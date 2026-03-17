A MiTAC impulsiona a IA de última geração com soluções completas e a plataforma flexível NVIDIA MGX na NVIDIA GTC 2026

SAN JOSE, Califórnia, 17 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A MiTAC Computing Technology Corporation, líder global em soluções de servidores de alto desempenho e eficiência energética, e subsidiária da MiTAC Holdings Corporation (TSE:3706), tem o orgulho de anunciar sua participação na NVIDIA GTC 2026 (Estande n.º 100). Sob o tema "IA Empresarial, flexível por natureza", a MiTAC apresentará suas mais recentes inovações em servidores de IA baseados na NVIDIA MGX e soluções completas e prontas para uso em IA.

MiTAC acelera IA de próxima geração com soluções turnkey e flexibilidade NVIDIA MGX no NVIDIA GTC 2026

Em colaboração com líderes do setor, incluindo NVIDIA, AMD, DDN, Intel, Micron, Rafay, Sandisk e Solidigm, a MiTAC promove o avanço da computação acelerada e dos data centers de última geração, oferecendo aos clientes recursos completos para treinamento de IA, inferência e aplicações de Geração Aumentada por Recuperação (Retrieval-Augmented Generation, RAG).

Capacitar a plataforma de gerenciamento de infraestrutura de IA com a Rafay

Para lidar com as complexidades das cargas de trabalho modernas de IA, a MiTAC integrou seu hardware a pilhas de software avançadas, a fim de possibilitar um gerenciamento contínuo de GPUs e aplicações de armazenamento de alto desempenho. Por meio de uma parceria estratégica com a Rafay, a MiTAC viabiliza um plano de controle unificado capaz de gerenciar ambientes conteinerizados em grande escala. Essa colaboração permite que as empresas simplifiquem a orquestração do Kubernetes e o despacho automatizado de cargas de trabalho de HPC e IA por meio de controladores Slurm. Ao simplificar orquestrações complexas, a MiTAC e a Rafay permitem que as organizações escalem cargas de trabalho de IA com eficiência, mantendo governança operacional de nível empresarial.

"Nossa colaboração com a MiTAC simplifica as complexidades da IA moderna ao fornecer uma plataforma unificada para gerenciar grandes clusters de contêineres. Ao integrar a pilha de software da Rafay com os sistemas da MiTAC baseados na arquitetura MGX, capacitamos as empresas a automatizar a orquestração do Kubernetes e o despacho de cargas de trabalho de IA por meio do Slurm, garantindo escalabilidade eficiente e controle operacional rigoroso". — Haseeb Budhani, cofundador e CEO da Rafay.

Esta solução avançada de gerenciamento de pods é equipada com a Next-gen G Series High-throughput 4U AI Powerhouse da MiTAC, baseado na arquitetura de referência NVIDIA MGX. Este servidor 4U de 2 soquetes é equipado com os mais recentes processadores AMD EPYCTM "Venice" e suporta até 8 GPUs de largura dupla. Projetada para flexibilidade de implantação, esta plataforma pode ser equipada com NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition ou NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, bem como com NVIDIA H200 GPU. Ela integra unidades SSD Micron® 9550 NVMe™ ou unidades Solidigm™ D7-PS1010 no E3.A placa possui o formato PCIe Gen 5 e oferece conectividade de rede de alta velocidade por meio de oito portas LAN de 400 GbE (equipadas com NVIDIA ConnectX-8 SuperNICs). Projetada especificamente para treinamento e inferência de IA generativa em grande escala, o sistema oferece o alto rendimento, a baixa latência e a escalabilidade necessários para as modernas fábricas de IA e implantações de IA corporativas.

Para organizações que buscam configurações alternativas, a MiTAC também apresenta uma plataforma 4U baseada em MGX com 8 GPUs, alimentada por dois processadores Intel® Xeon® 6700P. Esta configuração integra unidades SSD Micron® 9550 NVMe™ ou unidades Solidigm™ D7-PS1010 no E1.Formato PCIe Gen 5, juntamente com DRAM DDR5 da Micron®.

Implementação de soluções completas de inferência de IA e RAG com a Plataforma Inteligente de Dados de IA da DDN

Para atender às intensas demandas de dados dos pipelines RAG multimodais, a MiTAC e a DDN firmaram uma parceria para apresentar as soluções de inferência de IA e RAG prontas para uso mais rápidas do mundo. Esta colaboração conta com o DDN Infinia, que oferece recuperação de documentos com latência ultrabaixa para respostas instantâneas de inferência de IA e maximiza a utilização da GPU ao minimizar a movimentação de dados, a fim de dar suporte a cargas de trabalho de IA de alto rendimento. Utilizando servidores da MiTAC baseados em NVIDIA MGX equipados com GPUs RTX PRO, essa solução é otimizada para aplicações corporativas de IA, oferecendo escalabilidade contínua entre racks e em implantações em cluster.

