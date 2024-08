LA PIÈCE EN ARGENT FIN 2023 - ALLÉGORIE DE LA PAIX DE LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE REMPORTE LE PRIX COIN OF THE YEAR DANS LA CATÉGORIE DE LA PIÈCE LA PLUS INSPIRANTE

OTTAWA, ON, 9 août 2024 /PRNewswire/ -- La Monnaie royale canadienne a l'honneur d'annoncer que la pièce en argent fin 2023 – Allégorie de la Paix a remporté le prix Coin of the Year dans la catégorie de la pièce la plus inspirante. Dans le cadre de cette compétition annuelle, la Monnaie et ses pairs du monde entier se disputent la plus prestigieuse récompense en matière de conception et de fabrication de pièces. Cette récente reconnaissance de la créativité de la Monnaie et du talent de ses artistes s'ajoute à la liste grandissante des prix numismatiques remportés.

The Royal Canadian Mint’s 2023 Fine Silver Coin - Allegory of Peace

« La Monnaie royale canadienne a à cœur de fabriquer des articles de collection qui se démarquent par leur qualité, leurs caractéristiques novatrices et leur vision artistique. C'est valorisant que nos efforts pour fabriquer une pièce qui soit aussi puissante sur le plan visuel qu'émotif soient récompensés par un nouveau prix Coin of the Year, déclare Marie Lemay, présidente de la Monnaie. Ce prix témoigne de notre pouvoir d'innovation – un objectif qui nous pousse à trouver de nouvelles façons d'inspirer les gens à admirer nos pièces et à découvrir les histoires importantes qu'elles racontent. »

Dans un motif signé Rebecca Yanovskaya, la figure allégorique de la Paix représente l'engagement continu du Canada en faveur de la paix. Au revers, la pièce en argent fin 2023 – Allégorie de la Paix est ornée d'une sculpture tridimensionnelle ailée de la figure de la Paix, suspendue sur l'anneau extérieur de la pièce.

L'absence d'un champ autour de l'image de la Paix permet d'admirer la sculpture miniature des deux côtés de la pièce. Moulée dans de l'argent pur et plaquée d'or, la figure est entourée de branches d'olivier. Elle surplombe le monde qu'elle protège de ses ailes. Elle porte une couronne de feuilles d'érable, tient un globe d'une main et une couronne de branches d'olivier de l'autre. L'allégorie est bordée d'un anneau extérieur d'argent pur au fini antique, orné d'un motif de colombes tenant des branches d'olivier et d'érable. Le motif est repris à l'avers, où l'élément moulé est vu de l'arrière.

Les candidatures en lice pour le concours annuel Coin of the Year sont déterminées par un regroupement international de représentants de plusieurs monnaies et de numismates. Les pièces sont jugées par un jury international composé de représentants des plus importantes monnaies du monde, de médaillistes, de journalistes et de représentants de banques centrales et de musées. Les lauréats ont été choisis parmi 100 finalistes nommés dans dix catégories.

Des images de la pièce en argent fin 2023 – Allégorie de la Paix de la Monnaie se trouvent ici.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2478622/Royal_Canadian_Mint__RCM__ROYAL_CANADIAN_MINT_S_2023_PURE_SILVER.jpg