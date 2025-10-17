SANY obtiene doble reconocimiento mundial por su excelencia como empleador y su fortaleza de marca

PEKÍN, 17 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Gracias a su enfoque continuo en el cuidado de los empleados, el desarrollo del talento, el desarrollo de marca y la globalización, SANY Group ha vuelto a consolidarse en las listas de Forbes y World Brand Lab, siendo reconocido como el Mejor Empleador del Mundo en 2025 y la Marca Más Influyente de Asia en 2025, respectivamente. Estos galardones destacan la sólida competitividad global de SANY y su creciente influencia como marca.

Forbes presenta la lista de los Mejores Empleadores del Mundo, destacando "la prioridad del empleado"

SANY Ranks Among Forbes’ 2025 World’s Best Employers, Leading China’s Construction Machinery Industry

El 9 de octubre, Forbes publicó oficialmente la Lista de los Mejores Empleadores del Mundo 2025. SANY Group ha sido incluido en la lista gracias a sus excelentes prácticas en atención al empleado, desarrollo organizacional y desarrollo profesional, ocupando el puesto 21 entre las empresas de China continental y el 480 a nivel mundial, manteniendo el primer puesto en la industria de maquinaria de construcción de China.

SANY se ha comprometido con el valor de "la prioridad del empleado", mejorando continuamente el sistema de atención y desarrollo del empleado mediante el desarrollo de una cultura organizacional sólida, diversa e inclusiva.

Como parte de su estrategia global, SANY fomenta activamente el talento local y crea empleo. En 2024, SANY lanzó el programa "Overseas Lighthouse Factory Academy", que ofrece formación sistemática y aprendizaje práctico para ayudar a los jóvenes locales a adquirir habilidades avanzadas y mejorar su empleabilidad. Actualmente, el 89% de los empleados de SANY en el extranjero son contratados localmente, lo que genera un gran número de empleos de alta calidad y contribuye continuamente al desarrollo económico y social sostenible de las comunidades locales.

Entre las 500 principales de Asia, liderando la industria de maquinaria de China

El 24 de septiembre, World Brand Lab publicó su informe Las 500 marcas más influyentes de Asia de 2025. SANY Group se ubicó en el puesto 54 entre las empresas chinas y en el 108 en Asia, ocupando una vez más el primer puesto en la industria de maquinaria de construcción de China.

Como líder mundial en la fabricación de equipos, SANY opera en más de 180 países y regiones, con más de 900 centros de servicio fuera de China. Se ha consolidado como la marca local líder en más de 30 países, consolidando constantemente su influencia global.

En los últimos años, SANY ha impulsado su estrategia de "Globalización, Digitalización y Descarbonización", impulsando la innovación y el desarrollo de marca para mejorar su competitividad internacional. Su inclusión en las listas de las 500 Marcas Más Influyentes de Asia y de los Mejores Empleadores Globales de Forbes destaca el creciente reconocimiento global de SANY por su influencia de marca y su valor como empleador. De cara al futuro, SANY seguirá defendiendo su filosofía de "Primero el Empleado", impulsando la vitalidad organizacional e impulsando la innovación para contribuir aún más al desarrollo de alta calidad de las industrias globales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798049/On_Forbes_World_s_Best_Employers__Highlighting__Employee_First.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/5566613/SANY_LOGO_Logo.jpg