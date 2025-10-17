SANY reçoit deux distinctions mondiales pour son excellence en tant qu'employeur et le prestige de sa marque

PÉKIN, 17 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Grâce à l'attention constante qu'il porte aux employés, au développement des talents, au développement de la marque et à la mondialisation, le groupe SANY s'est une fois de plus assuré une place sur les listes Forbes et World Brand Lab, en étant reconnu, respectivement, comme le Meilleur employeur au monde et la Marque la plus influente d'Asie en 2025. Ces distinctions soulignent la forte compétitivité mondiale de SANY et l'influence croissante de sa marque.

Sur la liste des meilleurs employeurs du monde de Forbes, soulignant la priorité donnée aux employés

Le 9 octobre, Forbes a officiellement publié la liste des meilleurs employeurs au monde en 2025. Le groupe SANY figure sur cette liste grâce à ses pratiques exceptionnelles en matière de protection des employés, de développement organisationnel et d'évolution de carrière, se classant au 21e rang parmi les entreprises de Chine continentale et au 480e rang au niveau mondial, et conservant la première place dans l'industrie des machines de construction en Chine.

SANY s'est engagée à respecter la valeur de « les employés d'abord », en améliorant continuellement le système de protection et de développement des employés par la mise en place d'une culture organisationnelle saine, diversifiée et inclusive.

Dans le cadre de sa stratégie mondiale, SANY cultive activement les talents locaux et crée des emplois. En 2024, SANY a lancé le programme « Overseas Lighthouse Factory Academy », qui propose une formation systématique et un apprentissage pratique pour aider les jeunes locaux à acquérir des compétences avancées, améliorant ainsi leur employabilité. Aujourd'hui, 89 % des employés de SANY travaillant à l'étranger sont recrutés localement, ce qui génère un grand nombre d'emplois de qualité et contribue continuellement au développement économique et social durable des communautés locales.

Parmi les 500 premières entreprises d'Asie, leader de l'industrie chinoise des machines

Le 24 septembre, le World Brand Lab a publié son rapport 2025 sur les 500 marques les plus influentes d'Asie. Le groupe SANY s'est classé 54e parmi les entreprises chinoises et 108e en Asie, occupant une fois de plus la première place dans l'industrie chinoise des machines de construction.

En tant que leader mondial de la fabrication d'équipements, SANY est présent dans plus de 180 pays et régions, avec plus de 900 sites de service en dehors de la Chine. Elle s'est imposée comme la première marque locale dans plus de 30 pays, renforçant constamment l'influence de sa marque à l'échelle mondiale.

Ces dernières années, SANY a promu sa stratégie de « mondialisation, numérisation et décarbonisation », en stimulant l'innovation et la création de marques pour améliorer sa compétitivité internationale. Le fait de figurer à la fois sur la liste des 500 marques les plus influentes d'Asie et celle des meilleurs employés mondiaux de Forbes souligne la reconnaissance mondiale croissante de SANY pour l'influence de sa marque et sa valeur en tant qu'employeur. À l'avenir, SANY continuera à défendre sa philosophie « Les employés d'abord », à favoriser la vitalité organisationnelle et à encourager l'innovation afin de contribuer davantage au développement de haute qualité des industries mondiales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2798049/On_Forbes_World_s_Best_Employers__Highlighting__Employee_First.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/5566613/SANY_LOGO_Logo.jpg