A arquitetura da solução combina a plataforma de IA 4U de última geração da MiTAC, baseada na NVIDIA MGX, e conta com o suporte do servidor de gerenciamento R1917GC , também baseado na NVIDIA MGX, formando uma infraestrutura de IA unificada que abrange as camadas central, de borda e de gerenciamento. Equipado com NVIDIA Grace ou CPU NVIDIA Veras, o R1917GC oferece densidade de computação e largura de banda de memória excepcionais utilizando LPDDR5X, ao mesmo tempo em que opera dentro de restrições rigorosas de consumo de energia. Integrado a unidades Micron® 6550 ION NVMe™ SSD, Sandisk SN861 ou Solidigm™ D7-PS1010 no formato U.2 PCIe Gen 5, juntamente com conectividade habilitada para RDMA, o sistema pode funcionar como nó de controle do Kubernetes, nó principal de armazenamento ou plataforma de computação de IA na borda — maximizando a eficiência e reduzindo o custo total de propriedade em implantações distribuídas.

Para estabelecer uma base robusta para uma arquitetura de data lake em escala de IA, a solução incorpora o servidor de armazenamento GC68A-B8056. O GC68A-B8056 é uma plataforma de alta densidade de 1U com um único soquete, equipada com 24 slots DIMM compatíveis com memória DDR5-4800 e 12 compartimentos para unidades com capacidade de troca em funcionamento NVMe U.2 e sem necessidade de ferramentas, proporcionando alta densidade de armazenamento de alto desempenho. O sistema também inclui um slot mezzanine PCIe 5.0 x16 OCP v3.0 para LAN e dois slots NVMe M.2 para unidades de inicialização, permitindo a ingestão de dados em alta velocidade e a taxa de transferência sustentada necessárias para conjuntos de dados de IA em grande escala e cargas de trabalho analíticas.

"Por meio de nossas parcerias estratégicas com a Rafay e a DDN, a MiTAC oferece uma infraestrutura de IA abrangente e pronta para uso, que abrange todo o ciclo de vida das aplicações de treinamento, inferência e RAG. "Ao integrar nossos projetos de servidores flexíveis, baseados na arquitetura NVIDIA MGX, com a orquestração avançada de infraestrutura de IA da Rafay e a plataforma inteligente de dados de IA da DDN, estamos oferecendo aos clientes as soluções completas mais avançadas do mundo para data centers de última geração." Rick Hwang, presidente da MiTAC Computing.

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Sobre a MiTAC Computing Technology Corporation

A MiTAC Computing Technology Corp., uma subsidiária da MiTAC Holdings, oferece soluções completas e com eficiência energética para servidores, apoiadas pelo conhecimento do setor que remonta aos anos 1990. Especializada em IA, HPC, computação em nuvem e na borda, a MiTAC Computing adota metodologias rigorosas para garantir qualidade intransigente – em todos os níveis, desde barebones, sistemas, racks até clusters – alcançando plenamente desempenho e integração. Esse compromisso com a qualidade em todos os níveis é o que diferencia a MiTAC Computing no setor.

Com presença global e recursos de ponta a ponta — desde P&D e fabricação até suporte internacional — a MiTAC Computing oferece plataformas ágeis e personalizadas para data centers em hiperescala, HPC e aplicações de IA, garantindo desempenho ideal e escalabilidade para atender às necessidades específicas de negócios. Ao aproveitar os avanços mais recentes em IA e refrigeração líquida, e ao unificar a marca MiTAC com os produtos de servidores Intel DSG e TYAN, a MiTAC Computing se destaca por sua tecnologia de servidor inovadora, eficiente e confiável, assim como por suas soluções integradas de hardware e software – capacitando empresas a enfrentar os desafios do futuro.

Site da MiTAC Computing Technology Corporation: https://www.mitaccomputing.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2934761/MiTAC_Accelerates_Next_Gen_AI_with_Turnkey_Solutions_and_Flexible_NVIDIA_MGX_at_NVIDIA_GTC_2026_1500.jpg

FONTE MiTAC Computing Technology Corporation