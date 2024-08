Sinopec kündigt die Gründung einer Carbon Footprint Alliance an, um die umweltfreundliche Entwicklung in den Bereichen Energie und Chemie voranzutreiben

BEIJING, 1. August 2024 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") hat die Gründung der „Energy and Chemical Industry Chain Carbon Footprint Alliance" in Peking, China, bekanntgegeben. Die Initiative, die von acht führenden chinesischen Unternehmen der Energie- und Chemiebranche, darunter Sinopec, CNPC und CNOOC, angeführt wird, sieht vor, dass die Mitglieder der Allianz bis 2027 gemeinsam ein Managementsystem für den CO2-Fußabdruck mit einem verbesserten Mechanismus zur Berechnung des Fußabdrucks einrichten, um die Sektoren und China in die Lage zu versetzen, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft schneller zu bewältigen.

China's first megaton carbon capture, utilization and storage (CCUS) project, the Qilu-Shengli Oilfield CCUS, designed to reduce carbon emission by 1 million tons per year, the equivalent of planting nearly 9 million trees and shutting down 600,000 economy cars.

Die Allianz hat eine Erklärung für ihre Missionen abgegeben, in der sie sich zur Schaffung einer hochwertigen, offenen Plattform für den Austausch von technischem Know-how und die Zusammenarbeit verpflichtet. Die Mitglieder sind bereit, bis 2027 ein Managementsystem für den CO2-Fußabdruck von Produkten einzurichten und Standards für die Berechnung des CO2-Fußabdrucks von 20 wichtigen Produkten zu entwickeln, sowie eine lokalisierte Datenbank für den CO2-Fußabdruck von Produkten einzurichten, um den internationalen Austausch und die gegenseitige Anerkennung von Standards zu fördern und so die globale Klimapolitik zu stärken.

Der CO2-Fußabdruck ist die Gesamtheit der Treibhausgasemissionen, die direkt und indirekt von einer Person, einer Organisation, einem Produkt oder einem Staat in einem bestimmten Zeitraum verursacht werden. China, das mit seinen weltweit führenden Innovationen im Bereich der neuen Energien und seinem ehrgeizigen Versprechen zur Eindämmung der Kohlenstoffemissionen an der Spitze der globalen Klimaschutzmaßnahmen steht, hat dem Management des CO2-Fußabdrucks oberste Priorität eingeräumt und einen Plan zur Einrichtung eines umfassenden Systems zur Berechnung, Bewertung und Zertifizierung des CO2-Fußabdrucks wichtiger Produkte in den nächsten Jahren aufgestellt.

Wan Tao, stellvertretender Generaldirektor von Sinopec, hob die grüne Strategie von Sinopec und den Beitrag des Unternehmens zu den globalen Zielen für eine kohlenstoffarme Entwicklung in den letzten Jahren hervor und betonte, dass das Unternehmen die Entwicklung sauberer fossiler Brennstoffe fördere und gleichzeitig die Nutzung erneuerbarer Energien und die Kohlenstoffreduzierung in den Produktionsprozessen ausbaue. Gemeinsam mit den Mitgliedern der Allianz wolle Sinopec die Zusammenarbeit verbessern, Informationen austauschen und Ressourcen bündeln, um ein Managementsystem für den CO2-Fußabdruck einzurichten und die Industrie in Richtung einer grünen und kohlenstoffarmen Entwicklung zu lenken, fügte er hinzu.

Seit 2015 ist Sinopec Vorreiter bei der Bilanzierung des CO2-Fußabdrucks von Produkten in der Branche und hat fast 100 Produkte von 40 Unternehmen bewertet. Sinopec hat einen Plan zur Schaffung eines Managementsystems für den CO2-Fußabdruck seiner Produkte ausgearbeitet, der sich auf Standards für die Bilanzierung des CO2-Fußabdrucks, die Erstellung von Datenbanken und das Management der Lieferkette konzentriert. Bislang hat das Unternehmen die Erstellung von Informationsmodulen zum CO2-Fußabdruck für sechs Pilotunternehmen abgeschlossen und beabsichtigt, die Module auf alle Unternehmen auszuweiten.

