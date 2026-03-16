MiTAC presenta NVIDIA MGX en NVIDIA GTC 2026

-MiTAC acelera la IA de próxima generación con soluciones llave en mano y la plataforma flexible NVIDIA MGX en NVIDIA GTC 2026

SAN JOSE, Calif., 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology Corporation, un líder mundial en soluciones de servidores de alto rendimiento y eficiencia energética, y una filial de MiTAC Holdings Corporation (TSE:3706), se enorgullece en anunciar su participación en NVIDIA GTC 2026 (expositor #100). Bajo el lema "Inteligencia artificial empresarial, flexible por diseño", MiTAC presentará sus últimos avances en servidores de IA basados en NVIDIA MGX y soluciones integrales de IA llave en mano.

MiTAC Accelerates Next-Gen AI with Turnkey Solutions and Flexible NVIDIA MGX at NVIDIA GTC 2026

En colaboración con líderes de la industria como NVIDIA, AMD, DDN, Intel, Micron, Rafay, Sandisk y Solidigm, MiTAC impulsa la computación acelerada y los centros de datos de próxima generación, brindando a los clientes capacidades integrales para el entrenamiento, la inferencia y las aplicaciones de Generación Aumentada de Recuperación (RAG) de IA.

Potenciando la plataforma de gestión de infraestructura de IA con Rafay

Para abordar la complejidad de las cargas de trabajo de IA modernas, MiTAC ha integrado su hardware con pilas de software avanzadas para permitir una gestión fluida de GPU y aplicaciones de almacenamiento de alto rendimiento. Mediante una alianza estratégica con Rafay, MiTAC ofrece un plano de control unificado capaz de gestionar entornos de contenedores a gran escala. Esta colaboración permite a las empresas optimizar la orquestación de Kubernetes y la distribución automatizada de cargas de trabajo de HPC e IA mediante controladores Slurm. Al simplificar las orquestaciones complejas, MiTAC y Rafay permiten a las organizaciones escalar las cargas de trabajo de IA de manera eficiente, manteniendo al mismo tiempo una gobernanza operativa de nivel empresarial.

"Nuestra colaboración con MiTAC simplifica las complejidades de la IA moderna al proporcionar una plataforma unificada para gestionar clústeres de contenedores masivos. Al integrar el software de Rafay con los sistemas de MiTAC basados en la arquitectura MGX, capacitamos a las empresas para automatizar la orquestación de Kubernetes y la distribución de cargas de trabajo de IA mediante Slurm, garantizando una escalabilidad eficiente y un control operativo riguroso". — Haseeb Budhani, cofundador y consejero delegado de Rafay.

Esta avanzada solución de gestión de pods está impulsada por la potente plataforma de IA de alto rendimiento 4U de próxima generación de la serie G de MiTAC, basada en la arquitectura de referencia NVIDIA MGX. Este servidor 4U de dos sockets incorpora los últimos procesadores duales AMD EPYC™ "Venice" y admite hasta 8 GPU de doble ancho. Diseñada para ofrecer flexibilidad de implementación, esta plataforma puede equiparse con NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition o NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition así como NVIDIA H200 GPU. Integra unidades Micron® 9550 NVMe™ SSD o Solidigm™ D7-PS1010 en el factor de forma E3.S PCIe Gen 5 y ofrece redes de alta velocidad a través de ocho puertos LAN de 400 GbE (alimentados por NVIDIA ConnectX-8 SuperNICs). Diseñado específicamente para el entrenamiento e inferencia de IA generativa a gran escala, el sistema ofrece el rendimiento masivo, la baja latencia y la escalabilidad necesarios para las fábricas de IA modernas y las implementaciones de IA empresarial.

Para las organizaciones que buscan configuraciones alternativas, MiTAC también presenta la plataforma 4U basada en MGX con 8 GPU impulsadas por dos procesadores Intel® Xeon® 6700P. Esta configuración integra unidades Micron® 9550 NVMe™ SSD o Solidigm™ D7-PS1010 en el factor de forma E1.S PCIe Gen 5, junto con Micron® DDR5 DRAM .

