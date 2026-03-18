MiTAC beschleunigt die KI der nächsten Generation mit schlüsselfertigen Lösungen und flexiblem NVIDIA MGX auf der NVIDIA GTC 2026

SAN JOSE, Kalifornien, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology Corporation, ein weltweit führender Anbieter von hochleistungsfähigen und energieeffizienten Serverlösungen und eine Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings Corporation (TSE:3706), ist stolz darauf, seine Teilnahme an der NVIDIA GTC 2026 (Stand #100) bekannt zu geben. Unter dem Motto „Enterprise AI, Flexible by Design" wird MiTAC seine neuesten Durchbrüche bei KI-Servern auf der Basis von NVIDIA MGX und umfassenden schlüsselfertigen KI-Lösungen vorstellen.

MiTAC Accelerates Next-Gen AI with Turnkey Solutions and Flexible NVIDIA MGX at NVIDIA GTC 2026

In Zusammenarbeit mit Branchenführern wie NVIDIA, AMD, DDN, Intel, Micron, Rafay, Sandisk und Solidigm treibt MiTAC beschleunigtes Computing und Rechenzentren der nächsten Generation voran und bietet Kunden End-to-End-Funktionen für KI-Training, Inferenz und RAG-Anwendungen (Retrieval-Augmented Generation).

KI-Plattform für die Infrastrukturverwaltung mit Rafay

Um die Komplexität moderner KI-Workloads zu bewältigen, hat MiTAC seine Hardware mit fortschrittlichen Software-Stacks integriert, um ein nahtloses GPU-Management und leistungsstarke Speicheranwendungen zu ermöglichen. Durch eine strategische Partnerschaft mit Rafay ermöglicht MiTAC eine einheitliche Steuerungsebene, mit der sich groß angelegte Container-Umgebungen verwalten lassen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Unternehmen, die Kubernetes-Orchestrierung und das automatische Dispatching von HPC- und KI-Workloads über Slurm-Controller zu optimieren. MiTAC und Rafay vereinfachen komplexe Orchestrierungen und ermöglichen es Unternehmen so, KI-Workloads effizient zu skalieren und gleichzeitig eine Betriebssteuerung auf Unternehmensniveau aufrechtzuerhalten.

„Unsere Zusammenarbeit mit MiTAC vereinfacht die Komplexität moderner KI durch die Bereitstellung einer einheitlichen Plattform für die Verwaltung großer Container-Cluster. Durch die Integration des Software-Stacks von Rafay mit den auf der MGX-Architektur basierenden Systemen von MiTAC ermöglichen wir es Unternehmen, die Kubernetes-Orchestrierung und die Verteilung von KI-Workloads über Slurm zu automatisieren und so eine effiziente Skalierung und strenge Betriebskontrolle zu gewährleisten." - Haseeb Budhani, Mitbegründer und Geschäftsführer von Rafay.

Diese fortschrittliche Pod-Management-Lösung basiert auf den leistungsstarken 4U-KI-Systemen der G-Serie der nächsten Generation von MiTAC, die auf der NVIDIA MGX-Referenzarchitektur basieren. Dieser 4U-Server mit 2 Sockeln ist mit den neuesten AMD EPYCTM „Venice"-Prozessoren ausgestattet und unterstützt bis zu 8 GPUs mit doppelter Breite. Diese Plattform wurde für eine flexible Bereitstellung konzipiert und kann mit NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition oder NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition sowie NVIDIA H200 GPU ausgestattet werden. Das System verwendet Micron® 9550 NVMe™ SSD oder Solidigm™ D7-PS1010-Laufwerke im E3.S-PCIe-Gen-5-Formfaktor und bietet Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindungen über acht 400-GbE-LAN-Ports (basierend auf NVIDIA ConnectX-8 SuperNICs). Es wurde speziell für umfangreiches generatives KI-Training und Inferenz entwickelt und bietet den massiven Durchsatz, die geringe Latenz und die Skalierbarkeit, die für moderne KI-Fabriken und KI-Implementierungen in Unternehmen erforderlich sind.

Für Unternehmen, die nach alternativen Konfigurationen suchen, präsentiert MiTAC auch die 4U-Plattform auf MGX-Basis mit 8 GPUs, die von zwei Intel® Xeon® 6700P angetrieben werden. Diese Konfiguration verwendet Micron® 9550 NVMe™ SSD oder Solidigm™ D7-PS1010-Laufwerke im E1.S PCIe Gen 5 Formfaktor, neben Micron® DDR5 DRAM .

Schlüsselfertige KI-Inferenz- und RAG-Lösungen mit der intelligenten KI-Datenplattform von DDN

MiTAC und DDN haben sich zusammengeschlossen, um die weltweit schnellsten schlüsselfertigen KI-Inferenz- und RAG-Lösungen vorzustellen, die den intensiven Datenanforderungen multimodaler RAG-Pipelines gerecht werden. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit kommt DDN Infinia zum Einsatz, das Dokumentenabruf mit extrem geringer Latenz für sofortige KI-Inferenzantworten ermöglicht und die GPU-Auslastung maximiert, indem es den Datentransfer minimiert, um KI-Workloads mit hohem Durchsatz zu unterstützen. Durch den Einsatz von MiTAC-Servern, die auf NVIDIA MGX basieren und mit RTX PRO-GPUs ausgestattet sind, ist diese Lösung für KI-Anwendungen in Unternehmen optimiert und bietet eine nahtlose Skalierbarkeit über Racks und eine geclusterte Bereitstellung.

