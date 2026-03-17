MiTAC accélère l'IA nouvelle génération avec des solutions clés en main et la flexibilité du NVIDIA MGX à la NVIDIA GTC 2026.

SAN JOSE, Calif., 17 mars 2026 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology Corporation, leader mondial des solutions de serveurs hautes performances et économes en énergie, et filiale de MiTAC Holdings Corporation (TSE : 3706), a l'honneur d'annoncer sa participation au NVIDIA GTC 2026 (Stand 100). Sous le thème « Enterprise AI, Flexible by Design » (IA d'entreprise, la souplesse de conception), MiTAC présentera ses dernières avancées en matière de serveurs d'IA basés sur NVIDIA MGX et des solutions d'IA complètes clé en main.

MiTAC Accelerates Next-Gen AI with Turnkey Solutions and Flexible NVIDIA MGX at NVIDIA GTC 2026

En collaboration avec des leaders du secteur tels que NVIDIA, AMD, DDN, Intel, Micron, Rafay, Sandisk et Solidigm, MiTAC fait progresser les centres de données de calcul prochaine génération, proposant aux clients des capacités de bout en bout pour l'entraînement de l'IA, l'inférence et les applications RAG (Retrieval-Augmented Generation).

Renforcer la plateforme de gestion de l'infrastructure de l'IA avec Rafay

Pour répondre aux complexités des charges de travail d'IA modernes, MiTAC a intégré son matériel à des piles logicielles avancées pour assurer une gestion transparente du GPU et des applications de stockage haute performance. Grâce à un partenariat stratégique avec Rafay, MiTAC met en place un plan de contrôle unifié capable de gérer des environnements conteneurisés à grande échelle. Cette collaboration permet aux entreprises de rationaliser l'orchestration Kubernetes et la répartition automatisée des charges de travail HPC et IA via les contrôleurs Slurm. En simplifiant les orchestrations complexes, MiTAC et Rafay permettent aux organisations de faire évoluer efficacement les charges de travail d'IA tout en maintenant une gouvernance opérationnelle de niveau entreprise.

« Notre collaboration avec MiTAC simplifie les complexités de l'IA moderne en fournissant une plateforme unifiée pour gérer des clusters de conteneurs massifs. En intégrant la pile logicielle de Rafay aux systèmes MiTAC basés sur l'architecture MGX, nous donnons aux entreprises les moyens d'automatiser l'orchestration Kubernetes et la répartition des charges de travail d'IA via Slurm, ce qui garantit une mise à l'échelle efficace et un contrôle opérationnel rigoureux. » - Haseeb Budhani, cofondateur et PDG de Rafay.

Cette solution avancée de gestion de pods est alimentée par la série G à haut débit 4U AI Powerhouse nouvelle génération de MiTAC basée sur l'architecture de référence NVIDIA MGX. Ce serveur 4U à 2 sockets est équipé des derniers processeurs AMD EPYCTM « Venice » et prend en charge jusqu'à 8 GPU double largeur. Présentant une grande souplesse de déploiement, cette plateforme peut être équipée de NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition ou NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, ainsi que NVIDIA H200 GPU. Elle intègre des disques Micron® 9550 NVMe™ SSD ou Solidigm™ D7-PS1010 à facteur de forme E3.S PCIe 5e génération, et offre une mise en réseau à haut débit via huit ports LAN 400GbE (alimentés par NVIDIA ConnectX-8 SuperNICs). Conçu pour l'entraînement et l'inférence de l'IA générative à grande échelle, le système propose un débit très élevé, une faible latence et une évolutivité nécessaires aux usines d'IA modernes et aux déploiements de l'IA dans les entreprises.

Pour les organisations à la recherche de configurations alternatives, MiTAC présente également la plateforme 4U basée sur le MGX avec 8 GPU alimentés par deux processeurs Intel® Xeon® 6700P. Cette configuration intègre les disques Micron® 9550 NVMe™ SSD ou Solidigm™ D7-PS1010 à facteur de forme E1.S PCIe 5e génération, aux côtés du Micron® DDR5 DRAM .

