenden Service bieten.

„Die weltweite Wärmepumpenindustrie wächst schnell, unterstützt durch technologische Fortschritte und günstige politische Rahmenbedingungen", sagte Guan. „Da Verbraucher zunehmend Wert auf Nachhaltigkeit legen, bietet die Branche erhebliche Chancen. Unser strategischer Fokus in Europa und darüber hinaus versetzt uns in die Lage, ein transformatives Wachstum in diesem kritischen Sektor voranzutreiben."

