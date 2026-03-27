MiTAC Computing lidera com inovações preparadas para IA, compatíveis com OCP e de resfriamento líquido no CloudFest 2026

RUST, Alemanha, 27 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A MiTAC Computing Technology Corporation, líder global em soluções de servidores de alto desempenho e eficiência energética, e subsidiária da MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), está destacando sua mais recente infraestrutura preparada para IA, plataformas compatíveis com OCP e inovações em resfriamento líquido no CloudFest 2026 (Estandes H15 e H16). A empresa está colaborando com líderes do setor, AMD e Intel, para demonstrar soluções escaláveis tanto em nível de servidor quanto de rack, projetadas para atender à crescente demanda por data centers sustentáveis.

MiTAC Computing alimentando o futuro da computação no CloudFest 2026

A MiTAC Computing também apresentará no palco um estudo de caso com o provedor de serviços em nuvem Qarnot, destacando uma implantação que promove a computação de alto desempenho sustentável na França, abrangendo setores como aeroespacial, automotivo, energia e bancário.

Soluções aceleradas por GPU para a era da IA

MiTAC G4520G6 – Uma plataforma de servidor flexível projetada para infraestrutura em nuvem e cargas de trabalho tradicionais de HPC. Equipado com os mais recentes processadores Intel ® Xeon ® 6, ele oferece desempenho aprimorado por watt para ambientes de alta densidade e escalabilidade. A plataforma suporta até 8 GPUs PCIe Gen5 de largura dupla, possibilitando uma aceleração poderosa para treinamento de IA, inferência e cargas de trabalho de HPC.

Xeon 6, ele oferece desempenho aprimorado por watt para ambientes de alta densidade e escalabilidade. A plataforma suporta até 8 GPUs PCIe Gen5 de largura dupla, possibilitando uma aceleração poderosa para treinamento de IA, inferência e cargas de trabalho de HPC. MiTAC HG68-B8016 – Uma plataforma multinó projetada para jogos em nuvem e cargas de trabalho intensivas em computação. Ela integra cinco nós de soquete único, equipados com processadores AMD EPYC™ Série 4005, cada um com suporte para memória DDR5-5600 e armazenamento NVMe, otimizando a eficiência para implantações nativas em nuvem.

MiTAC TN85-B8261 – Um servidor GPU de soquete duplo que suporta até quatro GPUs de slot duplo. Com 24 slots DDR5-6400 RDIMM e suportes de armazenamento NVMe sem ferramentas, ele oferece a taxa de transferência e a flexibilidade necessárias para ambientes de deep learning e HPC.

Soluções compatíveis com OCP para cargas de trabalho empresariais escaláveis

MiTAC C2810Z5 – Um servidor compatível com OCP que suporta processadores AMD EPYC™ 9005/9004 e oferece flexibilidade E1.Configurações de armazenamento S e U.2 NVMe, design térmico otimizado e suporte para implantações densas ORv3.

MiTAC C2811Z5 – Um servidor OCP multinó desenvolvido para ambientes de computação de alta densidade. Equipado com processadores AMD EPYC™ Série 9005, ele suporta 12 slots de memória DDR5-6400 (até 3 TB por nó) e armazenamento NVMe E1.Armazenamento S, permitindo desempenho estável para cargas de trabalho exigentes de HPC, como simulações científicas e modelagem climática.

MiTAC R2520G6 – Um servidor corporativo equipado com dois processadores Intel® Xeon® 6, até 32 RDIMMs DDR5-6400 e armazenamento NVMe U.2 escalável com suporte para até 24 unidades. A plataforma adota uma arquitetura modular no estilo OCP para rede, gerenciamento e I/O de alta largura de banda, proporcionando flexibilidade semelhante à de ambientes hiperescaláveis, atualizações simplificadas e maior taxa de transferência para armazenamento de dados, análises e pré-processamento de dados de IA.

MiTAC M2810Z5 – Um servidor corporativo em nuvem otimizado para desempenho, permitindo alta largura de banda e acesso rápido a dados para grandes bancos de dados e aplicações transacionais. A plataforma adota uma arquitetura de rede e armazenamento alinhada ao OCP, incluindo OCP NIC 3.0 e armazenamento NVME E1.S, combinado com um design multinó hiperescalável para oferecer alta densidade de computação, atualizações flexíveis de rede e melhor capacidade de manutenção para data centers em nuvem.

Resfriamento líquido de precisão para as maiores demandas de computação

Otimizado para cargas de trabalho de treinamento de IA em larga escala, o rack série MR1100 de 48U EIA de alta densidade com resfriamento líquido oferece taxa de transferência sustentada e baixa latência. Ele integra as mais recentes GPUs AMD Instinct™ MI355X — até oito por nó — e CPUs AMD EPYC™ Série 9005, com uma enorme capacidade de memória de 6 TB por unidade. Suportando um total de 64 a 256 GPUs, esta solução utiliza resfriamento por cold-plate e AMD Pensando™ Pollara 400 AI NICs para fornecer desempenho sem limitação em uma malha de rede de alta velocidade de 400/800 Gb/s.

As soluções da MiTAC também estão em destaque no EstandeH14 em parceria com a ScaleUp Technologies e nos EstandesG15 & Z47 em parceria com a ASBIS Enterprises.

Sobre a MiTAC Computing Technology Corporation

A MiTAC Computing Technology Corp., uma subsidiária da MiTAC Holdings, oferece soluções completas e com eficiência energética para servidores, apoiadas pelo conhecimento do setor que remonta aos anos 1990. Especializada em IA, HPC, computação em nuvem e na borda, a MiTAC Computing adota metodologias rigorosas para garantir qualidade intransigente – em todos os níveis, desde barebones, sistemas, racks até clusters – alcançando plenamente desempenho e integração. Esse compromisso com a qualidade em todos os níveis diferenciou a MiTAC Computing no setor.

Com presença global e recursos de ponta a ponta — desde P&D e fabricação até suporte internacional — a MiTAC Computing oferece plataformas ágeis e personalizadas para data centers em hiperescala, HPC e aplicações de IA, garantindo desempenho ideal e escalabilidade para atender às necessidades específicas de negócios. Ao aproveitar os avanços mais recentes em IA e refrigeração líquida e unificar a marca MiTAC com os produtos de servidores Intel DSG e TYAN, a MiTAC Computing se destaca por sua tecnologia de servidores inovadora, eficiente e confiável, bem como por suas soluções integradas de hardware e software — capacitando empresas a enfrentar os desafios do futuro.

Acesse www.mitaccomputing.com

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FONTE MiTAC Computing Technology Corporation