A Nakheel faz parceria com seis renomadas empresas de arquitetura para projetar 10 vilas sob medida da Beach Collection em Palm Jebel Ali

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 15 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Nakheel, membro da Dubai Holding Real Estate, anunciou sua colaboração com seis escritórios de arquitetura aclamados local e globalmente – WATG, SAOTA, Whitespace Architects, NAGA Architects, LOCI e LW Design Group – para oferecer 10 estilos arquitetônicos impressionantes e distintos para as vilas sob medida planejadas para a Beach Collection no Palm Jebel Ali.

Palm Jebel Ali villas Palm Jebel Ali villas 2 Palm Jebel Ali frond

Inspirados pela mistura única de serenidade à beira-mar, paisagem urbana vibrante e as cores e formas que definem sua paisagem, os arquitetos criaram uma coleção exclusiva de 10 casas que celebram a beleza natural e o dinamismo urbano do destino icônico, oferecendo uma coleção de residências que integram perfeitamente a vida interna e externa e infundem luxo na vida cotidiana. Da elegância minimalista às declarações contemporâneas ousadas, a ênfase está na criação de espaços que abracem a luz natural e aproveitem as vistas panorâmicas para oferecer aos moradores um santuário de tranquilidade e exclusividade, alinhado com a visão de Nakheel para Palm Jebel Ali.

Situadas em locais privilegiados à beira-mar, as villas de cinco e seis quartos da Beach Collection variam de 7.300 pés quadrados a 8.500 pés quadrados, oferecendo privacidade e exclusividade incomparáveis. Cada villa possui uma fachada única e contemporânea, meticulosamente projetada para complementar o cenário costeiro. Grandes entradas com volumes de altura dupla levam a espaços amplos, onde janelas do chão ao teto mostram vistas cativantes do Golfo Pérsico.

Khalid Al Malik, CEO da Dubai Holding Real Estate, disse: "Com suas vistas deslumbrantes para o mar e visão ambiciosa, a Palm Jebel Ali inspirou algumas das principais mentes arquitetônicas do mundo a projetar obras-primas sob medida para a The Beach Collection. Estas moradias únicas incorporam luxo, design sofisticado e uma conexão perfeita com a natureza, um testemunho do sucesso da nossa colaboração, mostrando o brilho individual de cada arquiteto enquanto captura a essência deste destino extraordinário. Essa colaboração dá vida à nossa visão de casas excepcionais que atendem a gostos e estilos de vida inspirados."

As sete ilhas de Palm Jebel Ali abrangem 13,4 quilômetros, apresentam 16 folhas e mais de 90 quilômetros de frente para a praia, e marca o início de um novo corredor de crescimento na área de Jebel Ali, sublinhando a expansão do emirado, de acordo com o Plano Diretor Urbano de Dubai 2040 e a Agenda Econômica de Dubai D33.

Os projetos da Nakheel formam um portfólio icônico que é fundamental para concretizar a visão de Dubai.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2598730/Nakheel_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2598731/Nakheel_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2598732/Nakheel_3.jpg

FONTE Nakheel