Soluciones integrales de inferencia de IA y RAG con la plataforma de datos de IA inteligente de DDN

Para satisfacer las exigentes necesidades de datos de los pipelines RAG multimodales, MiTAC y DDN se han asociado para presentar las soluciones integrales de inferencia de IA y RAG más rápidas del mundo. Esta colaboración incluye DDN Infinia, que proporciona recuperación de documentos con latencia ultrabaja para obtener respuestas instantáneas de inferencia de IA y maximiza la utilización de la GPU al minimizar el movimiento de datos para soportar cargas de trabajo de IA de alto rendimiento. Gracias a los servidores de MiTAC basados en NVIDIA MGX equipados con GPU RTX PRO, esta solución está optimizada para aplicaciones de IA empresariales y ofrece una escalabilidad fluida en racks y despliegues en clúster.

La arquitectura de la solución combina la plataforma de IA 4U de próxima generación de MiTAC basada en NVIDIA MGX y es compatible con el servidor de administración R1917GC basado en NVIDIA MGX, formando una infraestructura de IA unificada que abarca las capas de núcleo, borde y administración. Impulsado por NVIDIA Grace o NVIDIA Vera CPUs, el R1917GC ofrece una densidad de cómputo y un ancho de banda de memoria excepcionales utilizando LPDDR5X, al tiempo que opera dentro de estrictas limitaciones de energía. Integrado con Micron® 6550 ION NVMe™ SSD, Sandisk SN861 o Solidigm™ D7-PS1010 unidades con formato U.2 PCIe Gen 5 y la conectividad habilitada para RDMA, el sistema puede funcionar como un nodo de control de Kubernetes, un cabezal de almacenamiento o una plataforma de computación de IA perimetral, lo que maximiza la eficiencia y reduce el coste total de propiedad en implementaciones distribuidas.

Para establecer una base sólida para la arquitectura de data lake a escala de IA, la solución incorpora el servidor de almacenamiento GC68A-B8056. El GC68A-B8056 es una plataforma de alta densidad de 1U y un solo socket que cuenta con 24 ranuras DIMM compatibles con memoria DDR5-4800 y 12 bahías para unidades NVMe U.2 intercambiables en caliente y sin herramientas, para una alta densidad de almacenamiento de rendimiento. El sistema también incluye una ranura mezzanine LAN PCIe 5.0 x16 OCP v3.0 y dos ranuras NVMe M.2 para unidades de arranque, lo que permite la ingesta de datos de alta velocidad y el rendimiento sostenido necesarios para grandes conjuntos de datos de IA y cargas de trabajo analíticas.

"Gracias a nuestras alianzas estratégicas con Rafay y DDN, MiTAC ofrece una infraestructura de IA integral y llave en mano que abarca todo el ciclo de vida de las aplicaciones de entrenamiento, inferencia y RAG. Al integrar nuestros diseños de servidores flexibles basados en la arquitectura NVIDIA MGX con la orquestación de infraestructura de IA avanzada de Rafay y la plataforma de datos de IA inteligente de DDN, proporcionamos a nuestros clientes las soluciones integrales más avanzadas del mundo para centros de datos de próxima generación". — Rick Hwang, presidente de MiTAC Computing.

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Acerca de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., una filial de MiTAC Holdings, ofrece soluciones de servidores integrales y de bajo consumo energético, respaldadas por una amplia experiencia en el sector desde la década de 1990. Especializada en IA, HPC, computación en la nube y computación perimetral, MiTAC Computing emplea metodologías rigurosas para garantizar una calidad excepcional en todos los niveles: barebones, sistemas, racks y clústeres, logrando un rendimiento e integración óptimos. Este compromiso con la calidad en cada nivel distingue a MiTAC Computing en el sector.

Con presencia mundial y capacidades integrales —desde I+D y fabricación hasta soporte global—, MiTAC Computing proporciona plataformas ágiles y personalizadas para centros de datos a hiperescala, HPC y aplicaciones de IA, garantizando un rendimiento y una escalabilidad óptimos para satisfacer las necesidades específicas de cada negocio. Aprovechando los últimos avances en IA y refrigeración líquida, y unificando la marca MiTAC con los productos de servidores Intel DSG y TYAN, MiTAC Computing destaca por su tecnología de servidores innovadora, eficiente y fiable, así como por sus soluciones integradas de hardware y software, que permiten a las empresas afrontar los retos del futuro.

Sitio web de MiTAC Computing Technology Corporation: https://www.mitaccomputing.com/

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