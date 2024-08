A MOEDA DE PRATA PURA DE 2023 DA CASA DA MOEDA REAL CANADENSE - ALEGORIA DA PAZ GANHA O PRÊMIO DE MOEDA DO ANO NA CATEGORIA MAIS INSPIRADORA

OTTAWA, ON, 9 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Casa da Moeda Real Canadense tem a honra de anunciar que sua Moeda de Prata Pura de 2023 – Alegoria da paz ganhou o prêmio Moeda do Ano deste ano na categoria Mais Inspiradora. Por meio deste prestigiado programa anual de premiação, a Casa da Moeda compete com pares do setor global pelo reconhecimento mais cobiçado do mundo em excelência em design e fabricação de moedas. Este último reconhecimento da criatividade da Casa da Moeda e do talento de seus artistas se soma a uma lista crescente de prêmios numismáticos anteriores.

"A Casa da Moeda Real Canadense está empenhada em criar colecionáveis que se destaquem pela sua qualidade, inovação e visão artística. É gratificante que nosso trabalho na criação de uma moeda projetada para atrair visual e emocionalmente esteja sendo reconhecido com um novo prêmio de Moeda do Ano", disse Marie Lemay, presidente e CEO da Casa da Moeda Real Canadense. "Este prêmio demonstra o poder de nossa inovação para inspirar – uma meta que nos leva a encontrar novas maneiras de inspirar as pessoas a aproveitar nossas moedas e apreciar as histórias importantes que elas têm para contar."

Em um projeto da artista Rebecca Yanovskaya, a figura alegórica da Paz representa o compromisso de longa data do Canadá com a paz. O reverso da Moeda de Prata Pura de 2023 – Alegoria da Paz apresenta uma escultura tridimensional alada da Paz, suspensa dentro do anel externo da moeda.

A ausência de um campo em torno da imagem da Paz permitiu que a escultura em miniatura fosse vista de ambos os lados da moeda. Fundida em prata pura e banhada a ouro, a Paz é emoldurada por ramos de oliveira enquanto está no topo do mundo com as asas ligeiramente enroladas de forma protetora. Ela usa uma coroa de folhas de bordo, segura um globo em uma mão e uma coroa de oliveiras na outra. A alegoria é ladeada por um anel externo feito em prata pura com acabamento envelhecido, apresentando um tema de pombas carregando ramos de oliveira e folhas de bordo. O tema se repete no anverso, que apresenta uma vista traseira da figura fundida.

A competição anual Moeda do Ano recebe indicações de um consórcio internacional de representantes de casas da moeda e numismatas. O julgamento é conduzido por um painel internacional dos principais funcionários de casas da moeda do mundo, medalhistas, jornalistas, funcionários do banco central e do museu. Os vencedores foram selecionados entre 100 finalistas em dez categorias.

