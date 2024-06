A Parceria NDC e a Ferramenta de Lançamento da CQNUMC para apoiar os países no aumento da ambição das NDCs 3.0 e na aceleração da implementação

A Parceria NDC e o secretariado da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC) lançam uma ferramenta online para apoiar os países a aumentar a ambição das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) 3.0, previstas para o início de 2025.

BONN, Alemanha, 12 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Hoje, a Parceria NDC e o secretariado da CQNUMC lançaram o NDC 3.0 Navigator, uma ferramenta interativa para apoiar os países a aumentar a ambição das NDCs 3.0 e acelerar a implementação da próxima rodada de NDCs a ser submetida no início de 2025. O Navigator foi desenvolvido com contribuições técnicas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), do World Resources Institute (WRI) e de mais de 30 outros parceiros.

Apresentando sete "Rotas para NDCs Ambiciosas e Implementáveis", o NDC 3.0 Navigator ajuda os países em desenvolvimento a identificar e explorar abordagens nacionalmente relevantes para a preparação de NDCs 3.0 ambiciosas. Os países podem usar a ferramenta para explorar opções sobre como aumentar a ambição de suas NDCs, refletindo as prioridades nacionais e abordando as principais necessidades de implementação e financiamento para fortalecer as inscrições para 2025. O Navigator é autodirigido e não prescritivo, com perguntas orientadoras que direcionam os países para as opções mais adequadas a eles. Essas opções são complementadas por estudos de caso e links para orientação, fontes de informação e suporte. Como uma ferramenta viva, o Navigator será expandido e atualizado ao longo do tempo à medida que novos conhecimentos e experiências se tornarem disponíveis.

O lançamento do Navigator ocorre em um momento em que os países estão preparando NDCs que precisam ser suficientemente ambiciosas para se alinharem com a meta do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, enquanto constroem uma resiliência muito maior ao agravamento dos impactos climáticos. O primeiro Balanço Global (GST) na COP28 concluiu que, embora o Acordo de Paris tenha impulsionado uma ação climática quase universal, continuam a existir lacunas significativas no nível de ambição, no ritmo de implementação e nos níveis de acesso ao financiamento necessários para cumprir o Acordo de Paris através de uma transição justa que não deixa ninguém para trás.

Com base na ciência mais recente e informado pelos resultados do GST, o Navigator apoiará os países a refletir os resultados do GST em suas NDCs 3.0 e a ajudar a garantir que eles se traduzam prontamente em planos de implementação e investimento para expandir as opções de financiamento climático.

O lançamento do Navigator coincide com as reuniões climáticas da ONU de junho, também conhecidas como SB60 ou a 60ª sessão dos Órgãos Subsidiários da CQNUMC em Bona, onde países e outras partes interessadas estão se reunindo para impulsionar o progresso em questões políticas importantes para a COP29 em Bacu, Azerbaijão.

O Secretário Executivo da CQNUMC, Simon Stiell, disse: "As contribuições nacionalmente determinadas podem e devem servir como modelos poderosos para impulsionar as economias e sociedades dos países, com mais empregos, mais igualdade de gênero, acesso a energia limpa, segura e acessível, menos poluição, melhor saúde humana e padrões de vida mais elevados. Juntamente com o sistema das Nações Unidas e outros parceiros, estivemos focados em maneiras de fornecer apoio prático às partes que precisam de auxílio. O NDC 3.0 Navigator pode ajudar a conectar as partes a informações, outras ferramentas e contatos que poderiam ajudá-las a desenvolver novas contribuições determinadas nacionalmente com foco na implementação real."

O copresidente da Parceria NDC, Dan Jørgensen, ministro da Cooperação para o Desenvolvimento e Política Climática Global do Reino da Dinamarca, disse: "O GST — onde os países do mundo concordaram em fazer a transição se afastando dos combustíveis fósseis, triplicando a capacidade de energia renovável globalmente e dobrando a eficiência energética — reafirmou a necessidade urgente de cooperação internacional para aumentar as ambições e cumprir o Acordo de Paris. O NDC 3.0 Navigator ajuda os países a obter as informações de que precisam para desenvolver NDCs que se alinhem aos objetivos do Acordo de Paris, ao mesmo tempo em que proporcionam uma transição justa e equitativa."

A co-presidente da Parceria NDC, Dra. Jeanne d'Arc Mujawamariya, Ministra do Meio Ambiente da República do Ruanda, disse: "Desenvolver NDCs ambiciosas preparadas com a implementação em mente é um empreendimento extremamente importante. Precisamos explorar todos os caminhos possíveis para NDCs mais fortes que posicionem os países para agir rapidamente em seus objetivos e atrair investimentos em escala. As rotas apresentadas no NDC 3.0 Navigator permitirão que os países desenvolvam envios ambiciosos e implementáveis do NDC 3.0 que estejam alinhados com suas prioridades de desenvolvimento. Elogiamos o apoio da Parceria NDC nesta nobre jornada."

O NDC 3.0 Navigator ajuda os países a desenvolver solicitações abrangentes e de alta qualidade de apoio no desenvolvimento de suas NDCs 3.0 para a Parceria NDC. Para saber mais sobre o NDC 3.0 Navigator, incluindo como usá-lo ou contribuir com conteúdo, explore a ferramenta aqui.

Sobre a Parceria NDC

A Parceria NDC é uma coalizão global, reunindo mais de 200 membros, incluindo mais de 120 países, desenvolvidos e em desenvolvimento, e quase 100 instituições para realizar ações climáticas ambiciosas que ajudem a realizar o Acordo de Paris e impulsionar o desenvolvimento sustentável. Os governos identificam suas prioridades de implementação da NDC e o tipo de apoio necessário para traduzi-las em políticas e programas acionáveis. Com base nesses pedidos, a associação oferece um pacote personalizado de experiência, assistência técnica e financiamento. Essa resposta colaborativa fornece aos países em desenvolvimento acesso eficiente a uma vasta gama de recursos para se adaptar e mitigar as mudanças climáticas e promover um desenvolvimento mais equitativo e sustentável.

