SAN JOSÉ, California, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology Corporation, líder mundial en soluciones de servidores de alto rendimiento y eficiencia energética y filial de MiTAC Holdings Corporation (TSE:3706), se enorgullece de anunciar su participación en NVIDIA GTC 2026 (stand n.º 100). Con el tema "IA empresarial, flexibilidad de diseño", MiTAC presentará sus últimos avances en servidores de IA basados en NVIDIA MGX y soluciones integrales de IA listas para usar.

MiTAC impulsa la IA de próxima generación con soluciones listas para usar y la plataforma flexible NVIDIA MGX en NVIDIA GTC 2026

En colaboración con líderes del sector como NVIDIA, AMD, DDN, Intel, Micron, Rafay, Sandisk y Solidigm, MiTAC impulsa la informática acelerada y los centros de datos de última generación, lo que permite a los clientes disponer de capacidades integrales para el entrenamiento de IA, la inferencia y las aplicaciones de generación aumentada por recuperación (RAG).

Potenciar la plataforma de gestión de infraestructura de IA con Rafay

Para hacer frente a las complejidades de las cargas de trabajo modernas de IA, MiTAC ha integrado su hardware con suministros de software avanzado para permitir una gestión fluida de las GPU y aplicaciones de almacenamiento de alto rendimiento. Gracias a una alianza estratégica con Rafay, MiTAC ofrece un plano de control unificado capaz de gestionar entornos de contenedores a gran escala. Esta colaboración permite a las empresas optimizar la organización de Kubernetes y la distribución automatizada de cargas de trabajo de HPC e IA a través de controladores Slurm. Al simplificar las complejas organizaciones, MiTAC y Rafay permiten a las organizaciones escalar las cargas de trabajo de IA de manera eficiente, a la vez que mantienen una gobernanza operativa de nivel empresarial.

"Nuestra colaboración con MiTAC simplifica las complejidades de la IA moderna al ofrecer una plataforma unificada para gestionar clústeres de contenedores masivos. Al integrar el suministro de software de Rafay con los sistemas de MiTAC basados en la arquitectura MGX, permitimos a las empresas automatizar la organización de Kubernetes y el despacho de cargas de trabajo de IA a través de Slurm, lo que garantiza un escalamiento eficiente y un control operativo riguroso". — Haseeb Budhani, cofundador y director ejecutivo de Rafay.

Esta avanzada solución de gestión de pods funciona con la plataforma de IA de alto rendimiento de 4U de la serie G de última generación de MiTAC, basada en la arquitectura de referencia NVIDIA MGX. Este servidor de 4U y 2 conectores cuenta con los últimos procesadores duales AMD EPYCTM "Venice" y admite hasta 8 GPU de doble ancho. Diseñada para ofrecer flexibilidad de implementación, esta plataforma se puede equipar con NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition o NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, así como con NVIDIA H200 GPU. Integra unidades SSD Micron® 9550 NVMe™ o Solidigm™ D7-PS1010 en el formato E3.Cuenta con un formato PCIe Gen 5 y ofrece conectividad de red de alta velocidad a través de ocho puertos LAN de 400 GbE (impulsados por NVIDIA ConnectX-8 SuperNICs). Diseñada específicamente para entrenamiento e inferencia de IA generativa a gran escala, el sistema ofrece el rendimiento masivo, la baja latencia y la escalabilidad necesarios para fábricas de IA modernas e implementaciones de IA empresariales.

Para las organizaciones que buscan configuraciones alternativas, MiTAC también presenta la plataforma 4U basada en MGX con 8 GPU impulsadas por dos procesadores Intel® Xeon® 6700P. Esta configuración integra unidades SSD Micron® 9550 NVMe™ o Solidigm™ D7-PS1010 en el formato E1.En el factor de forma PCIe Gen 5, junto con la DRAM DDR5 de Micron®.

Habilitar soluciones de inferencia de IA y RAG listas para usar con la plataforma de datos de IA inteligente de DDN

Para dar respuesta a las intensas demandas de datos de los flujos de trabajo RAG multimodales, MiTAC y DDN se han asociado para presentar las soluciones de inferencia de IA y RAG listas para usar más rápidas del mundo. Esta colaboración cuenta con DDN Infinia, que ofrece una recuperación de documentos con latencia ultrabaja para obtener respuestas al instante de inferencia de IA y maximiza la utilización de la GPU al reducir al mínimo el movimiento de datos, con el fin de dar soporte a cargas de trabajo de IA de alto rendimiento. Al utilizar los servidores de MiTAC basados en NVIDIA MGX y equipados con GPUs RTX PRO, esta solución se optimiza para aplicaciones de IA empresarial, lo que ofrece una escalabilidad fluida en racks e implementaciones en clúster.

