A Sinopec anuncia o lançamento da Carbon Footprint Alliance para impulsionar o desenvolvimento sustentável na área de energia e produtos químicos

PEQUIM, 2 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") anunciou a inauguração da Energy and Chemical Industry Chain Carbon Footprint Alliance (Aliança de Pegada de Carbono da Cadeia da Indústria de Energia e Química) em Pequim, na China. Na iniciativa, conduzida por oito empresas chinesas líderes nos setores de energia e produtos químicos, incluindo a Sinopec, CNPC e CNOOC, os membros da aliança estabelecerão, em conjunto, um sistema de gestão de pegada de carbono com um mecanismo de cálculo aprimorado de pegada de carbono até 2027, capacitando os setores e a China a acelerar o avanço em direção a um futuro com baixo carbono.

O primeiro projeto com megatoneladas de captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS) da China, o Oleoduto CCUS de Qilu-Shengli, projetado para reduzir as emissões de carbono em 1 milhão de toneladas por ano, o equivalente a plantar cerca de 9 milhões de árvores e desativar 600.000 carros de baixo consumo. (PRNewsfoto/SINOPEC)

A aliança emitiu uma declaração de suas missões, comprometendo-se a criar uma plataforma aberta de qualidade para compartilhar o conhecimento técnico e a cooperação. Os membros estão prontos para estabelecer um sistema de gestão de pegada de carbono dos produtos e desenvolver padrões de contabilização de pegada de carbono para 20 produtos essenciais até 2027, juntamente com uma base de dados localizada de fatores de pegada de carbono de produtos, promovendo um intercâmbio internacional e reconhecimento mútuo de normas para fortalecer a governança climática global.

Pegada de carbono é o total de emissões de gases com efeito estufa gerados direta ou indiretamente por um indivíduo, organização, produtos ou estado dentro de um período. Na vanguarda das ações climáticas globais, com sua inovação energética de ponta e sua meta ambiciosa para controlar a emissão de carbono, a China definiu a gestão de pegada de carbono como sua maior prioridade, tendo mapeado um plano para implantar um sistema abrangente projetado para calcular, avaliar e certificar pegadas de carbono de produtos essenciais nos próximos anos.

Ao destacar a estratégia sustentável da Sinopec e suas contribuições para as metas globais de desenvolvimento de baixo carbono nos últimos anos, Wan Tao, vice-gerente geral da Sinopec, observou que a empresa promove o desenvolvimento de combustíveis fósseis limpos, enquanto expande a utilização da energia renovável e a redução de carbono em processos de fabricação. Ele acrescentou que hoje, junto aos membros da aliança, a Sinopec visa aumentar a colaboração, compartilhar informação e consolidar recursos para estabelecer um sistema de gestão de pegada de carbono, conduzindo o setor em direção ao desenvolvimento sustentável e de baixo carbono.

Desde 2015, a Sinopec lidera na contabilização da pegada de carbono de produtos dentro do setor, avaliando cerca de 100 produtos em 40 empresas. A Sinopec elaborou um plano para criar um sistema de gerenciamento de pegada de carbono para os seus produtos, focando em padrões de contabilização de pegada de carbono, criação de banco de dados e gestão de cadeia de suprimentos. No momento, a empresa completou a construção de módulos de informação de pegada de carbono para seis empresas piloto e visa levar os módulos a todas as empresas.

