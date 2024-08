DIE MÜNZE 2023 AUS REINEM SILBER DER KÖNIGLICH-KANADISCHEN PRÄGEANSTALT - ALLEGORIE DES FRIEDENS - GEWINNT DIE AUSZEICHNUNG MÜNZE DES JAHRES IN DER KATEGORIE "INSPIRIERENDSTE MÜNZE

OTTAWA, ON, Aug. 9, 2024 /PRNewswire/ -- Die Royal Canadian Mint fühlt sich geehrt, dass ihre 2023 Pure Silver Coin - Allegory of Peace den diesjährigen Coin of the Year Award in der Kategorie Most Inspirational gewonnen hat. Im Rahmen dieses prestigeträchtigen jährlichen Preisverleihungsprogramms konkurriert die Münzanstalt mit anderen Unternehmen der Branche um die weltweit begehrteste Auszeichnung für herausragende Leistungen bei der Gestaltung und Herstellung von Münzen. Diese jüngste Anerkennung der Kreativität der Münzanstalt und des Talents ihrer Künstler reiht sich ein in eine wachsende Liste früherer numismatischer Auszeichnungen.

"Die Royal Canadian Mint hat sich der Herstellung von Sammlerstücken verschrieben, die sich durch Qualität, Innovation und künstlerische Vision auszeichnen. Es ist schön, dass unsere Arbeit bei der Gestaltung einer Münze, die sowohl visuell als auch emotional anspricht, mit einer neuen Auszeichnung für die Münze des Jahres gewürdigt wird", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. "Diese Auszeichnung zeigt die Kraft unserer Innovation, um zu inspirieren - ein Ziel, das uns antreibt, neue Wege zu finden, um Menschen für unsere Münzen zu begeistern und die wichtigen Geschichten, die sie zu erzählen haben, zu würdigen."

Die von der Künstlerin Rebecca Yanovskaya entworfene allegorische Figur des Friedens steht für Kanadas langjähriges Engagement für den Frieden. Die Rückseite der Reinsilbermünze 2023 - Allegorie des Friedens zeigt eine dreidimensionale Skulptur der geflügelten Figur des Friedens, die im äußeren Ring der Münze schwebt.

Da das Bild des Friedens nicht von einem Feld umgeben ist, kann die Miniaturskulptur von beiden Seiten der Münze betrachtet werden. Die aus reinem Silber gegossene und vergoldete Peace ist von Olivenzweigen umrahmt, während sie mit leicht geschwungenen Flügeln schützend über der Welt steht. Sie trägt eine Krone aus Ahornblättern, in der einen Hand hält sie eine Weltkugel, in der anderen einen Olivenkranz. Die Allegorie wird von einem äußeren Ring aus reinem Silber mit Antik-Finish flankiert, der ein Motiv aus Tauben zeigt, die ein Arrangement aus Oliven- und Ahornzweigen tragen. Das Motiv wiederholt sich auf der Vorderseite, die eine Rückansicht der gegossenen Figur zeigt.

Für den jährlichen Wettbewerb um die Münze des Jahres werden Nominierungen von einem internationalen Konsortium aus Vertretern der Münzanstalten und Numismatikern eingereicht. Die Bewertung erfolgt durch eine internationale Jury aus weltweit führenden Münzbeamten, Medailleuren, Journalisten, Zentralbank- und Museumsvertretern. Die Gewinner wurden aus 100 Finalisten in zehn Kategorien ausgewählt.

