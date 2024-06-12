شراكة المساهمات المحددة وطنيًّا واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تطلقان أداة لدعم البلدان في رفع طموح NDCs 3.0 وتسريع التنفيذ

أطلقت شراكة المساهمات المحددة وطنيًّا واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) أداة عبر الإنترنت لدعم البلدان في رفع طموح المساهمات المحددة وطنيًّا 3.0 المقررة في أوائل عام 2025.

بون، ألمانيا، 12 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- اليوم أطلقت شراكة المساهمات المحددة وطنيًّا والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أداة NDC 3.0 Navigator ، وهي أداة تفاعلية لدعم البلدان في رفع طموح المساهمات المحددة وطنيًّا 3.0 وتسريع تنفيذ الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيًّا التي سيتم تقديمها في أوائل عام 2025. وطور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ((UNDP، ومعهد الموارد العالمية (WRI) وأكثر من 30 شريكًا آخر أداة Navigator بمساهمات تقنية.

تقدم NDC 3.0 Navigator سبعة "طرق للحصول على مساهمات محددة وطنيًّا طامحة وقابلة للتنفيذ"، هذا يساعد البلدان النامية على تحديد واستكشاف النهج ذي الصلة على المستوى الوطني لإعداد مساهمات محددة وطنيًّا 3.0 طامحة. وتستطيع البلدان استخدام الأداة لاستكشاف الخيارات بشأن كيفية رفع طموح المساهمات المحددة وطنيًّا الخاصة بها، وهذا يعكس الأولويات الوطنية ومعالجة الاحتياجات الرئيسية للتنفيذ والتمويل لتعزيز الطلبات المقدمة لعام 2025. أداة Navigator هي أداة ذاتية التوجيه وغير وصفية مزودة بأسئلة توجيهية لتوجيه البلدان إلى أكثر الخيارات ملاءمة لهم. يتم استكمال هذه الخيارات من خلال دراسات الحالة والروابط بالإرشادات ومصادر المعلومات والدعم. بصفتها أداة مباشرة، سيتم توسيع انتشار Navigator وتحديثه بمرور الوقت مع توفر المعرفة والخبرة الجديدة.

يأتي إطلاق Navigator في وقت تقوم فيه البلدان بإعداد المساهمات المحددة وطنيًّا التي تحتاج إلى أن تكون طموحة بما يكفي للتوافق مع هدف اتفاق باريس للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، مع زيادة المرونة زيادة كبيرة للتأثيرات المناخية المتفاقمة. خَلُصت أولى عمليات التقييم العالمي (GST) في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين إلى أنه على الرغم من أن اتفاق باريس قد دفع إلى اتخاذ إجراءات شبه عالمية بشأن المناخ، هناك فجوات كبيرة في مستوى الطموح، ووتيرة التنفيذ ومستويات الوصول إلى التمويل المطلوبة؛ لتحقيق اتفاق باريس من خلال عملية انتقال عادلة لا تترك أي شخص خلفها.

استنادًا إلى أحدث العلوم وبالاستنارة بنتائج عمليات التقييم العالمي، سيساعد Navigator الدول في إظهار نتائج عمليات التقييم العالمي والخدمات في المساهمات المحددة وطنيًّا 3.0 الخاصة بها والمساعدة في ضمان ترجمتها بسهولة إلى خطط تنفيذ واستثمار لتوسيع خيارات تمويل المناخ.

يتزامن إطلاق Navigator مع اجتماعات المناخ التابعة للأمم المتحدة في يونيو، والمعروفة أيضًا باسم SB60 أو الدورة الستين للهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ في بون، حيث تتجمع البلدان وأصحاب المصلحة الآخرون لدفع التقدم في القضايا السياسية الرئيسية نحو مؤتمر الأمم المتحدة التاسع والعشرين لتغير المناخ في باكو، أذْرَبِيجان.

