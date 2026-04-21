A Solidion Technology firma acordo vinculativo de monetização estratégica de patentes com a Hilco Global

A empresa pretende monetizar seu portfólio fundamental de patentes no mercado global de baterias de US$ 150 bilhões

DALLAS, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Solidion Technology Inc. ("Solidion" ou a "Empresa") (Nasdaq: STI), fornecedora de soluções avançadas de tecnologia para baterias, anunciou que firmou um acordo vinculativo com a prática de Serviços de PI da Hilco Global (uma subsidiária da Orix Company) para monetizar seu portfólio fundamental de energia e fazer valer seus direitos de patente. A Hilco analisou o portfólio de patentes da Solidion para identificar ativos de alto valor, e os dados de patentes sugerem que um número expressivo de empresas globais provavelmente precisará de uma licença para o portfólio da Solidion. No segmento de armazenamento de energia em particular, praticamente todos os principais players do setor possuem tecnologias que se sobrepõem ao portfólio da Solidion, e ele parece ser verdade em semicondutores, eletrônicos de consumo e aeroespacial.

Jaymes Winters, CEO da Solidion Technology, declarou:

"Todo o ecossistema de armazenamento de energia utilizou repetidamente várias das patentes fundamentais da Solidion para monetizar seus modelos de negócios em um nível raramente visto antes. Essas não são apenas startups familiares, a maioria delas são nomes conhecidos mundialmente e líderes do setor não só em armazenamento de baterias para veículos elétricos, mas também em outros setores, como semicondutores, fabricação de aeronaves e automóveis e materiais de ponta. O valor do portfólio da Solidion pode ultrapassar US$ 750 milhões."

Karl Maersch, chefe do Grupo de Análise e Monetização de Patentes da Hilco IP Services, declarou:

"O portfólio da Solidion abrange diversos aspectos da tecnologia de grafeno e de baterias, possui aplicabilidade em múltiplos segmentos industriais e inclui empresas que competem diretamente com a Solidion e empresas em setores tecnológicos adjacentes. Em nossa visão, o portfólio apresenta indícios significativos de valor e estamos entusiasmados em fazer parceria com a Solidion para ajudar a empresa a extrair receita de seu portfólio."

Sobre a Solidion Technology, Inc.

Com sede em Dallas, Texas, com instalações de produção piloto em Dayton, Ohio, o negócio principal da Solidion (NASDAQ: STI) inclui a fabricação de materiais e componentes para baterias, bem como o desenvolvimento e produção de baterias de última geração para sistemas de armazenamento de energia, incluindo sistemas UPS voltados para o mercado de data center de inteligência artificial (IA) e veículos elétricos para transporte terrestre, aeroespacial e marítimo. A Solidion possui um portfólio de mais de 345 patentes, abrangendo inovações como ânodos de silício de alta capacidade, livres de gás silano e habilitados para grafeno, grafite à base de biomassa, tecnologias avançadas de lítio-enxofre e lítio-metal.

Para mais informações, acesse www.solidiontech.com ou entre em contato com o departamento de Relações com Investidores.

Sobre a Hilco Global

A Hilco Global, subsidiária da ORIX Corporation USA, é uma empresa diversificada de serviços financeiros que oferece serviços profissionais integrados e soluções de capital para ajudar clientes a maximizar valor e impulsionar desempenho nos setores de varejo, comercial e industrial, imobiliário, fabricação, marcas e propriedade intelectual, entre outros. A Hilco Global oferece uma variedade de soluções personalizadas para empresas saudáveis, sob pressão e em dificuldades, a fim de resolver situações complexas e aumentar o valor empresarial a longo prazo. A Hilco Global trabalha para entregar o melhor resultado possível, alinhando interesses com os clientes e oferecendo aconselhamento estratégico e, em muitos casos, o capital necessário para concluir o negócio. A Hilco Global está sediada em Northbrook, Illinois e conta com mais de 810 profissionais atuando em quatro continentes.

Acesse www.hilcoglobal.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas de acordo com o significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. A Solidion Technology Inc., (NASDAQ: STI) (a "Empresa", "Solidion", "nós", "nosso" ou "nos") deseja aproveitar as provisões de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 e está incluindo esta declaração de advertência em conexão com essa legislação de porto seguro. As palavras "previsões", "acreditar", "pode", "estimar", "continuar", "antecipar", "pretender", "deve", "planejar", "poderia", "alvo", "potencial", "é provável", "esperar" e expressões semelhantes, conforme relacionadas a nós, têm o objetivo de identificar declarações prospectivas. Não nos sentimos obrigados a atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

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FONTE Solidion Technology, Inc.