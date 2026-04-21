Solidion Technology firma un acuerdo estratégico vinculante de monetización de patentes con Hilco Global

La empresa busca monetizar su cartera de patentes fundamentales en el mercado mundial de baterías de 150 mil millones de dólares

DALLAS, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Solidion Technology Inc. ("Solidion" o la "empresa") (Nasdaq: STI), proveedor de soluciones de tecnología de baterías avanzadas, anunció que celebró un acuerdo vinculante con la Práctica de Servicios de Propiedad Intelectual de Hilco Global (subsidiaria de Orix Company) para monetizar su cartera de energía fundamental y hacer valer los derechos de sus patentes. Hilco analizó la cartera de patentes de Solidion para identificar activos de alto valor, y los datos de patentes sugieren que tal vez una cantidad significativa de empresas globales requerirán una licencia para la cartera de Solidion. En el segmento de almacenamiento de energía en particular, casi todas las principales empresas del sector cuentan con tecnología que se superpone con la cartera de Solidion, y lo mismo parece ocurrir en los semiconductores, la electrónica de consumo y la industria aeroespacial.

Jaymes Winters, director ejecutivo de Solidion Technology, declaró:

"Todo el ecosistema de almacenamiento de energía ha utilizado en repetidas oportunidades varias de las patentes fundamentales de Solidion para monetizar sus modelos de negocio a un nivel pocas veces visto antes. No se trata de pequeñas empresas familiares, la mayoría son marcas reconocidas a nivel mundial y líderes del sector, no solo en el almacenamiento de baterías para vehículos eléctricos, sino también en otros sectores como semiconductores, fabricación de aeronaves y automóviles y materiales de vanguardia. El valor de la cartera de Solidion podría superar los 750 millones de dólares".

Karl Maersch, jefe del Grupo de Análisis y Monetización de Patentes de Hilco IP Services, declaró:

"La cartera de productos de Solidion abarca diversos aspectos de la tecnología de grafeno y de baterías, y se puede aplicar en múltiples segmentos industriales e incluye empresas que compiten con Solidion y empresas de segmentos tecnológicos relacionados. En nuestra opinión, la cartera muestra indicios significativos de valor y nos complace asociarnos con Solidion para ayudar a la empresa a obtener ingresos de su cartera".

Acerca de Solidion Technology, Inc.

Con sede en Dallas, Texas, y plantas de producción piloto en Dayton, Ohio, la actividad principal de Solidion (NASDAQ: STI) incluye la fabricación de materiales y componentes para baterías, así como el desarrollo y la producción de baterías de última generación para sistemas de almacenamiento de energía, incluidos los sistemas UPS que dan servicio al mercado de centros de datos de inteligencia artificial (IA) y vehículos eléctricos para el transporte terrestre, aeroespacial y marítimo. Solidion posee una cartera de más de 345 patentes, que abarcan innovaciones como ánodos de silicio de alta capacidad, libres de gas silano y habilitados con grafeno, grafito a base de biomasa y tecnologías avanzadas de litio y azufre y litio y metal.

Para obtener más información, visite www.solidiontech.com o comuníquese contacto con el departamento de Relaciones con Inversionistas.

Acerca de Hilco Global

Hilco Global, filial de ORIX Corporation USA, es una empresa diversificada de servicios financieros que ofrece servicios profesionales integrados y soluciones de capital que ayudan a los clientes a maximizar el valor e impulsar el rendimiento en los sectores minorista, comercial e industrial, inmobiliario, manufacturero, de marcas y propiedad intelectual, entre otros. Hilco Global ofrece una variedad de soluciones personalizadas a empresas sanas, con dificultades o en crisis, para resolver situaciones complejas y mejorar el valor empresarial a largo plazo. Hilco Global trabaja para lograr el mejor resultado posible al alinear los intereses con los clientes y brindar asesoría estratégica y, en muchos casos, el capital necesario para cerrar el trato. Hilco Global tiene su sede en Northbrook, Illinois, y cuenta con más de 810 profesionales que operan en cuatro continentes.

Visite www.hilcoglobal.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene previsiones en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Solidion Technology Inc. (NASDAQ: STI) (la "empresa", "Solidion", "nosotros", "nuestro" o "nos") desea hacer uso de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act, en inglés) e incluye esta declaración de advertencia en relación con esta legislación de puertos seguros. Las palabras "previsiones", "creer", "puede", "estimar", "continuar", "anticipar", "pretender", "debería", "planear", "podría", "objetivo", "potencial", "es probable", "esperar" y expresiones similares, en cuanto se refieren a nosotros, tienen por objeto identificar las declaraciones prospectivas. No asumimos ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro modo, salvo que sea requerido por la ley.

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FUENTE Solidion Technology, Inc.