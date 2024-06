Le Partenariat CDN et la CCNUCC lancent un outil pour aider les pays à rehausser l'ambition des CDN 3.0 et à accélérer leur mise en œuvre

Le Partenariat CDN et le secrétariat de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) lancent un outil en ligne pour aider les pays à relever l'ambition des Contributions déterminées au niveau national (CDN) 3.0 prévues pour le début de l'année 2025.

BONN, Allemagne, 12 juin 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le Partenariat CDN et le secrétariat de la CCNUCC ont publié le Navigateur CDN 3.0 , un outil interactif destiné à aider les pays à rehausser l'ambition des CDN 3.0 et à accélérer la mise en œuvre de la prochaine série de CDN qui sera soumise début 2025. Le Navigateur a été développé avec des contributions techniques du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), de l'Institut des Ressources Mondiales (WRI) et de plus de 30 autres partenaires.

Présentant sept « Voies vers des CDN ambitieuses et applicables », le Navigateur CDN 3.0 aide les pays en développement à identifier et à explorer des approches nationales pertinentes pour préparer des CDN 3.0 ambitieuses. Les pays peuvent utiliser l'outil pour explorer les options sur la façon de rehausser l'ambition de leurs CDN, en reflétant les priorités nationales et en répondant aux besoins clés de mise en œuvre et de financement pour renforcer les soumissions 2025. Le Navigateur est autodirigé et non prescriptif, avec des questions directrices qui orientent les pays vers les options les plus appropriées pour eux. Ces options sont complétées par des études de cas et des liens vers des conseils, des sources d'information et du soutien. En tant qu'outil vivant, le Navigateur sera développé et mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles connaissances et expériences seront disponibles.

Le lancement du Navigateur intervient alors que les pays préparent des CDN qui doivent être suffisamment ambitieuses pour s'aligner sur l'objectif de l'Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, tout en renforçant considérablement la résilience face à l'aggravation des impacts climatiques. Le premier bilan mondial (GST) de la COP28 a conclu que si l'Accord de Paris a suscité une action climatique quasi universelle, des lacunes importantes subsistent quant au niveau d'ambition, au rythme de mise en œuvre et aux niveaux d'accès aux financements requis pour concrétiser l'Accord de Paris par le biais d'une transition juste qui ne laisse personne de côté.

S'appuyant sur les données scientifiques les plus récentes et informé par les résultats du GST, le Navigateur aidera les pays à refléter les résultats du GST dans leurs CDN 3.0 et à s'assurer qu'ils se traduisent facilement en plans de mise en œuvre et d'investissement afin d'élargir les options de financement climatique.

Le lancement du Navigateur coïncide avec les réunions des Nations unies sur le climat de juin, également connues sous le nom de SB60 ou 60e session des organes subsidiaires de la CCNUCC à Bonn, où les pays et d'autres parties prenantes se réunissent pour faire avancer les questions politiques clés en vue de la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan.

Simon Stiell, secrétaire exécutif de la CCNUCC, a déclaré : « Les contributions déterminées au niveau national peuvent et doivent servir de plans directeurs puissants pour faire avancer les économies et les sociétés des pays, avec plus d'emplois, plus d'égalité entre les hommes et les femmes, un accès à une énergie propre sûre et abordable, moins de pollution, une meilleure santé humaine et des niveaux de vie plus élevés. En collaboration avec le système des Nations unies et d'autres partenaires, nous nous sommes concentrés sur les moyens de fournir un soutien pratique aux parties qui en ont besoin. Le navigateur CDN 3.0 peut aider à mettre les parties en contact avec des informations, d'autres outils et des contacts qui pourraient les aider à développer de nouvelles contributions déterminées au niveau national en mettant l'accent sur une mise en œuvre réelle. »

Dan Jørgensen, coprésident du Partenariat CDN, ministre de la Coopération au développement et de la Politique climatique mondiale du Royaume du Danemark, a commenté : « Le GST, grâce auquel les pays du monde se sont mis d'accord pour assurer la transition vers l'abandon des combustibles fossiles, tripler la capacité des énergies renouvelables au niveau mondial et doubler l'efficacité énergétique, a réaffirmé le besoin urgent d'une coopération internationale pour accroître les ambitions et concrétiser l'Accord de Paris. Le Navigateur CDN 3.0 aide les pays à obtenir les informations dont ils ont besoin pour élaborer des CDN qui s'alignent sur les objectifs de l'Accord de Paris, tout en assurant une transition juste et équitable. »

Jeanne d'Arc Mujawamariya, ministre de l'Environnement de la République du Rwanda et coprésidente du Partenariat CDN, a ajouté : « L'élaboration de CDN ambitieuses, préparées dans l'optique de leur mise en œuvre, est une entreprise d'une importance cruciale. Nous devons explorer toutes les voies possibles pour parvenir à des CDN plus solides qui permettent aux pays d'agir rapidement pour atteindre leurs objectifs et d'attirer des investissements à grande échelle. Les voies présentées dans le Navigateur CDN 3.0 permettront aux pays d'élaborer des propositions de CDN 3.0 ambitieuses et applicables qui sont alignées sur leurs priorités de développement. Nous saluons le soutien du Partenariat CDN dans cette noble entreprise. »

Le Navigateur CDN 3.0 aide les pays à élaborer des demandes de soutien complètes et de grande qualité pour l'élaboration de leurs CDN 3.0 auprès du Partenariat CDN. Pour en savoir plus sur le Navigateur CDN 3.0, y compris sur la manière de l'utiliser ou de contribuer au contenu, découvrez l'outil ici .

À propos du Partenariat CDN

Le Partenariat CDN est une coalition mondiale qui rassemble plus de 200 membres, dont plus de 120 pays, développés et en développement, et près de 100 institutions, pour mettre en œuvre une action climatique ambitieuse qui contribue à la réalisation de l'Accord de Paris et au développement durable. Les gouvernements déterminent leurs priorités de mise en œuvre des CDN et le type de soutien nécessaire pour les traduire en politiques et en programmes réalisables. En fonction de ces demandes, les membres offrent un ensemble personnalisé d'expertise, d'assistance technique et de financement. Cette réponse collaborative offre aux pays en développement un accès efficace à un large éventail de ressources pour s'adapter et atténuer les changements climatiques et favoriser un développement plus équitable et durable.