La plateforme intelligente de données d'IA de DDN permet de mettre en place des solutions clés en main d'inférence d'IA et de RAG

MiTAC et DDN se sont associés pour présenter les solutions clés en main d'inférence d'IA et de RAG les plus rapides au monde, afin de répondre aux demandes de données intensives des pipelines RAG multimodaux. Cette collaboration s'appuie sur DDN Infinia, qui permet de récupérer des documents avec une latence ultra-faible pour des réponses instantanées en matière d'IA, et d'optimiser l'utilisation des GPU en réduisant au minimum les mouvements de données, afin de prendre en charge les charges de travail d'IA à haut débit. Utilisant les serveurs MiTAC basés sur le NVIDIA MGX équipé de GPU RTX PRO, cette solution est optimisée pour les applications d'IA d'entreprise, offrant une évolutivité transparente grâce aux racks et au déploiement en cluster.

L'architecture de la solution associe la plateforme AI 4U nouvelle génération de MiTAC basée sur NVIDIA MGX et est prise en charge par le serveur de gestion R1917GC basé sur NVIDIA MGX, formant ainsi une infrastructure d'IA unifiée couvrant les couches centrales, périphériques et de gestion. Alimenté par NVIDIA Grace ou NVIDIA Vera CPU, le R1917GC offre une densité de calcul et une bande passante mémoire exceptionnelles grâce au LPDDR5X, même dans le cadre de contraintes d'énergie strictes. Intégré au Micron® 6550 ION NVMe™ SSD, au Sandisk SN861 ou au Solidigm™ D7-PS1010 (disques à facteur de forme U.2 PCIe 5e génération) avec une connectivité compatible RDMA, le système peut fonctionner comme un nœud de contrôle Kubernetes, un support de stockage ou une plateforme de calcul Edge AI, optimisant l'efficacité et réduisant le coût total de possession sur l'ensemble des déploiements répartis.

Pour établir une base solide dans le cadre d'une architecture de lac de données à l'échelle de l'IA, la solution intègre le serveur de stockage GC68A-B8056. Le GC68A-B8056 est une plateforme haute densité 1U à socket unique dotée de 24 emplacements DIMM prenant en charge la mémoire DDR5-4800 et de 12 baies de lecteur NVMe U.2 remplaçables à chaud et sans outil pour une densité de stockage haute performance. Le système comprend également un emplacement mezzanine LAN PCIe 5.0 x16 OCP v3.0 et deux emplacements NVMe M.2 pour les disques d'amorçage, ce qui permet l'ingestion de données à grande vitesse et le débit soutenu requis pour les ensembles de données d'IA à grande échelle et les charges de travail analytiques.

« Grâce à nos partenariats stratégiques avec Rafay et DDN, MiTAC fournit une infrastructure d'IA complète et clé en main qui couvre l'ensemble du cycle de vie des applications d'entraînement, d'inférence et de RAG. En intégrant nos conceptions de serveurs flexibles reposant sur l'architecture NVIDIA MGX avec l'orchestration d'infrastructure IA avancée de Rafay et la plateforme de données d'IA intelligente de DDN, nous fournissons aux clients les solutions de bout en bout les plus avancées au monde pour les centres de données de la prochaine génération. » - Rick Hwang, Président de MiTAC Computing.

Pour plus d'informations sur la GTC et les catalogues de solutions, veuillez consulter le site :

À propos de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., filiale de MiTAC Holdings, propose des solutions de serveurs complètes et écoefficientes qui reposent sur un savoir-faire industriel remontant aux années 1990. Spécialisée dans l'IA, le HPC, le cloud et l'edge computing, MiTAC Computing emploie des méthodologies rigoureuses pour garantir une qualité sans compromis, tant au niveau des barebones, des systèmes, des racks que des clusters, afin d'atteindre des performances et une intégration optimales. Cet engagement en faveur de la qualité à tous les niveaux permet à MiTAC Computing de se distinguer dans le secteur.

Avec une présence mondiale et des capacités de bout en bout - de la R&D et de la fabrication à l'assistance mondiale - MiTAC Computing fournit des plateformes agiles et personnalisées pour les centres de données hyperscale, le HPC et les applications d'IA, garantissant des performances et une évolutivité optimales pour répondre aux besoins uniques des entreprises. En s'appuyant sur les dernières avancées en matière d'IA et de refroidissement liquide, et en unifiant la marque MiTAC avec les produits serveurs Intel DSG et TYAN, MiTAC Computing se distingue par sa technologie de serveur innovante, efficace et fiable, ainsi que par ses solutions matérielles et logicielles intégrées, permettant aux entreprises de relever les défis de demain.

Site web de MiTAC Computing Technology Corporation : https://www.mitaccomputing.com/

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