SANY、雇用主としての卓越性とブランド力で二重の世界的栄誉を獲得

北京、2025年10月17日 /PRNewswire/ -- SANY Groupは従業員ケア、人材開発、ブランド構築、グローバル化への継続的な注力により、ForbesとWorld Brand Labのリストに今年も名を連ね、2025年の「世界で最も優れた雇用主（World's Best Employer）」と「アジアで最も影響力のあるブランド（Asia's Most Influential Brand）」にそれぞれ選出されました。これらの栄誉は、SANYの強力な国際競争力とブランド影響力の拡大を裏付けています。

Forbes 誌の「世界で最も優れた雇用主（World's Best Employers ）」で「従業員第一」を強調

SANY Ranks Among Forbes’ 2025 World’s Best Employers, Leading China’s Construction Machinery Industry (PRNewsfoto/SANY Group)

10月9日、Forbesは2025年版の「世界で最も優れた雇用主（World's Best Employer）」リストを正式に発表しました。SANY Groupは、従業員ケア、組織構築、キャリア開発における優れた実践により、中国本土企業の中で21位、世界で480位にランクされ、中国の建設機械業界でトップの地位を維持しました。

SANYは「従業員第一」の価値を掲げ、健全で多様性と包摂性を備えた組織文化を構築することで、従業員ケアと従業員育成システムを継続的に改善しています。

SANYは、グローバル戦略の一環として、積極的に現地の人材を育成し、雇用を創出しています。2024年、SANYは「海外灯台工場アカデミー（Overseas Lighthouse Factory Academy）」プログラムを立ち上げ、体系的なトレーニングと実践的な学習を提供することで、地元の若者が高度なスキルを習得し、雇用可能性を高められるように支援します。現在、SANYの海外従業員の89%は現地で雇用されており、多数の高品質な雇用を生み出し、地域社会の持続可能な経済と社会の発展に継続的に貢献しています。

アジアのトップ500 社にランクイン、中国の機械産業をリード

9月24日、World Brand Labは2025年版「アジアで最も影響力のあるブランド500（Asia's 500 Most Influential Brands）」レポートを発表しました。SANY Groupは中国企業の中で54位、アジアでは108位にランクされ、再び中国の建設機械業界で第1位の地位を獲得しました。

SANYは機器製造のグローバル・リーダーとして、中国国外に900を超えるサービス拠点を構え、180を超える国と地域で事業を展開しています。同社は30か国以上でトップの現地ブランドとしての地位を確立し、世界的なブランド影響力を着実に高めています。

SANYは近年、「グローバル化、デジタル化、脱炭素化」戦略を推進し、イノベーションとブランド構築を推進して国際競争力を強化してきました。「アジアで最も影響力のあるブランド500（Asia's 500 Most Influential Brands）」と「Forbesグローバル・ベスト・エンプロイヤー（Forbes Global Best Employers）」の両方のリストに掲載されたことは、SANYがブランドの影響力と雇用主としての価値の両方において世界的に認知されつつあることを明確に示しています。今後もSANYは「従業員第一」の理念を堅持し、組織の活力を育み、イノベーションを推進することで、世界の産業の質の高い発展にさらに貢献していきます。

