V rámci partnerstva NDC a UNFCCC sa spúšťa nástroj na podporu krajín pri zvyšovaní ambícií a urýchľovaní implementácie NDC 3.0

V rámci partnerstva NDC a sekretariátu Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) sa spúšťa online nástroj na podporu krajín pri zvyšovaní ambícií národne stanovených príspevkov (NDC) 3.0, ktoré sa majú dosiahnuť začiatkom roka 2025.

BONN, Nemecko, 12. júna 2024 /PRNewswire/ -- Partnerstvo NDC a sekretariát Organizácie Spojených národov o zmene klímy (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) dnes spustili navigátor NDC 3.0, interaktívny nástroj na podporu krajín pri zvyšovaní ambícií NDC 3.0 a urýchlení implementácie ďalšieho kola národne stanovených príspevkov (Nationally Determined Contribution – NDC), ktoré sa majú predložiť začiatkom roka 2025. Navigátor bol vyvinutý s technickými vstupmi z Rozvojového programu Organizácie Spojených národov (United Nations Development Programme – UNDP), Inštitútu svetových zdrojov (World Resources Institute – WRI) a od viac ako 30 ďalších partnerov.

Navigátor NDC 3.0, ktorý predstavuje sedem „trás k ambicióznym a realizovateľným národne stanoveným príspevkom", pomáha rozvojovým krajinám identifikovať a skúmať vnútroštátne relevantné prístupy k príprave ambicióznych NDC 3.0. Krajiny môžu tento nástroj využiť na preskúmanie možností, ako zvýšiť ambície svojich NDC, zohľadniť vnútroštátne priority a riešiť kľúčové potreby vykonávania a financovania s cieľom posilniť návrhy do roku 2025. Navigátor je riadený samostatne a nie je normatívny, s usmerňujúcimi otázkami, ktoré nasmerujú krajiny k možnostiam, ktoré sú pre nich najvhodnejšie. Tieto možnosti dopĺňajú prípadové štúdie a odkazy na usmernenia, zdroje informácií a podporu. Navigátor, ako živý nástroj, sa bude časom rozširovať a aktualizovať, keď budú k dispozícii nové poznatky a skúsenosti.

Spustenie navigátora prichádza v čase, keď krajiny pripravujú NDC, ktoré musia byť dostatočne ambiciózne na to, aby sa zosúladili s cieľom Parížskej dohody obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia a zároveň vybudovať oveľa väčšiu odolnosť voči zhoršujúcim sa klimatickým vplyvom. V rámci prvého globálneho hodnotenia (Global Stocktake – GST) na konferencii OSN o zmene klímy v roku 2023 (COP28) sa dospelo k záveru, že zatiaľ čo Parížska dohoda viedla k takmer univerzálnym opatreniam v oblasti klímy, naďalej pretrvávajú značné medzery v úrovni ambícií, tempe vykonávania a úrovniach prístupu k finančným prostriedkom potrebným na splnenie Parížskej dohody prostredníctvom spravodlivého prechodu, ktorý nikoho neopomenie.

Navigátor bude vychádzať z najnovších vedeckých poznatkov a výsledkov GST a bude podporovať krajiny pri zohľadňovaní výsledkov GST v ich NDC 3.0 a bude pomáhať zabezpečiť, aby sa jednoducho premietli do implementačných a investičných plánov na rozšírenie možností financovania v oblasti klímy.

Spustenie navigátora sa zhoduje s júnovými zasadnutiami OSN o klíme, známymi aj ako SB60 alebo 60. zasadnutie pomocných orgánov UNFCCC v Bonne, kde sa krajiny a ďalšie zainteresované strany stretávajú, aby posunuli vpred pokrok v kľúčových politických otázkach smerom k 29. konferencii o zmene klímy (COP29), ktorá bude v Baku v Azerbajdžane.

Výkonný tajomník UNFCCC Simon Stiell povedal: „Národne stanovené príspevky môžu a musia slúžiť ako silné plány, ktoré poháňajú ekonomiky a spoločnosti krajín vpred, s väčším počtom pracovných miest, väčšou rodovou rovnosťou, prístupom k bezpečnej a cenovo dostupnej čistej energii, menšiemu znečisteniu, lepšiemu ľudskému zdraviu a vyššej životnej úrovni. Spolu so systémom OSN a ďalšími partnermi sme sa zamerali na spôsoby, ako môžeme poskytnúť praktickú podporu stranám, ktoré potrebujú pomoc. Navigátor NDC 3.0 môže pomôcť spojiť strany s informáciami, inými nástrojmi a kontaktmi, ktoré by im mohli pomôcť vyvinúť nové vnútroštátne stanovené príspevky so zameraním na skutočnú implementáciu."

Spolupredseda partnerstva NDC Dan Jørgensen, minister pre rozvojovú spoluprácu a globálnu politiku v oblasti klímy Dánskeho kráľovstva, povedal: „Globálne hodnotenie — kde sa krajiny sveta dohodli na prechode od fosílnych palív, strojnásobení kapacity energie z obnoviteľných zdrojov na celom svete a zdvojnásobení energetickej účinnosti — opätovne potvrdilo naliehavú potrebu medzinárodnej spolupráce s cieľom zvýšiť ambície a splniť Parížsku dohodu. Navigátor NDC 3.0 pomáha krajinám získať informácie, ktoré potrebujú na rozvoj národne stanoveného príspevku, ktorý je v súlade s cieľmi Parížskej dohody, a zároveň zabezpečuje spravodlivý a nestranný prechod."

Spolupredsedníčka partnerstva NDC Dr. Jeanne d'Arc Mujawamariyová, ministerka životného prostredia Rwandskej republiky, povedala: „Rozvoj ambicióznych národne stanovených príspevkov, pripravených s ohľadom na implementáciu, je veľmi dôležitým záväzkom. Musíme preskúmať všetky možné cesty k silnejším NDC, ktoré krajinám umožnia rýchlo konať podľa svojich cieľov a prilákať investície vo veľkom rozsahu. Trasy uvedené v navigátore NDC 3.0 umožnia krajinám vypracovať ambiciózne a realizovateľné návrhy NDC 3.0, ktoré sú v súlade s ich rozvojovými prioritami. Chválime podporu partnerstva NDC na tejto ušľachtilej ceste."

Navigátor NDC 3.0 pomáha krajinám rozvíjať vysokokvalitné, komplexné požiadavky na podporu pri rozvíjaní ich NDC 3.0 v ústrety partnerstvu NDC. Ak sa chcete dozvedieť viac o navigátore NDC 3.0, vrátane toho, ako ho používať alebo ako prispievať obsahom, pozrite si tento nástroj tu.

O partnerstve NDC

Partnerstvo NDC je globálna koalícia, ktorá združuje viac ako 200 členov vrátane viac ako 120 krajín, rozvinutých a rozvojových, a takmer 100 inštitúcií s cieľom splniť ambiciózne opatrenia v oblasti klímy, ktoré pomáhajú dosiahnuť Parížsku dohodu a podporovať udržateľný rozvoj. Vlády identifikujú svoje priority implementácie NDC a typom podpory, ktorá je potrebná na ich transformáciu do realizovateľných politík a programov. Na základe týchto žiadostí ponúka členstvo prispôsobený balík odborných znalostí, technickej pomoci a financovania. Táto spoločná reakcia poskytuje rozvojovým krajinám efektívny prístup k širokej škále zdrojov s cieľom prispôsobiť sa zmene klímy a zmierniť ju a podporiť spravodlivejší a udržateľnejší rozvoj.