Die Architektur der Lösung kombiniert die auf NVIDIA MGX basierende 4U-KI-Plattform der nächsten Generation von MiTAC und wird durch den auf NVIDIA MGX basierenden R1917GC-Managementserver unterstützt, wodurch eine einheitliche KI-Infrastruktur entsteht, die Core-, Edge- und Management-Ebenen umfasst. Angetrieben von NVIDIA Grace oder NVIDIA Vera CPUs bietet der R1917GC eine außergewöhnliche Rechendichte und Speicherbandbreite mit LPDDR5X bei gleichzeitiger Einhaltung strenger Energiebeschränkungen. Dank der Integration von Micron® 6550 ION NVMe™ SSD, SanDisk SN861 oder Solidigm™ D7-PS1010 im U.2-PCIe-Gen-5-Formfaktor sowie RDMA-fähiger Konnektivität kann das System als Kubernetes-Steuerknoten, Speicher-Head oder Edge-AI-Rechenplattform fungieren – wodurch die Effizienz maximiert und die Gesamtbetriebskosten in verteilten Bereitstellungen gesenkt werden.

Um eine robuste Grundlage für eine AI-Scale-Data-Lake-Architektur zu schaffen, enthält die Lösung den GC68A-B8056-Speicherserver. Der GC68A-B8056 ist eine 1U-Plattform mit einem Sockel und hoher Speicherdichte, die 24 DIMM-Steckplätze für DDR5-4800-Speicher und 12 Hot-Swap-fähige, werkzeuglose NVMe-U.2-Laufwerksschächte für eine hohe Speicherdichte bietet. Das System verfügt außerdem über einen PCIe 5.0 x16 OCP v3.0 LAN Mezzanine-Steckplatz und zwei NVMe M.2-Steckplätze für Boot-Laufwerke, die die Hochgeschwindigkeitsdatenaufnahme und den anhaltenden Durchsatz ermöglichen, die für große KI-Datensätze und Analyse-Workloads erforderlich sind.

„Durch unsere strategischen Partnerschaften mit Rafay und DDN liefert MiTAC eine umfassende, schlüsselfertige KI-Infrastruktur, die den gesamten Lebenszyklus von Trainings-, Inferenz- und RAG-Anwendungen abdeckt. Durch die Integration unserer flexiblen Serverdesigns auf Basis der NVIDIA MGX-Architektur mit der fortschrittlichen KI-Infrastrukturorchestrierung von Rafay und der intelligenten KI-Datenplattform von DDN bieten wir unseren Kunden die weltweit fortschrittlichsten End-to-End-Lösungen für Rechenzentren der nächsten Generation." - Rick Hwang, Präsident von MiTAC Computing.

Weitere Informationen und Lösungskataloge zu GTC finden Sie unter:

Informationen zu MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp. ist eine Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings und bietet umfassende, energieeffiziente Serverlösungen, die sich auf eine bis in die 1990er-Jahre zurückreichende Branchenerfahrung stützen. Mit Spezialisierung auf KI, HPC, Cloud und Edge Computing wendet MiTAC Computing strenge Methoden an, um kompromisslose Qualität sicherzustellen – auf Ebene von Barebones, Systemen, Racks und Clustern – und erreicht damit vollständige Leistungsfähigkeit und Integration. Dieses Bestreben nach Qualität auf allen Ebenen hebt MiTAC Computing in der Branche hervor.

Mit einer weltweiten Präsenz und End-to-End-Fähigkeiten von F&E über die Fertigung bis hin zum globalen Support bietet MiTAC Computing flexible, maßgeschneiderte Plattformen für Hyperscale-Rechenzentren, HPC- und KI-Anwendungen, die eine optimale Leistung und Skalierbarkeit zur Erfüllung individueller Geschäftsanforderungen gewährleisten. Da MiTAC Computing die neuesten Fortschritte in den Bereichen KI sowie Flüssigkeitskühlung nutzt und die Marke MiTAC mit den Serverprodukten von Intel DSG und TYAN vereint, zeichnet sich MiTAC Computing durch innovative, effiziente sowie zuverlässige Servertechnologie und durch integrierte Hard- und Softwarelösungen aus — und versetzt Unternehmen damit in die Lage, zukünftige Herausforderungen zu meistern.

Website von MiTAC Computing Technology Corporation: https://www.mitaccomputing.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2934573/MiTAC_Accelerates_Next_Gen_AI_with_Turnkey_Solutions_and_Flexible_NVIDIA_MGX_at_NVIDIA_GTC_2026_1500.jpg