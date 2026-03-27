MiTAC Computing lidera com inovações preparadas para IA, compatíveis com OCP e de resfriamento líquido no CloudFest 2026
Notícias fornecidas porMiTAC Computing Technology Corporation
27 mar, 2026, 11:33 GMT
RUST, Alemanha, 27 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A MiTAC Computing Technology Corporation, líder global em soluções de servidores de alto desempenho e eficiência energética, e subsidiária da MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), está destacando sua mais recente infraestrutura preparada para IA, plataformas compatíveis com OCP e inovações em resfriamento líquido no CloudFest 2026 (Estandes H15 e H16). A empresa está colaborando com líderes do setor, AMD e Intel, para demonstrar soluções escaláveis tanto em nível de servidor quanto de rack, projetadas para atender à crescente demanda por data centers sustentáveis.
A MiTAC Computing também apresentará no palco um estudo de caso com o provedor de serviços em nuvem Qarnot, destacando uma implantação que promove a computação de alto desempenho sustentável na França, abrangendo setores como aeroespacial, automotivo, energia e bancário.
Soluções aceleradas por GPU para a era da IA
- MiTAC G4520G6 – Uma plataforma de servidor flexível projetada para infraestrutura em nuvem e cargas de trabalho tradicionais de HPC. Equipado com os mais recentes processadores Intel® Xeon® 6, ele oferece desempenho aprimorado por watt para ambientes de alta densidade e escalabilidade. A plataforma suporta até 8 GPUs PCIe Gen5 de largura dupla, possibilitando uma aceleração poderosa para treinamento de IA, inferência e cargas de trabalho de HPC.
- MiTAC HG68-B8016 – Uma plataforma multinó projetada para jogos em nuvem e cargas de trabalho intensivas em computação. Ela integra cinco nós de soquete único, equipados com processadores AMD EPYC™ Série 4005, cada um com suporte para memória DDR5-5600 e armazenamento NVMe, otimizando a eficiência para implantações nativas em nuvem.
- MiTAC TN85-B8261 – Um servidor GPU de soquete duplo que suporta até quatro GPUs de slot duplo. Com 24 slots DDR5-6400 RDIMM e suportes de armazenamento NVMe sem ferramentas, ele oferece a taxa de transferência e a flexibilidade necessárias para ambientes de deep learning e HPC.
Soluções compatíveis com OCP para cargas de trabalho empresariais escaláveis
- MiTAC C2810Z5 – Um servidor compatível com OCP que suporta processadores AMD EPYC™ 9005/9004 e oferece flexibilidade E1.Configurações de armazenamento S e U.2 NVMe, design térmico otimizado e suporte para implantações densas ORv3.
- MiTAC C2811Z5 – Um servidor OCP multinó desenvolvido para ambientes de computação de alta densidade. Equipado com processadores AMD EPYC™ Série 9005, ele suporta 12 slots de memória DDR5-6400 (até 3 TB por nó) e armazenamento NVMe E1.Armazenamento S, permitindo desempenho estável para cargas de trabalho exigentes de HPC, como simulações científicas e modelagem climática.
- MiTAC R2520G6 – Um servidor corporativo equipado com dois processadores Intel® Xeon® 6, até 32 RDIMMs DDR5-6400 e armazenamento NVMe U.2 escalável com suporte para até 24 unidades. A plataforma adota uma arquitetura modular no estilo OCP para rede, gerenciamento e I/O de alta largura de banda, proporcionando flexibilidade semelhante à de ambientes hiperescaláveis, atualizações simplificadas e maior taxa de transferência para armazenamento de dados, análises e pré-processamento de dados de IA.
- MiTAC M2810Z5 – Um servidor corporativo em nuvem otimizado para desempenho, permitindo alta largura de banda e acesso rápido a dados para grandes bancos de dados e aplicações transacionais. A plataforma adota uma arquitetura de rede e armazenamento alinhada ao OCP, incluindo OCP NIC 3.0 e armazenamento NVME E1.S, combinado com um design multinó hiperescalável para oferecer alta densidade de computação, atualizações flexíveis de rede e melhor capacidade de manutenção para data centers em nuvem.
Resfriamento líquido de precisão para as maiores demandas de computação
- Otimizado para cargas de trabalho de treinamento de IA em larga escala, o rack série MR1100 de 48U EIA de alta densidade com resfriamento líquido oferece taxa de transferência sustentada e baixa latência. Ele integra as mais recentes GPUs AMD Instinct™ MI355X — até oito por nó — e CPUs AMD EPYC™ Série 9005, com uma enorme capacidade de memória de 6 TB por unidade. Suportando um total de 64 a 256 GPUs, esta solução utiliza resfriamento por cold-plate e AMD Pensando™ Pollara 400 AI NICs para fornecer desempenho sem limitação em uma malha de rede de alta velocidade de 400/800 Gb/s.
As soluções da MiTAC também estão em destaque no EstandeH14 em parceria com a ScaleUp Technologies e nos EstandesG15 & Z47 em parceria com a ASBIS Enterprises.
Sobre a MiTAC Computing Technology Corporation
A MiTAC Computing Technology Corp., uma subsidiária da MiTAC Holdings, oferece soluções completas e com eficiência energética para servidores, apoiadas pelo conhecimento do setor que remonta aos anos 1990. Especializada em IA, HPC, computação em nuvem e na borda, a MiTAC Computing adota metodologias rigorosas para garantir qualidade intransigente – em todos os níveis, desde barebones, sistemas, racks até clusters – alcançando plenamente desempenho e integração. Esse compromisso com a qualidade em todos os níveis diferenciou a MiTAC Computing no setor.
Com presença global e recursos de ponta a ponta — desde P&D e fabricação até suporte internacional — a MiTAC Computing oferece plataformas ágeis e personalizadas para data centers em hiperescala, HPC e aplicações de IA, garantindo desempenho ideal e escalabilidade para atender às necessidades específicas de negócios. Ao aproveitar os avanços mais recentes em IA e refrigeração líquida e unificar a marca MiTAC com os produtos de servidores Intel DSG e TYAN, a MiTAC Computing se destaca por sua tecnologia de servidores inovadora, eficiente e confiável, bem como por suas soluções integradas de hardware e software — capacitando empresas a enfrentar os desafios do futuro.
Acesse www.mitaccomputing.com
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2942993/For_Press_release_and_Website_1500x992_EN.jpg
FONTE MiTAC Computing Technology Corporation
Partilhar este artigo