산이, 우수 직장 및 브랜드 강도 부문 글로벌 우수 기업으로 선정

베이징 2025년 10월 17일 /PRNewswire/ -- 직원 복지, 인재 육성, 브랜드 구축 및 글로벌화에 지속적으로 주력해 온 산이 그룹(SANY Group)이 포브스(Forbes)와 월드브랜드랩(World Brand Lab )이 발표하는 글로벌 기업 순위에 동시에 이름을 올리며, 각각 '2025 세계 최고의 직장(World's Best Employer)'과 '2025 아시아에서 가장 영향력 있는 브랜드(Asia's Most Influential Brand)'로 선정됐다. 이번 수상으로 산이는 강력한 글로벌 경쟁력과 확대되는 브랜드 영향력을 증명했다.

포브스 '세계 최고의 직장'으로 선정, '직원 우선' 경영 강조

SANY Ranks Among Forbes’ 2025 World’s Best Employers, Leading China’s Construction Machinery Industry (PRNewsfoto/SANY Group)

10월 9일 포브스는 2025년 세계 최고의 직장 순위를 공식 발표했다. 산이 그룹은 직원 복지, 조직 구축, 경력 개발 분야의 탁월한 실천으로 중국 기업 중 21위, 글로벌 기업 중 480위를 기록하며 중국 건설사 중 1위 자리를 유지했다.

산이는 '직원 우선'이라는 경영철학을 고수하며 건전하고 다양하며 포용적인 조직 문화를 구축함으로써 직원 복지 및 직원 개발 시스템을 지속적으로 개선해 왔다.

글로벌 전략의 일환으로 산이는 진출국의 현지 인재를 적극적으로 양성하고 일자리를 창출하고 있다. 2024년 산이는 '해외 등대 공장 아카데미' 프로그램을 출범해 체계적인 교육과 실습을 제공함으로써 현지 청년들이 고급 기술을 습득하고 취업 능력을 향상시킬 수 있도록 지원하고 있다. 현재 산이 해외 직원의 89%가 현지 채용으로, 다수의 고품질 일자리를 창출하며 지속적으로 지역사회의 지속가능한 경제•사회 발전에 기여하고 있다.

아시아 500대 기업으로 중국 기계산업 선도

9월 24일 월드브랜드랩은 '2025 아시아에서 가장 영향력 있는 500대 브랜드' 보고서를 발표했다. 산이 그룹은 중국 기업 중 54위, 아시아 전체 108위를 기록하며 다시 한번 중국 건설기계 업계 중 1위를 차지했다.

글로벌 장비 제조 분야의 선두주자로서 산이는 중국 외 180여 개국에 진출해 900개 이상의 서비스 거점을 운영 중이다. 산이는 30여 개국에서 현지 최고 브랜드로 자리매김하며 글로벌 브랜드 영향력을 지속적으로 강화하고 있다.

최근 몇 년간 산이는 '글로벌화, 디지털화, 탈탄소화' 전략을 통해 혁신과 브랜드 구축을 추진하며 국제 경쟁력을 강화해 왔다. 아시아에서 가장 영향력 있는 500대 브랜드와 포브스 세계 최고의 직장 순위에 동시에 든 것은 산이의 브랜드 영향력과 직장 가치에 대한 글로벌 인지도가 높아지고 있음을 반영한다. 향후에도 산이는 '직원 우선' 경영철학을 고수하며 조직 활력을 증진하고 혁신 역량을 강화해 글로벌 산업의 고품질 발전에 지속적으로 기여할 계획이다.