La arquitectura de la solución combina la plataforma de IA de 4U de próxima generación de MiTAC basada en NVIDIA MGX y cuenta con el respaldo del servidor de gestión R1917GC basado en NVIDIA MGX, lo que forma una infraestructura de IA unificada que abarca las capas de núcleo, borde y gestión. Equipado con los CPU NVIDIA Grace o NVIDIA Vera, el R1917GC ofrece una densidad informática y un ancho de banda de memoria excepcionales mediante el uso de LPDDR5X, al operar bajo estrictas restricciones de consumo energético. Al integrarse con la unidad SSD Micron® 6550 ION NVMe™, la unidad Sandisk SN861 o Solidigm™ D7-PS1010, unidades con formato U.2 PCIe Gen 5, junto con conectividad habilitada para RDMA, el sistema puede funcionar como un nodo de control de Kubernetes, un cabezal de almacenamiento o una plataforma informática de IA de borde, lo que maximiza la eficiencia y reduce el costo total de propiedad en implementaciones distribuidas.

Para establecer una base sólida en la arquitectura de Data Lakes a escala de IA, la solución incorpora el servidor de almacenamiento GC68A-B8056. El GC68A-B8056 es una plataforma de alta densidad de 1U y un solo conector que cuenta con 24 ranuras DIMM compatibles con memoria DDR5-4800 y 12 bahías para unidades NVMe U.2 intercambiables en caliente y sin herramientas, lo que permite una alta densidad de almacenamiento de alto rendimiento. El sistema también incluye una ranura mezzanine PCIe 5.0 x16 OCP v3.0 LAN y dos ranuras NVMe M.2 para unidades de arranque, lo que permite el ingreso de datos a alta velocidad y el rendimiento sostenido necesarios para conjuntos de datos de IA a gran escala y cargas de trabajo de análisis.

"Gracias a nuestras alianzas estratégicas con Rafay y DDN, MiTAC ofrece una infraestructura de IA integral y lista para usar que abarca todo el ciclo de vida de las aplicaciones de entrenamiento, inferencia y RAG. Al integrar nuestros diseños de servidores flexibles, basados en la arquitectura NVIDIA MGX, con la avanzada orquestación de infraestructura de IA de Rafay y la plataforma inteligente de datos de IA de DDN, ofrecemos a los clientes las soluciones integrales más avanzadas del mundo para los centros de datos de última generación". — Rick Hwang, presidente de MiTAC Computing.

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Acerca de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., subsidiaria de MiTAC Holdings, ofrece soluciones de servidores integrales, altamente personalizables y energéticamente eficientes, respaldadas por experiencia en la industria desde la década de 1990. MiTAC Computing se especializa en inteligencia artificial, computación de alto rendimiento, computación en la nube y computación en el borde, y emplea metodologías rigurosas para garantizar una calidad absoluta (en equipos básicos, sistemas, racks y clústeres) para lograr así una total integración y un rendimiento completo. Este compromiso con la calidad en todos los niveles distingue a MiTAC Computing en la industria.

Con presencia mundial y capacidades de extremo a extremo, desde investigación y desarrollo y fabricación hasta soporte a nivel mundial, MiTAC Computing ofrece plataformas ágiles y personalizadas para centros de datos de hiperescala, computación de alto rendimiento y aplicaciones de IA, lo que garantiza un rendimiento y una escalabilidad óptimos para satisfacer necesidades comerciales únicas. Al aprovechar los últimos avances en IA y refrigeración líquida, y al unificar la marca MiTAC con los productos de servidor Intel DSG y TYAN, MiTAC Computing se destaca por su tecnología de servidor innovadora, eficiente y confiable, así como por sus soluciones integradas de hardware y software, lo que permite a las empresas enfrentar los desafíos futuros.

Sitio web de MiTAC Computing Technology Corporation: https://www.mitaccomputing.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2934762/MiTAC_Accelerates_Next_Gen_AI_with_Turnkey_Solutions_and_Flexible_NVIDIA_MGX_at_NVIDIA_GTC_2026_1500.jpg

FUENTE MiTAC Computing Technology Corporation