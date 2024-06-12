NDC Partnership и РКИК ООН запускают инструмент для ОНУВ 3.0 и ускорения реализации

NDC Partnership и секретариат Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) запускают онлайн-инструмент для поддержки стран в повышении амбициозности определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) 3.0, которые должны быть реализованы в начале 2025 года.

БОНН, Германия, 12 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня NDC Partnership и секретариат РКИК ООН запустили NDC 3.0 Navigator, интерактивный инструмент для поддержки стран в повышении амбициозности NDC 3.0 и ускорении реализации следующего раунда ОНУВ, который будет представлен в начале 2025 года. Навигатор был разработан при техническом содействии Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Института мировых ресурсов (ИМР) и более 30 других партнеров.

Представляя семь «Маршрутов к амбициозным и реализуемым ОНУВ», NDC 3.0 Navigator помогает развивающимся странам определить и изучить актуальные на национальном уровне подходы к подготовке амбициозных ОНУВ 3.0. Страны могут использовать этот инструмент для изучения вариантов того, как повысить амбициозность своих ОНУВ, отражая национальные приоритеты и удовлетворяя ключевые потребности в реализации и финансировании для усиления представлений к 2025 году. Navigator является самоуправляемым и недирективным с вопросами, которые направляют страны к вариантам, наиболее подходящим для них. Эти варианты дополняются тематическими исследованиями и ссылками на руководства, источники информации и поддержку. Как живой инструмент Navigator будет расширяться и обновляться с течением времени по мере появления новых знаний и опыта.

Запуск Navigator происходит в то время, когда страны готовят ОНУВ, которые должны быть достаточно амбициозными, чтобы соответствовать цели Парижского соглашения по ограничению глобального потепления до 1,5 градуса Цельсия, в то же время создавая гораздо большую устойчивость к ухудшению воздействий на климат. В ходе первой глобальной ревизии на COP28 был сделан вывод о том, что, хотя Парижское соглашение привело к почти всеобщим климатическим мерам, остаются значительные пробелы в уровне амбиций, темпах реализации и уровнях доступа к финансированию, необходимых для выполнения Парижского соглашения посредством справедливого перехода, который никого не оставляет позади.

Опираясь на новейшие научные данные и основываясь на результатах глобальной ревизии, Navigator будет оказывать поддержку странам в отражении результатов Navigator в их ОНУВ 3.0 и содействовать тому, чтобы они легко воплощались в планы реализации и инвестиций для расширения вариантов финансирования борьбы с изменением климата.

Запуск Navigator совпадает с июньскими климатическими совещаниями ООН, также известными как SB60 или 60-я сессия вспомогательных органов РКИК ООН в Бонне, где страны и другие заинтересованные стороны собираются для стимулирования прогресса по ключевым вопросам политики к COP29 в Баку, Азербайджан.

Исполнительный секретарь РКИК ООН Саймон Стилл (Simon Stiell) сказал: «Определяемые на национальном уровне вклады могут и должны служить мощными планами для продвижения экономики и сообществ стран вперед, с большим количеством рабочих мест, большим гендерным равенством, доступом к безопасной и доступной чистой энергии, меньшим загрязнением, улучшением здоровья человека и более высоким уровнем жизни. Вместе с системой ООН и другими партнерами мы сосредоточились на том, как мы можем оказать практическую поддержку сторонам, которые нуждаются в помощи. NDC 3.0 Navigator может помочь подключить Стороны к информации, другим инструментам и контактам, которые могли бы помочь им разработать новые определяемые на национальном уровне вклады с акцентом на реальное осуществление».

Сопредседатель NDC Partnership Дан Йёргенсен (Dan Jørgensen), министр сотрудничества в области развития и глобальной климатической политики Королевства Дания, сказал: «Налог на товары и услуги, в рамках которого страны мира согласились отказаться от ископаемых видов топлива, утроить потенциал возобновляемых источников энергии во всем мире и удвоить энергоэффективность, подтвердил настоятельную необходимость международного сотрудничества для увеличения амбиций и выполнения Парижского соглашения. NDC 3.0 Navigator помогает странам получать информацию, необходимую для разработки ОНУВ, которые соответствуют целям Парижского соглашения, обеспечивая при этом справедливый и равноправный переход».

Сопредседатель NDC Partnership д-р Жанна д'Арк Муджавамария (Jeanne d'Arc Mujawamariya), министр окружающей среды Республики Руанда, сказала: «Разработка амбициозных ОНУВ, подготовленных с учетом реализации, является критически важным мероприятием. Нам необходимо изучить все возможные пути к более сильным ОНУВ, которые позволяют странам быстро действовать в соответствии со своими целями и привлекать инвестиции в больших масштабах. Маршруты, представленные в NDC 3.0 Navigator, позволят странам разработать амбициозные и осуществимые заявки ОНУВ 3.0, которые соответствуют их приоритетам развития. Мы высоко оцениваем поддержку NDC Partnership в этом благородном путешествии».

NDC 3.0 Navigator помогает странам разрабатывать высококачественные, всесторонние запросы на поддержку в разработке их ОНУВ 3.0 для NDC Partnership. Чтобы узнать больше о NDC 3.0 Navigator, в том числе о том, как его использовать или добавлять контент, ознакомьтесь с инструментом здесь.

О NDC Partnership

NDC Partnership — это глобальная коалиция, объединяющая более 200 членов, в том числе более 120 развитых и развивающихся стран и почти 100 учреждений для реализации амбициозных мер в области климата, которые помогают достичь Парижского соглашения и стимулировать устойчивое развитие. Правительства определяют свои приоритеты реализации ОНУВ и тип поддержки, необходимой для их воплощения в действенные стратегии и программы. Основываясь на этих запросах, членство предлагает индивидуальный пакет экспертных знаний, технической помощи и финансирования. Это совместное реагирование обеспечивает развивающимся странам эффективный доступ к широкому спектру ресурсов для адаптации к изменению климата и смягчения его последствий, а также для содействия более справедливому и устойчивому развитию.

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