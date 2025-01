Nakheel s'associe à six cabinets d'architecture renommés pour concevoir 10 villas Beach Collection sur mesure à Palm Jebel Ali

DUBAI, UAE, 15 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Nakheel, membre de Dubai Holding Real Estate, a annoncé sa collaboration avec six cabinets d'architecture de renommée locale et mondiale - WATG, SAOTA, Whitespace Architects, NAGA Architects, LOCI, et LW Design Group - afin de proposer 10 styles architecturaux distincts pour les villas sur mesure prévues pour la Beach Collection à Palm Jebel Ali.

Palm Jebel Ali villas Palm Jebel Ali villas 2 Palm Jebel Ali frond

Inspirés par le mélange unique de sérénité au bord de l'océan et de dynamisme urbain de l'île, ainsi que par les couleurs et les formes qui définissent son paysage, les architectes ont conçu une collection exclusive de 10 maisons qui célèbrent la beauté naturelle et le dynamisme urbain de cette destination emblématique, en proposant une collection de résidences qui intègrent harmonieusement la vie intérieure et extérieure et insufflent le luxe dans la vie de tous les jours. De l'élégance minimaliste aux déclarations contemporaines audacieuses, l'accent est mis sur la création d'espaces qui accueillent la lumière naturelle et tirent parti des vues panoramiques pour offrir aux résidents un sanctuaire de tranquillité et d'exclusivité, conformément à la vision de Nakheel pour Palm Jebel Ali.

Situées en bord de mer, les villas de cinq et six chambres de la Beach Collection ont une superficie comprise entre 7 300 et 8 500 pieds carrés et offrent une intimité et une exclusivité inégalées. Chaque villa présente une façade unique et contemporaine, méticuleusement conçue pour s'intégrer au cadre côtier. De grandes entrées avec des volumes à double hauteur mènent à de vastes espaces de vie, où les fenêtres du sol au plafond offrent des vues captivantes sur le golfe Persique.

Khalid Al Malik, directeur général de Dubai Holding Real Estate, a déclaré : "Avec sa vue imprenable sur l'océan et sa vision ambitieuse, Palm Jebel Ali a inspiré certains des plus grands architectes du monde à concevoir des chefs-d'œuvre sur mesure pour The Beach Collection. Ces villas uniques incarnent le luxe, un design sophistiqué et une connexion transparente avec la nature. Elles témoignent du succès de notre collaboration, mettant en valeur le talent individuel de chaque architecte tout en capturant l'essence de cette destination extraordinaire. Cette collaboration donne vie à notre vision de maisons exceptionnelles qui répondent à des goûts et à des styles de vie inspirés."

Les sept îles de Palm Jebel Ali s'étendent sur 13,4 kilomètres, avec 16 frondes et plus de 90 kilomètres de front de mer, et marquent le début d'un nouveau corridor de croissance dans la région de Jebel Ali, soulignant l'expansion de l'émirat, conformément au plan directeur urbain de Dubaï 2040 et à l'agenda économique de Dubaï D33.

Les projets de Nakheel forment un portefeuille emblématique qui joue un rôle essentiel dans la réalisation de la vision de Dubaï.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2598730/Nakheel_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2598731/Nakheel_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2598732/Nakheel_3.jpg