قال السكرتير التنفيذي للاتفاقية الدولية الإطارية بشأن تغير المناخ Simon Stiell: "يمكن للمساهمات المحددة وطنيًّا، بل يجب أن تكون بمثابة مخططات قوية، لدفع اقتصادات البلدان ومجتمعاتها إلى الأمام، مع توفير المزيد من الوظائف، والمزيد من المساواة بين الجنسين، والحصول على طاقة نظيفة آمنة وبأسعار معقولة، وتقليل التلوث، وتحسين صحة الإنسان، وارتفاع مستويات المعيشة. مع نظام الأمم المتحدة والشركاء الآخرين، ركزنا على الطرق التي يمكننا من خلالها تقديم الدعم العملي للأطراف الذين يحتاجون إلى المساعدة. يمكن أن يساعد NDC 3.0 Navigator في ربط الأطراف بالمعلومات وغير ذلك من الأدوات والاتصالات التي يمكن أن تساعدهم في تطوير مساهمات جديدة محددة على المستوى الوطني مع التركيز على التنفيذ الفعلي".

قال Dan Jørgensen، الرئيس المشارك لشراكة المساهمات المحددة وطنيًّا، ووزير التعاون الإنمائي وسياسة المناخ العالمية في مملكة الدنمارك: "لقد أكدت عمليات التقييم العالمي -حيث وافقت دول العالم على التخلي عن الوقود الأحفوري، ومضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات على مستوى العالم، ومضاعفة كفاءة الطاقة- الحاجة الملحة إلى التعاون الدولي لزيادة الطموح وتحقيق اتفاقية باريس. يساعد NDC 3.0 Navigator البلدان في الحصول على المعلومات التي تحتاج إليها لتطوير المساهمات المحددة وطنيًّا التي تتماشى مع أهداف اتفاق باريس، مع توفير انتقال عادل ومنصف".

قالت الرئيسة المشاركة لشراكة المساهمات المحددة وطنيًّا الدكتورة Jeanne d'Arc Mujawamariya، وزيرة البيئة في جمهورية رواندا: تُعد مهمة تطوير المساهمات المحددة وطنيًّا الطامحة -مع وضع التنفيذ في الاعتبار- مهمة بالغة الأهمية. نحن بحاجة إلى استكشاف جميع المسارات المحتملة للوصول إلى أقوى مساهمات محددة وطنيًّا تضع البلدان في موقف للعمل بسرعة على أهدافها وجذب الاستثمار على نطاق واسع. ستسمح المسارات المقدمة في NDC 3.0 Navigator للبلدان بتطوير تقديمات NDC 3.0 الطامحة والقابلة للتنفيذ والتي تتماشى مع أولويات التنمية الخاصة بها. نحن نُثني على دعم شراكة المساهمات المحددة وطنيًّا في هذه الرحلة النبيلة".

يساعد NDC 3.0 Navigator البلدان على تطوير طلبات عالية الجودة وشاملة للحصول على دعم في تطوير NDCs 3.0 الخاصة بها لشراكة المساهمات المحددة وطنيًّا. لمعرفة المزيد عن NDC 3.0 Navigator، بما في ذلك كيفية استخدامه أو المساهمة بالمحتوى، استكشف الأداة هنا .

حول شراكة المساهمات المحددة وطنيًّا

شراكة المساهمات المحددة وطنيًّا هي تحالف عالمي، يجمع أكثر من 200 عضو -بما في ذلك أكثر من 120 دولة متقدمة ونامية، وما يقرب من 100 مؤسسة- لإنجاز العمل المناخي الطموح الذي يساعد على تحقيق اتفاق باريس ودفع التنمية المستدامة. تحدد الحكومات أولويات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًّا الخاصة بها ونوع الدعم اللازم لترجمتها إلى سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ. بناءً على هذه الطلبات، تقدم العضوية حزمة متخصصة من الخبرات والمساعدة الفنية والتمويل. توفر هذه الاستجابة التعاونية للبلدان النامية إمكانية الوصول الفعال إلى مجموعة واسعة من الموارد للتكيف مع تغير المناخ وتخفيف حدته وتعزيز التنمية التي هي أكثر إنصافًا واستدامة.