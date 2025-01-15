Nakheel攜手六家知名建築公司，於傑貝阿里棕櫚島打造10座獨一無二的「海灘系列」別墅

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Nakheel

16 1月, 2025, 02:38 CST

阿聯酋杜拜2025年1月16日 /美通社/ -- Nakheel作為杜拜控股地產（Dubai Holding Real Estate）的成員之一，宣佈攜手六家享譽本地及國際的知名建築公司——WATG、SAOTA、Whitespace Architects、NAGA Architects、LOCI和LW Design Group，共同為傑貝阿里棕櫚島（Palm Jebel Ali）「海灘系列」（Beach Collection）別墅設計十種精緻獨特的建築風格。

這些建築設計靈感源自島嶼獨特的海濱寧靜氛圍、充滿活力的城市景觀，以及其地貌中獨特的色彩與形態。建築師們精心打造了十棟獨一無二的住宅，不僅展現這個地標性目的地的自然美景與都市動感，還完美融合室內外的生活空間，將奢華注入日常生活，締造極致的居住體驗。從極簡的優雅到大膽的現代設計，每個住宅的重點在於創造擁抱自然光的空間，並充分利用周圍的美麗景致，為居民提供一個寧靜與獨特的避風港，這一切都與Nakheel對傑貝阿里棕櫚島（Palm Jebel Ali）的願景相契合。

Palm Jebel Ali villas
Palm Jebel Ali villas
Palm Jebel Ali villas 2
Palm Jebel Ali villas 2
Palm Jebel Ali frond
Palm Jebel Ali frond
Palm Jebel Ali villas Palm Jebel Ali villas 2 Palm Jebel Ali frond

位於優越的海濱地點，「海灘系列」（Beach Collection）的五至六臥室別墅面積從7,300平方英呎至8,500平方英呎不等，提供無與倫比的私密性與獨特性。每棟別墅都擁有獨特且現代的外觀，經過精心設計，以襯托沿海環境。宏偉的入口設計配有雙層挑高空間，通往寬敞的起居區，落地窗將阿拉伯海灣（Arabian Gulf）的迷人景色盡收眼底。

杜拜控股地產（Dubai Holding Real Estate）行政總裁Khalid Al Malik表示：「傑貝阿里棕櫚島（Palm Jebel Ali）以其壯麗的海濱景觀和雄心勃勃的願景，激發了世界領先的建築師們為「海灘系列」（The Beach Collection）設計量身定制的傑作。這些獨特的別墅體現了奢華、精緻的設計和與大自然的無縫聯繫，見證了我們合作的成功，展現了每位建築師的獨特才華，同時捕捉了這一非凡目的地的精髓。這次合作實現了我們對卓越住宅的願景，滿足了富有創意的品味和生活方式。」

傑貝阿里棕櫚島（Palm Jebel Ali）七個島嶼總長達13.4公里，擁有16個棕櫚枝及超過90公里的海灘，並標誌著傑貝阿里（Jebel Ali）區新成長走廊的開始，突顯了與《杜拜2040城市總體規劃》（Dubai 2040 Urban Master Plan）及《杜拜經濟議程D33》（Dubai Economic Agenda D33）一致的酋長國擴展計劃。

Nakheel的項目構成了一個標誌性的投資組合，對實現杜拜的願景至關重要。

SOURCE Nakheel

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